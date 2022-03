Murray odstartoval vítězně i v Miami a zahraje si s Medveděvem

Andy Murray v Miami v letech 2006 až 2016 nasbíral jedenáct startů v řadě, čtyřikrát se dostal do finále a dvakrát triumfoval (2009 a 2013). Ale taky čtyřikrát vypadl hned po úvodním vystoupení.



Letos se na turnaj Masters 1000 na slunné Floridě poprvé po šesti letech vrátil a vstup do soutěže zvládl. S Argentincem Federicem Delbonisem si poradil 7-6 6-1 a oplatil mu porážku z jediného předchozího střetnutí.



34letý Brit v zápase nečelil brejkbolu, po servisu ztratil jen 11 bodů. Nastřílel celkem 24 winnerů a udělal jen 13 nevynucených chyb.



"Podmínky dnes byly pomalé a náročné, hlavně v prvním setu. Na začátku to bylo hodně vyrovnané," komentoval Murray.



První zápas na turnaji Murray vyhrál posedmé v řadě, přidat pak druhou výhru ale už šestkrát po sobě nedokázal. V Miami se sérii pokusí zlomit proti světové dvojce Daniilu Medveděvovi (h2h 0-1).



"Bude to samozřejmě strašně těžký zápas. V posledních letech na hardu hraje skvěle a pro mě to bude velký test, jak na tom jsem a na čem potřebuju zapracovat. Takže se na to moc těším," uvedl Murray, který porazil hráče Top 5 naposledy na Turnaji mistrů 2016.



Sebastian Korda vykročil za obhajobou čtvrtfinále drtivou výhrou 6-1 6-1 nad Alejandrem Davidovichem. Ve druhém kole se 21letý Američan utká s dalším Španělem Albertem Ramosem (h2h 0-0).





• ATP MASTERS 1000 MIAMI •

USA / Florida, tv. povrch, 9.554.920 dolarů

čtvrteční výsledky (24. 03. 2022) • Dvouhra - 1. kolo • Murray (Brit.) - Delbonis (Arg.) 7-6(4) 6-1 Korda (USA) - Davidovich (Šp.) 6-1 6-1 Thompson (Austr.) - Tsonga (Fr.) 6-7(1) 6-4 6-4 Harris (JAR) - Bagnis (Arg.) 6-3 6-3 Humbert (Fr.) - Bedene (Slovin.) 6-3 3-6 6-3 Popyrin (Austr.) - Musetti (It.) 7-5 7-6(5) Majchrzak (Pol.) - Báez (Arg.) 6-4 6-3 Nišioka (Jap.) - Gómez (Ekv.) 6-2 6-7(2) 6-1 Martínez (Šp.) - Struff (Něm.) 6-3 2-0 skreč S. Wolf (USA) - Altmaier (Něm.) 6-4 6-4 Brooksby (USA) - Coria (Arg.) 3-6 6-2 6-3