Muchová si v Tokiu poradila s Jointovou a vrací se do elitní dvacítky
Muchová – Jointová 6:3, 7:5
Muchová si hned v úvodním gamu vypracovala brejkboly, ani jednu ze dvou šancí ale nevyužila a následně na to doplatila. Svou první hru na podání ztratila a prohrávala s Jointovou 0:2.
Do zápasu se ale rychle vrátila a čtyřmi získanými gamy v řadě otočila. Snažila se hrát svou agresivní hru s častými přechody na síť. Muchová na podání předvedla tři čisté hry v řadě. Set ukončila už na příjmu po proměnění hned prvního setbolu.
Česká hráčka pokračovala ve festivalu čistých her na podání i v začátku druhé sady, pouze ale do stavu 2:2. V páté hře ale Jointová přidala na returnu, agresivně reagovala na podání Češky a podruhé v zápase se dostala do vedení o brejk.
Australanka však navýšit vedení nedokázala, předvedla nepovedený game včetně zkažené smeče a dvojchyba a bylo srovnáno na 3:3.
V devátém gamu Muchová zahodila vedení 40:0 a pustila Australanku k brejkbolu. Ten ale po nesmírně složité výměně, kterou zakončila vítězným forhendem odvrátila a následně zvýšila na 5:4. V dramatickém závěru už měla více sil olomoucká rodačka, set ovládla 7:5 a mohla slavit výhru.
Postupem do prvního čtvrtfinále na letošních asijských turnajích si zajistila, že se v pondělí opět objeví mezi elitní dvacítkou žebříčku WTA. Na předchozích turnajích se jí tolik nedařilo.
Na tisícovce v Pekingu sice hrála dobře, ale v osmifinále nedotáhla vedení a prohrála s budoucí šampionkou Amandou Anisimovovou.
Ve Wuhanu musela skrečovat bitvu proti Magdaleně Frechové a na pětistovce v Ningbu po vyhrané první sadě naprosto selhala proti Dianě Šnajderové.
Díky dnešní výhře se Karolína po týdnu zase vrací do top-20 ze které vystrnadila Mertensovou