Muchová s Noskovou zabojují o medaile. Krejčíková se Siniakovou zlato neobhájí

OH PAŘÍŽ - Obhájkyně zlata z posledních her v Tokiu Barbora Krejčíková (28) s Kateřinou Siniakovou (28) prohrály v pařížském čtvrtfinále nečekaně hladce 1:6, 5:7 s Mirrou Andrejevovou (17) a Dianou Šnajderovou (24) a v ženské čtyřhře medaili nezískají. Naopak Karolína Muchová (27) s Lindou Noskovou (19) dokázaly otočit nepříznivý vývoj i ve třetím zápase deblové soutěže a senzačně postoupily do semifinále zajišťujícího boj minimálně o bronz. České duo přetlačilo po odvráceném mečbolu 1:6, 6:4, 14:12 tchajwanskou dvojici Su-Wei Hsieh, Chia-Yi Tsao.

Barbora Krejčíková s Kateřinou Siniakovou zlato z Tokia neobhájí. (@Profimedia)

Krejčíková/Siniaková – M. Andrejevová/Šnajderová 1:6, 5:7 Barbora Krejčíková s Kateřinou Siniakovou se proti dvojici Miře Andrejevové a Dianě Šnajderové trápily a s nezkušeným deblovým párem padly jednoznačně ve dvou setech 1:6, 5:7. Jedny z největších favoritek tak v Paříži končí už ve čtvrtfinále a neobhájí zlatou medaili z Tokia. Vstup do zápasu se Češkám vůbec nepovedl. Nedokázaly najít recept na hru soupeřek a prohrávaly už 0:5. První a jediný game v úvodním setu získaly až při druhém podání Krejčíkové a pouze odvrátily kanára. Ve druhém dějství se česká dvojice držela do stavu 3:3, v sedmé hře však Siniaková ztratila podání. V desáté hře odvrátily dva mečboly a po využití až osmého brejkbolu poprvé prolomily soupeřkám servis a srovnaly. Navíc se ale český pár nezmohl. Siniaková podruhé v řadě zaváhala na podání a v další hře Andrejevová zápas dopodávala. Rusky zápas ukončily na třetí mečbol a nečekaně postoupily do semifinále. Barbora Krejčíková a Kateřina Siniaková zlaté medaile z Tokia neobhájí. Ve čtvrtfinále nestačily na pár Andrejevová a Šnajderová.



Více https://t.co/ohafUQJ7Rh pic.twitter.com/juDEaZuL5d — ČT sport (@sportCT) August 1, 2024 Krejčíková se Siniakovou na pařížské antuce byly po vypadnutí Gauffové s Pegulaovou největšími favoritkami na zisk nejcennějšího kovu. Po nečekané prohře s ruskými kometami však francouzskou metropoli opouští bez zisku medaile. Češky jsou jedním z nejúspěšnějších párů historie, na konci loňské sezony však na podnět Siniakové ukončily dlouhou a velmi povedenou spolupráci. Siniaková letos dvakrát triumfovala na grandslamech s různými partnerkami a rozšířila sbírku trofejí z majorů na devět kousků. Muchová/Nosková – Hsieh/Tsao 1:6, 6:4, 14:12 Karolína Muchová s Lindou Noskovou jsou hlavně singlistkami a na olympiádě v Paříži hrají první společný turnaj ve čtyřhře a také debutují pod pěti kruhy. Přesto i díky skalpu nasazených jedniček Coco Gauffové a Jessicy Pegulaové zabojují minimálně o bronzové medaile. České tenistky musely ve všech třech zápasech v areálu Rolanda Garrose dohnat manko setu a vždy zvítězily až v super tie-breaku. Povedlo se jim to i proti dvojici Su-Wei Hsieh, Chia-Yi Tsao. Zatímco Tchajwanky v úvodní sadě předvedly solidní výkon, české duo až příliš chybovalo a uhrálo jen jeden game. Od druhé sady, v níž začala nezkušená Tsao odpadat, se hra vyrovnala. Tým soupeřek držela při životě hlavně sedminásobná grandslamová šampionka v této disciplíně Hsieh, ale to nestačilo a Muchová s Noskovou stav srovnaly. SEMI-FINALS



Muchova/Noskova book their spot in the women's semi-final with a win over Hsieh/Tsao 6-1 4-6 14-12#Paris2024 | #Olympics | #tennis pic.twitter.com/FYeNUAQrM7 — ITF (@ITFTennis) August 1, 2024 Pořádné drama nabídl závěrečný super tie-break, v němž měly oba páry mečbol. K první šanci se dostaly Tchajwanky, nicméně Muchová úřadovala na síti a hrozbu zlikvidovala. K další příležitosti už se Hsieh s Tsao nepropracovaly a Češky využily svůj celkově čtvrtý mečbol. Postup do semifinále, v němž vyzvou Italky Saru Erraniovou a Jasmine Paoliniovou, znamená jistotu bojů o cenné kovy. Výsledky ženské čtyřhry na olympiádě v Paříži Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.