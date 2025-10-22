Muchová si v Tokiu poradila s Jointovou a vrací se do elitní dvacítky

DNES, 12:25
WTA TOKIO - Karolína Muchová (29) na pětistovce v Tokiu postoupila do prvního čtvrtfinále od US Open. Češka, které na úvod skrečovala krajanka Markéta Vondroušová, si poradila s australskou tenistkou Mayou Jointovou (19) po setech 6:3, 7:5. Výhra nad 32. hráčkou světa a postup mezi osmičku nejlepších jí zajistil návrat do TOP 20 žebříčku.
Muchová Karolina
Joint Maya
Karolína Muchová v Tokiu hraje důležité utkání (@ Masatoshi Okauchi / Shutterstock Editorial / Profimedia)

Muchová – Jointová 6:3, 7:5

Muchová si hned v úvodním gamu vypracovala brejkboly, ani jednu ze dvou šancí ale nevyužila a následně na to doplatila. Svou první hru na podání ztratila a prohrávala s Jointovou 0:2.

Do zápasu se ale rychle vrátila a čtyřmi získanými gamy v řadě otočila. Snažila se hrát svou agresivní hru s častými přechody na síť. Muchová na podání předvedla tři čisté hry v řadě. Set ukončila už na příjmu po proměnění hned prvního setbolu.

Česká hráčka pokračovala ve festivalu čistých her na podání i v začátku druhé sady, pouze ale do stavu 2:2. V páté hře ale Jointová přidala na returnu, agresivně reagovala na podání Češky a podruhé v zápase se dostala do vedení o brejk.

Statistiky zápasu.Statistiky zápasu. (@ Livesport / Enetpulse)

Australanka však navýšit vedení nedokázala, předvedla nepovedený game včetně zkažené smeče a dvojchyba a bylo srovnáno na 3:3.

V devátém gamu Muchová zahodila vedení 40:0 a pustila Australanku k brejkbolu. Ten ale po nesmírně složité výměně, kterou zakončila vítězným forhendem odvrátila a následně zvýšila na 5:4. V dramatickém závěru už měla více sil olomoucká rodačka, set ovládla 7:5 a mohla slavit výhru.

Postupem do prvního čtvrtfinále na letošních asijských turnajích si zajistila, že se v pondělí opět objeví mezi elitní dvacítkou žebříčku WTA. Na předchozích turnajích se jí tolik nedařilo.

Na tisícovce v Pekingu sice hrála dobře, ale v osmifinále nedotáhla vedení a prohrála s budoucí šampionkou Amandou Anisimovovou.

Ve Wuhanu musela skrečovat bitvu proti Magdaleně Frechové a na pětistovce v Ningbu po vyhrané první sadě naprosto selhala proti Dianě Šnajderové.

Jakub Hájek, TenisPortal.cz
Mantra
22.10.2025 13:19
Joint mi nevím proč připomíná Ekaterinu Alexondrovu
tommr
22.10.2025 12:28
Karolína to zvládla ve dvou setech smile ale byl to těžkej zápas. Joint je nebezpečná hráčka a bude se asi ještě zlepšovat ...
Díky dnešní výhře se Karolína po týdnu zase vrací do top-20 ze které vystrnadila Mertensovou ...
Otmar
22.10.2025 12:02
Muška to zvládla, jsem tomu rád. Udělala dobře, že se vyhýbala delším výměnám, protože tam většinou chybovala. Musela vymýšlet, a tak se potom člověk dočká několika elitních míčků, pro které se vyplatí to celé sledovat. Přijde nějaký fantastický prohoz, volej, lob nebo úder, který jde mimo logiku a proto ji fandím! Dobře, Muško, dobře!
frenkie57
22.10.2025 12:13
Pěkně jste to vystihl, 100% souhlas.
The_Punisher
22.10.2025 13:22
Tomas_Smid_fan
22.10.2025 13:32
smile
frenkie57
22.10.2025 11:47
V QF pravděpodobně Belinda, což bude náročný zápas, ale zvládnutelný. Tak uvidíme.
tommr
22.10.2025 12:23
s Bencicovou naše hráčky většinou prohrávají. Karolína jí ale dokázala letos porazit v Montrealu. Tak snad to zopakuje ...
frenkie57
22.10.2025 11:44
Tak to nakonec Muška zvládla ve dvou setech, což je vždycky dobře, sil není na konci sezóny nazbyt. Gratulka!
zfloyd
22.10.2025 11:31
Jointovka je hodně houževnatá soupeřka , sympaticky se snaží
frenkie57
22.10.2025 11:39
Druhý set je hodně vyrovnaný, možná to bude muset rozhodnout TB. Maya má rozhodně kvalitu.
HAJ
22.10.2025 11:47
To má, ale Muška dnes výborná. Pěkný tenis. Kája skoro v každém utkání vytáhne super point. Viz. jeden prohoz bekhendem a ze skoro prohrané výměny odvrácením BB forhendem do růžku. To nadchne.
frenkie57
22.10.2025 11:50
To teda, na to se u ní vždycky těším, že něco takového uvidím. I ang. komentátor nešetřil superlativy.
HAJ
22.10.2025 11:56
Já taky
HAJ
22.10.2025 11:57
Ještě jwe super, že má fans mezi Japonci, dobrá propagace ČR
HAJ
22.10.2025 11:57
Oprava jwe=je
frenkie57
22.10.2025 12:11
Japonci mají, na rozdíl od mnohých západních zemí, docela slušné povědomí o ČR. Např. vážná klasická hudba je tam velmi populární.
HAJ
22.10.2025 12:30
Jo, s Japonci vycházíme super
PTP
22.10.2025 12:39
Fucking Weather
zfloyd
22.10.2025 10:54
chvilku to trvalo , ale pak na to Muška přišla , nebo možná přestal působit joint
pantera1
22.10.2025 10:27
Muško zaber návrat do top 20 za to stojí. držím palce aji na nohách. Joint je sice silnější vzorek, ale dá se s ním pracovat .
pantera1
22.10.2025 11:45
Gratulka Muško , ještě kluci a mohla by to být hezká středa .
PTP
22.10.2025 11:53
Vítězství našich je nám třeba.
