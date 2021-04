Muchová suverénně přehrála Qiang Wang a má za sebou úspěšnou premiéru v Madridu

WTA MADRID - Karolína Muchová v prvním kole Mutua Madrid Open snadno přehrála trápící se Qiang Wang, má za sebou úspěšný debut na turnaji a připsala si svou první výhru od senzačního postupu do semifinále Australian Open. Do turnaje dnes vstoupí ještě Karolína Plíšková, česká jednička bude čelit teenagerce Cori Gauffové.

Karolína Muchová se po dvou měsících, během nichž léčila natržený břišní sval, na kurty vrátila před deseti dny v hale ve Stuttgartu a hned v prvním kole si zranila záda a ve třech setech podlehla Jekatěrině Alexandrovové.

V Madridu zatím 24letá Češka působí zdravotně v pořádku. Ve svém premiérovém zápase v areálu Caja Mágica přehrála 6-1 6-3 trápící se bývalou světovou dvanáctku Qiang Wang, která si letošní bilanci zhoršila na 4-10.

Muchová měla od začátku utkání pod kontrolou. Favoritka předvedla jediné zaváhání, když za stavu 4-0 ztratila podání a soupeřce dovolila snížit na 2-4. Na postup potřebovala jen 69 minut.

"Jsem ráda, že jsem zápas zvládla ve dvou setech. Myslím, že začátek jsem hrála docela dobře, měla jsem to pod kontrolou, dobře servírovala. Ve druhém setu soupeřka už neměla co ztratit, začala do toho chodit a bylo to těžké ukončit. Já trochu polevila, ale jsem ráda, že jsem to pak doservírovala," řekla Muchová Radiožurnálu.

Muchová si ve druhém kole zahraje s Naomi Ósakaovou. Vítězka posledních dvou grandslamů v prvním letošním zápase na antuce zdolala 7-5 6-2 krajanku a kvalifikantku Misaki Doiovou a zvládla vstup i do svého čtvrtého turnaje v sezoně. Jediný dosavadní souboj loni na generálce před US Open po obratu vyhrála Japonka.

Do turnaje dnes vstoupí ještě Karolína Plíšková, česká jednička bude čelit teenagerce Cori Gauffové. Včera z kvarteta českých zástupkyň do druhého kola prošla pouze Petra Kvitová.