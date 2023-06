Murray zahajuje travnatou sezonu na challengeru. V Surbitonu postoupil do finále

Andy Murray se po solidním začátku sezony dostal během jara do útlumu a na nepříliš oblíbené antuce předváděl kolísavé výsledky. Čtyřikrát skončil v prvním kole, naopak na challengeru ve francouzském Aix en Provence nenašel přemožitele a poprvé od podzimu 2019 poznal pocit z turnajového vítězství.

Toužil po startu na Roland Garros, nakonec se ale startu na antukovém grandslamu vzdal a Paříž obětoval za dřívější přesun na trávu, na níž vybojoval dva ze tří grandslamových titulů i jednu ze dvou zlatých olympijských medailí.

"Jde o to, že v této fázi kariéry už si musím správně nastavit priority. Dobře si uvědomuju, že nejlepší šance na dobrý výsledek mám ve Wimbledonu," řekl v květnu 36letý Brit.

Andy doing Andy things in Surbiton @andy_murray | @the_LTA | #ATPChallenger pic.twitter.com/7gvXG6xr6F

A svá slova nyní potvrzuje i na kurtech. Konkrétně na domácím challengeru v Surbitonu, kde postupně poráží čím dál těžší soupeře. Po včerejším obratu proti osmifinalistovi loňského Wimbledonu Jasonu Kublerovi si dnes poradil i s dalším Australanem Jordanem Thompsonem.

Murray zvítězil 7:6, 6:3, o sedm let mladšímu soupeři oplatil porážku z jediného vzájemného duelu na trávě v Queen's Clubu v roce 2017, kdy mu soupeř hned v prvním kole překazil cestu za obhajobou titulu, a postupem do finále překonal svůj loňský výsledek.

O již druhý letošní a celkově čtvrtý titul z challengeru si bývalý nejlepší tenista světa Murray zahraje s Jurijem Rodionovem (h2h 1:0), kterého loni smetl v prvním kole. Rakouský tenista dnes porazil 6:2, 6:4 Belgičana Zizou Bergse a bez ztráty setu postoupil do svého prvního finále na trávě.

The moment @andy_murray reaches his second Challenger final of the year!#ATPChallenger | @the_LTA pic.twitter.com/8YXCAUcNQS