Muchová po skvělém výkonu zničila bývalou Rusku. Na French Open je ve třetím kole

DNES, 22:36
FRENCH OPEN - Karolína Muchová (29) ve druhém kole French Open předvedla velmi povedený výkon a nedala šanci Kamille Rachimovové (24), která dříve hrála za Rusko, ale nyní reprezentuje Uzbekistán. Česká tenistka zvítězila snadno 6:2, 6:2. Ve třetím kole vyzve aktuálně 170. hráčku žebříčku Švýcarku Jil Teichmannovou.
Karolína Muchová ve druhém kole French Open dominovala (@ ČTK / Lebeda Pavel)

Muchová – Rachimovová 6:2, 6:2

Muchové se ve druhém kole French Open proti Rachimovové, na rozdíl od jejího úvodního vystoupení, povedl začátek. V dlouhém prvním gamu odvrátila brejkbol a následně sama uspěla na returnu. Po potvrzení brejku rychle vedla 3:0. Češka měla na dosah i další hru, ale nakonec se bývalé Rusce podařilo snížit.

Světová desítka ale pokračovala ve skvělém výkonu a nadále dominovala. Sebrala soupeřce další podání a vedla už 5:1. Šanci dopodávat první sadu ale nevyužila, zahodila dva setboly a dovolila Rachimovové snížit. Češka ale znovu předvedla povedený game na příjmu a poté, co si vynutila chybu z bekhendu outsiderky získala úvodní sadu poměrem 6:2.

Statistiky zápasu.Statistiky zápasu. (@ Livesport / Enetpulse)

V demolici soupeřky pokračovala Muchová i ve druhém setu a situace ze začátku utkání se opakovala. Znovu uspěla jako první na returnu a rychle odskočila do vedení 3:0. Ve čtvrté hře se Rachimovové opět podařilo dostat na výsledkovou tabuli.

I ve druhém dějství však česká hráčka ztratila servis, nechala soupeřku snížit na rozdíl jediného gamu a postup si ještě trochu zkomplikovala. Reagovala ale dalším rychlým  brejkem. Žádné další komplikace Češka už nepřipustila a snadno postoupila.

Muchová, která letos na French Open vyhrála první duel od semifinálové řežby s Arynou Sabalenkovou v roce 2023, se tak po nepovedeném úvodu turnaje, kdy proti Zacharovové prohrávala 2:5, rozehrála do skvělé formy. Ve třetím kole, které si zde zahrála i v letech 2021 a 2022, vyzve bývalou 21. hráčku světa a nyní až tenistku z druhé poloviny druhé stovky Jil Teichmannovou.

Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.

Jakub Hájek, TenisPortal.cz
elskjer
27.05.2026 22:45
To by mela projit v pohode mezi poslednich 16, snad proti Bouzkove.. S timto preji vsem nahodnym kolemjdoucim dobrou noc.
Diabolique
27.05.2026 22:42
Skoda ze na sebe s Maruskou narazi uz ve ctvrtym kole!
pantera1
27.05.2026 22:38
Super Karol,jen tak dál. Ty večerní zápasy ti sedí .
