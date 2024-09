Muchová, Nosková, Siniaková a Bouzková jsou v nominaci na BJK Cup, Krejčíková se omluvila

Česko budou ve finálovém turnaji tenisového Poháru Billie Jean Kingové reprezentovat Karolína Muchová, Kateřina Siniaková, Linda Nosková a Marie Bouzková. Wimbledonská vítězka Barbora Krejčíková se omluvila kvůli náročnému programu. Chybí také Markéta Vondroušová a Karolína Plíšková, neboť se uzdravují po operacích. V nahrávce pro média o tom informoval kapitán Petr Pála.

Finálový turnaj se uskuteční od 13. do 20. listopadu v Málaze, nově se bude hrát od začátku vyřazovacím systémem. Češky narazí ve čtvrtfinále buď na domácí Španělsko, nebo Polsko. Současnou nominaci plánuje Pála ještě rozšířit o jednu hráčku.

"Bára Krejčíková se omluvila vzhledem k programu. Je vyčerpaná. Její rozhodnutí respektuji. Věřím, že pojedou ty čtyři hráčky, které jsem nahlásil. Předběžně jsme domluveni a doufám, že se nic nestane," řekl Pála.

Loňská wimbledonská vítězka Vondroušová absolvovala v srpnu operaci ramena, Plíšková po skreči ve 2. kole US Open podstoupila operaci zraněného kotníku. Zdravotní potíže trápí také Terezu Martincovou či Brendu Fruhvirtovou.

"Uvidíme, kým to doplníme. Na to je ještě čas. Ostatní budu také kontaktovat podle jejich programu. A doufám, že nebudu muset měnit nikoho z těch čtyř nahlášených," uvedl Pála.

Česko začne proti Španělsku, nebo Polsku

Češky narazí ve čtvrtfinále na vítěze duelu mezi Španělskem a Polskem. Španělky již nahlásily nominaci, v níž nechybí světová dvacítka Paula Badosaová. Za Polky by mohla nastoupit první hráčka žebříčku Iga Šwiateková, její start je ale nejistý.

"Asi bych si přál Španělsko. I když budou fandit proti nám, chtěl bych, aby přišlo co nejvíce lidí a pro holky to mělo tu správnou týmovou atmosféru," uvedl Pála.

Závěrečný turnaj Poháru Billie Jean Kingové se bude od začátku hrát místo zápasů ve skupinách vyřazovacím systémem. V posledních dnech se bude překrývat s úvodem závěrečného turnaje Davisova poháru, který se také uskuteční v Málaze.

"Spíše je to ošidné, že jsou to jen tři zápasy. Trochu to znevýhodňuje silnější týmy, které mají širší základnu. Stačí jedna skvělá hráčka a pak třeba vyhrát čtyřhru. Musíme být připravení. Máme spoustu variant. Uvidíme, s kým budeme hrát a uděláme maximum," doplnil Pála.

Jedenáctinásobné šampionky Češky dostaly do finálového turnaje divokou kartu, díky čemuž nemusely hrát dubnovou kvalifikaci. Loni se probojovaly do semifinále, kde nestačily na pozdější vítězky z Kanady.