Muchová se porve o druhé grandslamové finále, Sabalenková se pokusí zastavit Navarrovou

Karolína Muchová (28) obhájila na US Open loňské semifinále a nyní má na dosah své druhé grandslamové finále. V cestě jí stojí domácí Jessica Pegulaová (30), která si poprvé v kariéře vyzkouší semifinále na majorech. Šampionka posledních dvou ročníků Australian Open, loňská finalistka a největší favoritka Aryna Sabalenková (26) bude čelit rozjeté Emmě Navarrové (23), jež bude hrát své první semifinále na podnicích velké čtyřky.

Přehled toho nejzajímavějšího, čtvrtek 5. 9.

Češi v akci

Muchová (ČR) - Pegulaová (6-USA) | Arthur Ashe Stadium (pátek 02:30 SELČ)

Druhé semifinále žen

Navarrová (13-USA) - Sabalenková (2-) | Arthur Ashe Stadium (pátek 01:00 SELČ)

Muchová – Pegulaová | pátek 02:30 SELČ

Karolína Muchová překonala ve čtvrtfinále žaludeční potíže a po setech 6:1, 6:4 potvrdila roli favoritky proti nasazené Beatriz Haddadové Maiaové. Do semifinále US Open tak prošla druhým rokem po sobě, přestože mezitím absolvovala téměř 10měsíční zdravotní pauzu kvůli zranění pravého zápěstí.

Loňskou sezonu uzavřela 28letá Češka už po US Open a na kurty se vrátila až na konci června. Po comebacku hraje svůj teprve šestý turnaj. Zatímco v Eastbourne dosáhla na čtvrtfinále a v Palermu se dostala až do finále, ve Wimbledonu, na olympijských hrách v Paříži a v Cincinnati vyhrála maximálně jeden zápas.

Na probíhajícím US Open zvládla všech pět duelů bez ztráty setu, ačkoli narazila mimo jiné na dvojnásobnou šampionku Naomi Ósakaovou a finalistku posledních dvou grandslamů a světovou pětku Jasmine Paoliniovou. Třetinu ze svých 12 kariérních skalpů TOP 10 zapsala na půdě USA a sedm z nich na podnicích velké čtyřky.

Nyní ji čeká čtvrté grandslamové semifinále. Na betonech prohrála s Jennifer Bradyovou na Australian Open 2021 i Coco Gauffovou na US Open 2023 (obě jsou Američanky), kdežto na loňském French Open zdolala na pařížské antuce po odvráceném mečbolu Arynu Sabalenkovou.

Vizitka Karolíny Muchové. (@ Livesport)

Muchová – Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Palermo (finále)

Největší úspěchy na venkovních betonech: US Open (semifinále)

Bilance: 12:4

Bilance z posledních 10 zápasů: 7:3

Bilance na venkovních betonech: 6:1

Bilance proti hráčkám TOP 10: 1:2 (kariérní 12:17)

Bilance v semifinále grandslamů: 0:0 (kariérní 1:2)

Bilance v semifinále: 1:0 (kariérní 5:4)

Grandslamy: Australian Open (nehrála), French Open (nehrála), Wimbledon (1. kolo)

Muchová – US Open

Kariérní bilance: 17:6

Nejlepší výsledek: semifinále (2023-24)

Loňský výsledek: semifinále

Bilance v semifinále: 0:1

Generálka: Cincinnati (2. kolo)

Cesta turnajem: Volynetsová (6:3, 7:5), Ósakaová (6:3, 7:6), Potapovová (6:4, 6:2), (5) Paoliniová (6:3, 6:3), (22) Haddadová Maiaová (6:1, 6:4)

Jessice Pegulaové se podařilo postoupit do prvního grandslamového semifinále až na sedmý pokus. Třicetiletá Američanka zaskočila ve čtvrtfinále domácího US Open 6:2, 6:4 světovou jedničku a předloňskou šampionku Igu Šwiatekovou. V utkání spáchala mnohem méně nevynucených chyb (22) než polská favoritka (41).

Jedná se o její čtvrtý skalp Šwiatekové. O první grandslamové semifinále marně bojovala od Australian Open 2021 po loňský Wimbledon celkem šestkrát a uspěla až nyní na US Open, kde v letošním ročníku vyhrála všech pět zápasů ve dvou setech a potřebovala pouze jeden tie-break.

V úvodní půlce sezony musela vynechat čtyři akce WTA 1000 a také French Open. Po brzkém konci ve Wimbledonu i na olympiádě v Paříži se však rozjela a v rámci probíhající US Open Series zvládla 14 z 15 duelů, což zahrnuje úspěšnou obhajobu titulu na tisícovce v Kanadě a finále v Cincinnati.

Aktuální světová šestka dosáhla na všech svých 26 semifinálových účastí na nejvyšším okruhu v posledních zhruba osmi letech. A přesně polovinu z nich dokázala přetavit v postup do finále. Sedm ze svých 13 kariérních finále zaznamenala v posledních 13 měsících.

Vizitka Jessicy Pegulaové. (@ Livesport)

Pegulaová – Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Toronto, Berlín (triumf); Cincinnati (finále)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Toronto (triumf); Cincinnati (finále)

Bilance: 35:11

Bilance z posledních 10 zápasů: 9:1

Bilance na venkovních betonech: 23:6

Bilance proti hráčkám TOP 50-100: 13:2 (kariérní 77:36)

Bilance v semifinále grandslamů: 0:0 (kariérní 0:0)

Bilance v semifinále: 3:2 (kariérní 13:12)

Grandslamy: Australian Open (2. kolo), French Open (nehrála), Wimbledon (2. kolo)

Pegulaová – US Open

Kariérní bilance: 17:7

Nejlepší výsledek: semifinále (2024)

Loňský výsledek: osmifinále

Bilance v semifinále: 0:0

Generálka: Toronto (triumf), Cincinnati (finále)

Cesta turnajem: Rogersová (6:4, 6:3), Keninová (7:6, 6:3), Bouzasová (6:3, 6:3), (18) Šnajderová (6:4, 6:2), (1) Šwiateková (6:2, 6:4)

Vzájemná bilance: Muchová prohrává 0:1. Dosud se střetly pouze před třemi týdny ve druhém kole tisícovky v Cincinnati. Loňská finalistka Muchová se prala o postup skoro dvě a půl hodiny, ale nakonec pozdější finalistce Pegulaové podlehla 7:5, 4:6, 2:6. Američanka je mírnou kurzovou favoritkou i tentokrát.

Navarrová – Sabalenková | pátek 01:00 SELČ

Emma Navarrová zakončila všechny tři předchozí starty na US Open v prvním kole či kvalifikaci a nyní si ve stejném dějišti zahraje své první grandslamové semifinále. Na majorech se poprvé podívala do čtvrtfinále před dvěma měsíci ve Wimbledonu a v New Yorku v něm přehrála 6:2, 7:5 Paulu Badosaovou.

Proti v rámci US Open Series skvěle hrající Španělce, která ovšem tentokrát trefila 10 vítězných úderů a 35 nevynucených chyb, byla kousek od nutnosti absolvovat rozhodující set. Ve druhé sadě však otočila stav 1:5. Postupem do semifinále si zajistila premiérový posun do TOP 10 žebříčku, necelý rok a půl po debutu v TOP 100.

V aktuální sezoně posbírala už 52 vítězství, tři z nich slavila proti hráčkám TOP 10 pořadí. Třiadvacetiletá Američanka musela v New Yorku dvakrát do rozhodující sady, všechny tři sety potřebovala proti Martě Kosťukové a obhájkyni titulu a krajance Coco Gauffové.

Všech předchozích osm semifinále na nejvyšším okruhu zaznamenala v posledních 15 měsících. V soubojích o finále na této úrovni má však mizernou bilanci 1:7, do závěrečného kola postoupila pouze letos v lednu na turnaji WTA 250 v australském Hobartu, kde brala titul.

Vizitka Emmy Navarrové. (@ Livesport)

Navarrová – Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Hobart (triumf)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Hobart (triumf)

Bilance: 52:20

Bilance z posledních 10 zápasů: 7:3

Bilance na venkovních betonech: 30:10

Bilance proti hráčkám TOP 10: 3:7 (kariérní 4:8)

Bilance v semifinále grandslamů: 0:0 (kariérní 0:0)

Bilance v semifinále: 1:5 (kariérní 1:7)

Grandslamy: Australian Open (3. kolo), French Open (osmifinále), Wimbledon (čtvrtfinále)

Navarrová – US Open

Kariérní bilance: 5:2

Nejlepší výsledek: semifinále (2024)

Loňský výsledek: 1. kolo

Bilance v semifinále: 0:0

Generálka: Toronto (semifinále), Cincinnati (1. kolo), Monterrey (semifinále)

Cesta turnajem: Blinkovová (6:1, 6:1), Rusová (6:1, 6:1), (19) Kosťuková (6:4, 4:6, 6:3), (3) Gauffová (6:3, 4:6, 6:3), (26) Badosaová (6:2, 7:5)

Aryna Sabalenková na US Open stále pokračuje v dominanci a ve čtvrtfinále deklasovala světovou sedmičku Qinwen Zheng. Na postup potřebovala jen 73 minut, když zlatou medailistku z nedávných olympijských her zničila poměrem 6:1, 6:2. S Číňankou, s níž se střetla ve finále lednového Australian Open, vyhrála snadno i třetí vzájemný souboj.

Šestadvacetiletá Běloruska tak protáhla svou aktuální neporazitelnost na 10 zápasů. Po vynechání Wimbledonu kvůli zranění ramene zvládla na betonech 14 ze 16 duelů. Na US Open potřebovala rozhodující set pouze v jednom z pěti utkání, ve třetím kole otáčela střetnutí s Jekatěrinou Alexandrovovou.

Do semifinále US Open se probojovala čtvrtým rokem po sobě. Zatímco v ročnících 2021 (Leylah Fernandezová) a 2022 (Iga Šwiateková) v této fázi po třísetové porážce neuspěla, loni v souboji o finále udolala 0:6, 7:6, 7:6 domácí Madison Keysovou a padla až ve finále s Coco Gauffovou.

Celkově má v semifinálových duelech na grandslamech bilanci 3:5, poslední dva vyhrála. Nyní zaútočí na své již čtvrté finále na hardových grandslamech od začátku sezony 2023, což zahrnuje loňský a letošní triumf na Australian Open a rok starou finálovou účast právě ve Flushing Meadows.

Vizitka Aryny Sabalenkové. (@ Livesport)

Sabalenková – Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Cincinnati, Australian Open (triumf); Řím, Madrid, Brisbane (finále)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Cincinnati, Australian Open (triumf); Brisbane (finále)

Bilance: 44:11

Bilance z posledních 10 zápasů: 10:0

Bilance na venkovních betonech: 28:6

Bilance proti hráčkám TOP 20: 15:4 (kariérní 74:49)

Bilance v semifinále grandslamů: 1:0 (kariérní 3:5)

Bilance v semifinále: 5:1 (kariérní 29:17)

Grandslamy: Australian Open (triumf), French Open (čtvrtfinále), Wimbledon (nehrála)

Sabalenková – US Open

Kariérní bilance: 26:6

Nejlepší výsledek: finále (2023)

Loňský výsledek: finále

Bilance v semifinále: 1:2

Generálka: Washington (semifinále), Toronto (čtvrtfinále), Cincinnati (triumf)

Cesta turnajem: Honová (6:3, 6:3), Bronzettiová (6:3, 6:1), (29) Alexandrovová (2:6, 6:1, 6:2), (33) Mertensová (6:2, 6:4), (7) Qinwen Zheng (6:1, 6:2)

Vzájemná bilance: 1:1. Navarrová porazila Sabalenkovou letos na domácím betonu v osmifinále tisícovky v Indian Wells (6:3, 3:6, 6:2) a zapsala první ze svých tří skalpů TOP 3. Favorizovaná Běloruska ale velmi rychle srovnala skóre, když ve stejné fázi antukového French Open dominovala 6:2, 6:3.

Čtvrteční program

ARTHUR ASHE STADIUM (od 21:00 SELČ)

1. Townsendová/Young (USA) - Erraniová/Vavassori (3-It.)

2. Navarrová (13-USA) - Sabalenková (2-) / nejdříve v pátek v 01:00 SELČ

3. Muchová (ČR) - Pegulaová (6-USA)



LOUIS ARMSTRONG STADIUM (od 18:00 SELČ)

1. junioři

2. junioři

3. Purcell/Thompson (7-Austr.) - Lammons/Withrow (13-USA) / nejdříve ve 22:00 SELČ

4. Arévalo/Pavič (4-Salv./Chorv.) - Krawietz/Pütz (10-Něm.)

Kompletní program | Přehled ženského turnaje