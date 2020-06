Murray na Battle of the Brits prohrál bitvu s Edmundem, o postup ze skupiny se utká s Wardem

BATTLE OF THE BRITS - Hvězda exhibičního turnaje Battle of the Brits Andy Murray prohrál bitvu s Kylem Edmundem a zatímco soupeři si zajistil postup ze skupiny, trojnásobný grandslamový šampion bude o semifinále bojovat proti Jamesi Wardovi.

Battle of the Brits je další z akcí během koronavirové pauzy, která se koná bez diváků a za přísných hygienických opatření. Pořádá ji deblový specialista Jamie Murray v britském Národním tenisovém centru v Londýně, kde se hraje v hale na tvrdém povrchu.



Akce má formát Turnaje mistrů. Ve dvouhře startuje klasicky osm tenistů, kteří jsou rozděleni do dvou skupin a bojují v nich o celkem čtyři místa v semifinále. Do čtyřhry je přihlášeno jen šest dvojic, čtyři z nich postoupí do semifinále.



Boje ve skupině jsou rozděleny na čtyři dny od úterý do pátku, v sobotu se odehrají semifinále a v neděli finále.



Největší hvězda turnaje Andy Murray do soutěže vstoupil v úterý hladkou výhrou 6-2 6-2 nad Liamem Broadym. Ve středu však prohrál po dvou a půlhodinové bitvě 7-6 6-7 5-10 s Kylem Edmundem, který si druhou výhrou jako první zajistil postup do semifinále.







Trojnásobný grandslamový šampion a bývalý první hráč světa Murray, který kvůli potížím s kyčlí hrál soutěžní zápas naposledy loni v listopadu, se o 2. místo ve skupině A střetne ve čtvrtek večer s outsiderem Jamesem Wardem. Ten má na kontě rovněž porážku s Edmundem a výhru nad Broadeym.



"Poslední tři, nebo čtyři týdny se cítím mnohem lépe. Je to rozhodně lepší, než to bylo v březnu," řekl Murray, který má v plánu startovat koncem srpna na US Open a v září na Roland Garros.



"Program turnajů je složitý. Důvody chápu, ale nerozumím tomu, které turnaje se hrát budou a které ne. Mojí prioritou budou grandslamy," dodal 33letý Skot.



Ve skupině B mají tenisté odehráno zatím jen po jednom zápase. První bod získali favorizovaný Dan Evans a Cameron Norrie.



Ve čtyřhře už mají postup do semifinále zajištěný dvojice Edmund/Ward a Salisbury/O'Mara. Ve skupině A mají 'nůž na krku' největší favorité Jamie Murray a Neil Skupski, neboť prohráli s duem 6-3 5-7 9-11 s párem Broady/Norrie. A ti naopak nestačili na dvojici Evans/Glasspool.



Cílem turnaje je kromě získání herní praxe vybrat částku minimálně 100 tisíc liber pro charitativní organizaci NHS. Fanoušci mohou utkání sledovat na Amazon Prime ve Velké Británii a v Irsku, Eurosport a Tennis Channel vysílá zápasy v USA.