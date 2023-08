Muchová skolila Sabalenkovou i v Cincinnati! Zajistila si TOP 10 a boj o nejcennější trofej

Coco Gauffová po porážce v prvním kole Wimbledonu sáhla po trenérské změně a pod vedením Pere Riby a Brada Gilberta se parádně připravila na US Open Series. Vyhrála už 10 z 11 zápasů, prohrála v nich pouze tři sety a dokonce našla dlouho marně hledaný recept Igu Šwiatekovou.

Devatenáctiletá Američanka s o tři roky starší Polkou prohrála všech sedm vzájemných zápasů včetně loňského finále na Roland Garros a nevybojovala v nich jediný set. Pouze při prvním střetnutí v Římě 2021 uhrála víc jak šest gamů.

1st WTA 1000 FINAL @CocoGauff defeats World No.1 Swiatek 7-6(2), 3-6, 6-4 to play for the title on Sunday in Cincinnati. #CincyTennis pic.twitter.com/DLtso06RJz