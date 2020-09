Muchová stále léčí zraněný sval z US Open. Přípravu na Paříž musela odložit

Karolínu Muchovou stále omezuje v tréninku zraněný stehenní sval z US Open. Světová šestadvacítka po návratu z New Yorku ještě nezačala s přípravou na antuce, ale doufá, že pařížské Roland Garros stihne.

Muchová se zranila minulé pondělí v prohraném osmifinále US Open s pozdější finalistkou Viktorií Azarenkovou z Běloruska."Měla jsem trošku trhlinku ve svalu, v přitahovači na levé noze," uvedla Muchová, co odhalilo vyšetření.

Od pondělí chtěla začít s přípravou na Roland Garros, ale stále nemůže. "Chce to nějaký čas. Myslela jsem si, že to bude lepší, než je. Pořád rehabilituju," řekla Muchová. S nadějí vyhlíží návrat na kurt. "Doufám, že to bude snad zítra, pozítří, popozítří už dobrý a budu se moct konečně sklouznout a připravit na Paříž."

Na Roland Garros, které bylo kvůli koronaviru přesunuto z května a začne v neděli 27. září, se těší. "Proto je mi trošku líto, že příprava není stoprocentní. Nejdůležitější teď je, aby mě noha přestala bolet a abych vůbec mohla odletět," uvedla čtyřiadvacetiletá hráčka.

Po krátkém odpočinku alespoň udržuje horní část těla a chystala se na rotoped. "Abych z toho nevypadla," řekla loňská čtvrtfinalistka Wimbledonu. "Začnu snad už brzy hrát z místa. Doufám, že sval nebudu cítit."

Alespoň si po návratu z New Yorku, kde absolvovala dva turnaje a strávila měsíc v tzv. bublině zavřená mezi hotelem a kurty, vydechla. "Že nemám na sobě celý den roušku. To bylo příjemný. Jo a vyjít ven, jít na kafe, jít do restaurace, to bylo po čtyřech týdnech příjemný. Byl to delší čas, co jsme byli zavřeni," řekla.

Svěřenkyně kouče Davida Kotyzy je stejně jako Karolína Plíšková tváří nového turnaje WTA, který se uskuteční v říjnu v Ostravě. "Jsem ráda, že mě a Káju vybrali. Asi jsem ještě tváří turnaje nebyla, ale není nic extra, že jsme na billboardech."

Akci pořádá i její osobní manažer Tomáš Petera. Už spolu probírali, co je z pohledu hráček potřeba. "Ptal se mě, jak to v New Yorku v bublině vypadalo. Jak se o nás starali. Myslím, že to pro nás v Ostravě bude fajn," řekla Muchová.

Ostravský turnaj je náhradou za jednu z akcí v Asii, které se neuskuteční kvůli koronaviru. Muchová vítá, že na konci sezony nebude muset cestovat daleko. "To je jeden z pozitivních důsledků téhle doby. Myslím si, že víc hráček ocení, že Čínu letos vynecháme. Navíc nás čeká turnaj doma, což je paráda."

Dobrou zprávou pro tenistky je, že by se v Ostravě mělo hrát i s fanoušky. "To je plus," uvedla Muchová a poukázala na atmosféru, která ve vítkovické hale bývá při fedcupových zápasech. "Lidé tady mají tenis rádi a užívají si ho. Dobře pro ně i pro nás."