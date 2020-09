Muchová osmifinále dohrávala v bolestech. S favorizovanou Azarenkovou prohrála ve třech setech

US OPEN - Poslední česká zástupkyně na letošním US Open Karolína Muchová svou premiéru v osmifinále dohrávala v bolestech. Proti v New Yorku letos neporažené Viktorii Azarenkové vedla 1-0 na sety, ale nakonec s favorizovanou bývalou světovou jedničkou prohrála. Azarenková, která si čtvrtfinále grandslamů zahraje po více než čtyřech letech a ve Flushing Meadows poprvé od roku 2015, v dalším kole narazí na Elise Mertensovou.

Karolína Muchová do Flushing Meadows nedorazila ve vůbec dobré formě, ale v dějišti US Open, kde se předloni dočkala svého průlomového výsledku na hlavním okruhu, se velmi slušně rozehrála.

Na generálce Western & Southern Open, která byla letos kvůli koronaviru ze Cincinnati přesunuta do New Yorku, ve druhém kole statečně vzdorovala člence elitní desítky a pozdější finalistce Naomi Ósakaové a na US Open, kde se dočkala první letošní série alespoň dvou výher v řadě, si nečekaně vylepšila své maximum.

Nasazená Češka bez ztráty setu přehrála Venus Williamsovou a Annu Kalinskou, v nervy drásajícím utkání třetího kola odvrátila tři mečboly Sorany Cirsteaové a na třetí pokus se na americkém grandslamu probojovala do druhého týdne.

Další výhru už ale nepřidala. Dnes byla nad její síly rozjetá Viktoria Azarenková. S bývalou světovou jedničkou a dvojnásobnou grandslamovou šampionkou Muchová za dvě a půl hodiny prohrála 7-5 1-6 4-6.

Notched her 9⃣th consecutive win! @vika7 fended off Czech youngster Muchova to reach her first #USOpen quarterfinal since 2015 --> https://t.co/MZ3KqW0WrS pic.twitter.com/Izh7CuUTga — wta (@WTA) September 8, 2020

Azarenková, která letos ve Flushing Meadows senzačně triumfovala na zmíněné generálce a získala 21. kariérní titul, přičemž slavila první triumf od Sunshine Doublu v roce 2016 (Indian Wells + Miami), do utkání nevstoupila vůbec dobře. Zatímco Muchová byla solidní, Azarenková kupila nevynucené chyby, a dokonce Muchovou pustila do vedení 4-1 se dvěma brejky.

Poté se však herně výrazně zlepšila, ihned si jeden ze ztracených servisů vzala zpět a za stavu 4-5 ze svého pohledu nedovolila české tenistce set dopodávat, přestože čelila dvěma setbolům. Pak se ale vrátila do chybujícího módu a Muchová šla po hodině přece jen do vedení.

Hned v úvodní hře druhé sady měla Muchová šanci ještě více nahlodat sebevědomí své soupeřky. Brejkbol však nevyužila a hlavně kvůli vlastním zbytečným chybám se ve druhém dějství nakonec zmohla na jediný game.

Někdy v průběhu druhého setu musely začít zdravotní problémy české hráčky. Ta se za stavu 1-1 na sety nechala v útrobách stadionu ošetřit a bylo viditelné, že má problémy s levým stehnem. V rozhodující sadě ještě chvíli pokračovala normálně, ale po několika fiftýnech začala mít nejspíše křeče. Ve třetím gamu přišla o podání a znovu se nechala ošetřit, tentokrát na kurtu.

Po medical time-outu se jí nečekaně podařil rebrejk, a dokonce skóre otočila na 3-2. Azarenková se však nenechala zaskočit, vyhrála tzv. Tildenův game a náskok brejku si hájila. Utkání mohla ukončit již na returnu, ale Muchová mečbol odvrátila a donutila Azarenkovou, aby utkání dohrála na podání. Jednatřicetiletá Běloruska to zvládla s přehledem čistou hrou a natáhla svou aktuální neporazitelnost na devět zápasů.

Azarenková je mezi nejlepší osmičkou na grandslamu poprvé po mateřské pauze. Do čtvrtfinále se naposledy dostala před čtyřmi lety na Australian Open, v New Yorku na čtvrtfinálovou účast čekala pět let. Dvojnásobná finalistka amerického grandslamu bude o své první grandslamové semifinále od US Open 2013 usilovat v premiérovém souboji s Elise Mertensovou.

Mertensová po velmi dobrém výkonu přehrála dvakrát 6-3 domácí nasazenou dvojku a vítězku letošního Australian Open Sofii Keninovou, s níž oba předchozí souboje prohrála, a obhájila loňské čtvrtfinále. Proti Azarenkové zabojuje o vyrovnání svého grandslamového maxima, kterým je semifinále Australian Open 2018.

Druhou čtvrtfinálovou dvojici dolní poloviny pavouka utvořily Serena Williamsová a Cvetana Pironkovová, které se stejně jako Azarenková dokázaly vrátit po mateřské pauze. V horní polovině se zítra o semifinále poperou Jennifer Bradyová s Julií Putincevovou a Naomi Ósakaová se Shelby Rogersovou.