Muchová se těší na čtvrtfinále se Sabalenkovou: Bude skvělé zase čelit takové výzvě

Jako velkou výzvu vidí Karolína Muchová (28) páteční čtvrtfinále turnaje v Pekingu, kde ji čeká světová dvojka a trojnásobná grandslamová vítězka Aryna Sabalenková (26) z Běloruska. Duel začne zhruba v 8:30. Tenistku z Olomouce těší, že po zranění zápěstí hraje opět bez omezení a srovnává se s nejlepšími. Na webu WTA řekla, že jí k sebevědomí pomohlo i vystoupení na US Open, kde obhájila loňské semifinále.

"Bude skvělé čelit zase takové výzvě a srovnat mou hru s tou její. O tom tenis je. A kdy se můžete naučit nejvíc, než když vyzvete ty nejlepší? Jsem za tuhle šanci vděčná," uvedla Muchová, která má s vítězkou letošního Australian Open a US Open bilanci 2:1.

Svěřenkyně trenéra Emila Miškeho zatím prochází turnajem bez ztráty setu, přišla jen o 12 gamů. Postupně porazila Rusku Annu Blinkovovou, Číňanku Jüan Jüe, Rumunku Jaqueline Cristianovou a naposledy Španělku Cristinu Bucsaovou. Vyhrála devět z posledních deseti zápasů, prohrála jen semifinále US Open s Američankou Jessicou Pegulaovou.

"US Open mi hodně pomohlo. Sehrála jsem tam dobré zápasy a musela zvládnout řadu těžkých bitev," podotkla Muchová. "Před tím turnajem jsem měla trénink s Igou (Šwiatekovou), což mi taky hodně pomohlo. A když pak vyhrajete pár zápasů za sebou, vždy se vám zvedne sebevědomí. Co se týče zápěstí, cítila jsem, že můžu hrát znovu naplno. Mám radost, že jsem se do toho vrátila takhle rychle," řekla česká tenistka.

Bývalé světové osmičce patří v žebříčku WTA 49. místo. Do konce roku může pozici vylepšit. "Asi jsem si na to už zvykla, protože jsem v minulosti měla taky několik přestávek. Jsem zvyklá nehrát a pak do toho zase naskočit. Mám radost, že to jde, jak to jde. Když jsem se vracela v Eastbourne, nevěděla jsem, na jaké úrovni budu. Ve Wimbledonu jsem cítila, že tam pořád nejsem, ale dostala jsem se do toho docela rychle. Hluboko uvnitř jsem věděla, že ten level v sobě mám," doplnila Muchová.