Muchová po skvělém výkonu zničila bývalou Rusku. Na French Open je ve třetím kole
Muchová – Rachimovová 6:2, 6:2
Muchové se ve druhém kole French Open proti Rachimovové, na rozdíl od jejího úvodního vystoupení, povedl začátek. V dlouhém prvním gamu odvrátila brejkbol a následně sama uspěla na returnu. Po potvrzení brejku rychle vedla 3:0. Češka měla na dosah i další hru, ale nakonec se bývalé Rusce podařilo snížit.
Světová desítka ale pokračovala ve skvělém výkonu a nadále dominovala. Sebrala soupeřce další podání a vedla už 5:1. Šanci dopodávat první sadu ale nevyužila, zahodila dva setboly a dovolila Rachimovové snížit. Češka ale znovu předvedla povedený game na příjmu a poté, co si vynutila chybu z bekhendu outsiderky získala úvodní sadu poměrem 6:2.
V demolici soupeřky pokračovala Muchová i ve druhém setu a situace ze začátku utkání se opakovala. Znovu uspěla jako první na returnu a rychle odskočila do vedení 3:0. Ve čtvrté hře se Rachimovové opět podařilo dostat na výsledkovou tabuli.
I ve druhém dějství však česká hráčka ztratila servis, nechala soupeřku snížit na rozdíl jediného gamu a postup si ještě trochu zkomplikovala. Reagovala ale dalším rychlým brejkem. Žádné další komplikace Češka už nepřipustila a snadno postoupila.
Muchová, která letos na French Open vyhrála první duel od semifinálové řežby s Arynou Sabalenkovou v roce 2023, se tak po nepovedeném úvodu turnaje, kdy proti Zacharovové prohrávala 2:5, rozehrála do skvělé formy. Ve třetím kole, které si zde zahrála i v letech 2021 a 2022, vyzve bývalou 21. hráčku světa a nyní až tenistku z druhé poloviny druhé stovky Jil Teichmannovou.
Výsledky dvouhry žen na French Open
Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.
Nový komentář
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.Registrace nového uživatele
Komentáře