Muchová o nabitém kalendáři a krutých pravidlech: Situace je extrémní, nedá se to zvládat
Nabitý tenisový kalendář byl jedním z největších témat právě skončené sezony. Kritizovali ho aktuální světová jednička Carlos Alcaraz, polská hvězda Iga Šwiateková či Američan Taylor Fritz. A náročný turnajový program se zřejmě nelíbí ani jedné z nejlepších českých tenistek.
"Všechny holky se shodneme, že abychom zůstaly v pohodě a zdravé, tak to s takovým plánem nejde," přidává se Muchová ke kritice. "Podle mě je to úplně extrémní. Když končíte sezonu v TOP 20, spousta lidí řekne: Tak si udělej dovolenou. Jenže pravidla jsou přísná."
Coby jedna z nejlepších hráček na světě musí hrát ty největší turnaje. "Já mám povinných šest turnajů kategorie WTA 500 a všechny turnaje WTA 1000, které často už natáhli na dva týdny, samozřejmě všechny grandslamy. Kdybych to měla splnit bez pokut, odletím zkraje roku do Austrálie a pak se tady uvidíme v listopadu."
Za neúčast na některém z povinných turnajů se platí pokuty. "Čím jste v žebříčku výš, tím jsou vyšší. Když jsem letos neodehrála 'pětistovkový' turnaj, bylo to 15 tisíc dolarů. A to jsem byla tehdy na 16. místě, pro hráčky z první pětky už je to hodně mastné. Navíc platíte, i když jste zraněné, což byl můj případ."
Některá pravidla by olomoucká rodačka bez váhání zrušila. "Hloupých pravidel je tam víc. Nejlepší holky se nyní častěji odhlašují z turnajů a víc dbají na zdraví, což je za mě správné, jenže v TOP 10 vyděláváte jiné peníze než tenistky z nižších pozic. Ty někdy jdou na kurt, i když sotva chodí."
Muchová navíc upozorňuje, že vynechávání turnajů není ideální řešení. "Jako hráčka z toho kolotoče turnajů nemůžete jednoduše vyskočit, když chcete být konkurenceschopná. Musíte pořád cestovat, hrát, obhajovat body. A když se o tom bavíme mezi sebou, všechny cítíme totéž – takhle naplněný kalendář se dlouhodobě nedá zvládnout bez toho, aby to nezasáhlo zdraví, a hlavně to duševní."
Na kontě má pořád jen jeden titul
Sice uzavřela letošní sezonu v TOP 20 světového pořadí a je českou žebříčkovou dvojkou, nicméně rok to příliš povedený nebyl. Pouze dvakrát se podívala do semifinále (Linec a Dubaj) a nezaznamenala ani jednu finálovou účast.
"Nebyla to jedna z mých nejlepších sezon – určitě tam jsou věci, za které jsem ráda, ale i ty, ke kterým bych se moc nevracela. Pozitivní bylo, že v závěru sezony jsem konečně začala cítit, že hraju svůj tenis, lehký, dynamický. Bohužel to přišlo až na podzim. Udělala jsem hodně změn, rozloučila jsem se s trenérem."
Za slabší sezonou, než kterou si představovala, stojí i další zdravotní potíže. Loni byla na operaci s pravým zápěstím a letos ji trápilo pro změnu to levé. "Na začátku roku mě posílali na operaci se druhým zápěstím a jsem ráda, že se mi z toho povedlo dostat. Taková klasická tenisová sezona, vždycky je to nahoru dolů."
Muchová je se svým nejlepším tenisem schopná porazit kohokoli na tour. Na kontě má spoustu velmi cenných skalpů a už hrála i grandslamové finále. Vzhledem k jejím kvalitám je tedy jednička v kolonce počtu titulů strašně málo. Triumfovat na nejvyšším okruhu zatím dokázala jen na menší akci v Soulu v roce 2019.
V rozhovoru ovšem odhalila, že svůj strop zatím nepředvedla. "Myslím, že jsem se tam dostávala, bohužel mě pak vždycky limitovala zranění, po nichž se musíte znovu drápat nahoru. Ale i kvůli zraněním jsem si uvědomila, že se chci vrátit, že na sobě zapracuju, že mě to ještě baví. Tenis miluju, ale když se na to ptáte, tak svůj nejlepší tenis jsem zatím nenabídla. Letos po US Open jsem v zápasech cítila: Konečně, už je tam flow – a přišel konec sezony. Doufám, že se povede ta příští. Že se do flow dostanu dřív."
Celý rozhovor s Karolínou Muchovou
Letošní vizitka Muchové
Komentáře
Nový komentář
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.Registrace nového uživatele
a výsledky jsou matné,
tak je na TP hned nablito
a pro Káju je to špatné