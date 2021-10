Muguruzaová v Chicagu porazila Džabúrovou a má 9. titul

Garbiñe Muguruzaová se do finále dostala po dvousetových výhrách nad outsiderkami Ann Liovou a Maiou Hontamaovou a odstoupení Viktorie Azarenkové a Markéty Vondroušové, která nenastoupila k sobotnímu semifinále kvůli zažívacím potížím.



V dnešním finále se 27letá Španělka postavila v životní formě hrající Ons Džabúrové a po obratu jí oplatila vyřazení z letošního Wimbledonu. Po slabším vstupu do zápasu prohrávala 3-6 a 2-3 s mankem brejku, ale pak získala deset gamů v řadě a zvítězila 3-6 6-3 6-0.



Dvojnásobná grandslamová šampionka Muguruzaová hrála finále pošestnácté v kariéře a získala celkově 9. titul. V roce 2021 triumfovala podruhé, když navázala na březnový triumf z Dubaje. V hodnocení letošní sezony se posunula na 6. místo a má blízko startu na Turnaji mistryň.



27letá Džabúrová hrála finále počtvrté a potřetí prohrála. Jediný titul slavila letos v červnu na trávě v Birminghamu, kde jako první Tunisanka v historii vyhrála turnaj WTA. V této sezoně má na kontě 44 vítězství a tento týden výrazně zvýšila šanci poprvé se kvalifikovat na Turnaj mistryň.



Obě finalistky se nyní přesunou z Illinois do Kalifornie, kde je čeká velký turnaj WTA 1000 v Indian Wells.

• WTA 500 CHICAGO 3 •

USA / Illinois, tv. povrch, 565.530 dolarů

nedělní výsledky (03. 10. 2021) • Dvouhra - finále • Muguruzaová (2-Šp.) - Džabúrová (6-Tun.) 3-6 6-3 6-0 • Čtyřhra - finále • Peschkeová/Petkovicová (ČR/Něm.) - Vandewegheová/Dolehideová (USA) 6-3 6-1