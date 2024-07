Muchová sehraje šlágr s Badosaovou, Fruhvirtová vyzve ruskou kometu. Plíškovou čeká vítězka generálky

V rámci prvního hracího dne letošního ročníku Wimbledonu vstoupí do turnaje pět českých nadějí. Brenda Fruhvirtová nastoupí k souboji 17letých talentů s Mirrou Andrejevovou, vracející se Karolína Muchová vyzve v utkání bývalých členek TOP 10 a jednom z pondělních šlágrů Paulu Badosaovou, Karolína Plíšková se utká s vítězkou generálky Dianou Šnajderovou, Jakub Menšík bude čelit nasazenému Alexanderovi Bublikovi a Linda Nosková se střetne se Sarou Erraniovou. Carlos Alcaraz odstartuje obhajobu loňského triumfu.

Přehled toho nejzajímavějšího, pondělí 1. 7.

Češi v akci

Plíšková (ČR) - Šnajderová (-) | Court 14 (15:30 SELČ)

Menšík (ČR) - Bublik (23-Kaz.) | Court 17 (15:30 SELČ)

Nosková (26-ČR) - Erraniová (It.) | Court 4 (17:00 SELČ)

B. Fruhvirtová (ČR) - M. Andrejevová (24-) | Court 12 (17:30 SELČ)

Muchová (ČR) - Badosaová (Šp.) | Court 17 (18:30 SELČ)



Obhajoba titulu

Alcaraz (3-Šp.) - Lajal (Est.) | Centre Court (14:30 SELČ)

* Na Livesportu najdete preview ke každému zápasu ženské i mužské dvouhry. Od osmifinále se můžete těšit na podrobnější denní preview.

Těžké první kolo pro Fruhvirtovou, Muchovou a Plíškovou

Na premiérový vzájemný souboj mezi Brendou Fruhvirtovou a Mirrou Andrejevovou čekalo mnoho fanoušků. Sedmnáctileté hráčky patří k největším mladým talentům na ženském tenisovém okruhu. Zatímco Češku často brzdí v progresu zranění, Andrejevová loni okamžitě prorazila na nejvyšší tour a pořád se zlepšuje. Ruska, která debutovala ve Wimbledonu loni a došla z kvalifikace až do osmifinále, tak půjde do utkání jako jasná favoritka.

Více informací

Karolína Muchová odehrála před týdnem v Eastbourne svůj první turnaj od loňského US Open a po operaci pravého zápěstí a nejen českým příznivcům asi zatrnulo, když nenastoupila ke čtvrtfinále. Finalistka loňského French Open ale nejspíše chtěla šetřit operované zápěstí před Wimbledonem. První kolo má podobně jako Fruhvirtová velmi těžké, bývalá světová osmička v něm vyzve někdejší druhou hráčku pořadí Paulu Badosaovou. Vzájemná bilance je vyrovnaná 1:1. Muchová porazila Španělku, která rovněž velmi často bojuje se zdravím, před třemi lety právě na londýnském pažitu.

Více informací

Karolína Plíšková má stejně jako na French Open velmi těžký los pro první kolo, i když tentokrát nebude čelit nasazené hráčce. Finalistka ročníku 2021 nastoupí proti Dianě Šnajderové. Ruska je jednou z nejtalentovanějších mladých tenistek na tour a do Londýna dorazila po triumfu na travnaté pětistovce v Bad Homburgu. Šnajderová by nicméně mohla postrádat síly a nemusela by být stoprocentně fit. Na Plíškové je, aby toho případně využila.

Více informací

Nosková je favoritkou, Menšík může překvapit

Z pětice českých nadějí je v rámci pondělního programu favoritkou pouze Linda Nosková. Nasazená teenagerka bude v úvodním kole čelit zkušené veteránce Saře Erraniové, která ale není na travnatých dvorcích hrozbou. Pokud Nosková nebude kupit nevynucené chyby, měla by si s touto výzvou poradit. Je však potřeba zmínit, že po parádním lednovém australském létě se aktuálně 26. hráčce světového pořadí nedaří.

Více informací

V hlavní soutěži letošního Wimbledonu startují tři čeští muži a v pondělí půjde do akce první z nich. Jakub Menšík vyzve nasazeného loňského osmifinalistu Alexandera Bublika. Ten ještě před pár týdny prožíval nejlepší období své kariéry, ale na oblíbené trávě u něj překvapivě došlo ke zhoršení. Hodně bude záležet na jeho motivaci, protože jinak je na nejrychlejším povrchu v tuto chvíli mnohem lepší než český teenager. Menšík odehrál v posledních týdnech své první profesionální zápasy na trávě s bilancí 2:3.

Více informací

Alcaraz zahájí obhajobu loňského triumfu

Carlos Alcaraz vybojoval loni ve Wimbledonu svůj druhý triumf na majorech. Nyní má na kontě jednu grandslamovou trofej ze všech tří povrchů a zahájí obhajobu titulu na nejslavnějším tenisovém turnaji. Úvodní kolo by měl zvládnout bez jakýchkoli potíží, protože bude čelit kvalifikantovi Markovi Lajalovi. Estonec figuruje hluboko ve třetí stovce žebříčku a v hlavní soutěži grandslamů startuje poprvé v kariéře.

Více informací

Pondělní program

CENTRE COURT (od 14:30 SELČ)

1. Alcaraz (3-Šp.) - Lajal (Est.)

2. Alexandrovová (22-) - Raducanuová (Brit.)

3. Dolehideová (USA) - Gauffová (2-USA)



NO.1 COURT (od 14:00 SELČ)

1. Kovacevic (USA) - Medveděv (5-)

2. Bektasová (USA) - Sabalenková (3-)

3. Sinner (1-It.) - Hanfmann (Něm.)



NO.2 COURT (od 12:00 SELČ)

1. Dimitrov (10-Bulh.) - Lajovič (Srb.)

2. Wawrinka (Švýc.) - Broom (Brit.)

3. Ósakaová (Jap.) - Parryová (Fr.)

4. Azarenková (16-) - Stephensová (USA)



COURT 12 (od 12:00 SELČ)

1. Kesslerová (USA) - Sakkariová (9-Řec.)

2. Berrettini (It.) - Fucsovics (Maď.)

3. Van De Zandschulp (Niz.) - Broady (Brit.)

4. B. Fruhvirtová (ČR) - M. Andrejevová (24-)



COURT 4 (od 12:00 SELČ)

1. Jastremská (28-Ukr.) - Podoroská (Arg.)

2. Kosťuková (18-Ukr.) - Šramková (SR)

3. Bergs (Belg.) - Cazaux (Fr.)

4. Nosková (26-ČR) - Erraniová (It.)



COURT 14 (od 12:00 SELČ)

1. Jarry (19-Chile) - Shapovalov (Kan.)

2. Kasatkinová (14-) - Shuai Zhang (Čína)

3. Plíšková (ČR) - Šnajderová (-)



COURT 17 (od 12:00 SELČ)

1. Townsendová (USA) - Pavljučenkovová (25-)

2. Báez (18-Arg.) - Nakashima (USA)

3. Menšík (ČR) - Bublik (23-Kaz.)

4. Muchová (ČR) - Badosaová (Šp.)

Kompletní program | Přehled ženského turnaje | Přehled mužského turnaje