Můj čas přijde, řekl sebevědomě Fonseca. Chce naplnit očekávání a stát se jedničkou
Fonseca úspěšně začal část sezony na evropské antuce. V pondělí si připsal své první vítězství na turnaji Masters 1000 v Monte Carlu, když přehrál poměrně snadno 6:2, 6:3 Kanaďana Garbriela Dialla a postoupil do druhého kola. Na tiskové konferenci po zápase promluvil o svém vztahu k oranžové drti a také o srovnávání s dvěma nejlepšími hráči planety.
Brazilský teenager, jehož zbraň je především drtivý forhend, si na nejpomalejším povrchu věří a svůj debut v Monaku pochvaloval. "Na kurtu jsem se cítil výborně, byl to skvělý zápas. Byl opravdu výjimečný zážitek. Jsem spokojený s tím, jak jsem hrál," řekl. "Na antuce můžu být velmi dobrý, narodil jsem se na ní. Je to povrch, který vyžaduje trpělivost, ale mám pocit, že mohu hrát velmi tvrdě a vyhrát každý bod," dodal.
Fonseca se vyjádřil i na otázku, jak se vyrovnává s tlakem od okolí. Mnozí lidé ho totiž vidí jako hráče, který by v budoucnu mohl konkurovat Alcarazovi a Sinnerovi. Proti oběma tenisovým titánům už se letos utkal, ale v Indian Wells s Italem ani v Miami se Španělem neuhrál ani set, přestože šlo o velmi vyrovnané duely.
"Proti oběma jsem hrál dobře, byly to kvalitní zápasy, ale pořád k nim mám daleko. Na porovnávání je zatím ještě brzy. Oni hrají na skvělé úrovni každý zápas, takže musím být konzistentnější," uvedl. "Jsem na správné cestě, musím stále tvrdě pracovat a udržet si svou rutinu. Každý má svůj čas a ten můj určitě přijde. Věřím, že očekávání budou naplněna," prohlásil aktuálně 40. hráč žebříčku.
Fonseca má letos zatím pouze lehce pozitivní bilanci šest výher a pět porážek. Po nepovedeném začátku roku, kdy ho trápilo i zranění zad, se rozjel především na tisícovce v Kalifornii, kde vyřadil Karena Chačanova i Tommyho Paula a skončil až v osmifinále na Sinnerovi.
"Chci napsat svůj vlastní příběh. Doufám, že se jednou dostanu na jejich úroveň, ale lidé musí pochopit, že potřebuji čas, abych se stal tím, čím chtějí, a čím se chci stát i já. Chci být světovou jedničkou, ale musím na to jít postupně a být pokorný, abych to pochopil. Věřím, že mě čeká světlá budoucnost," dodal mladý Brazilec. Ve druhém kole v Monte Carlu ho čeká Francouz Arthur Rinderknech.
