Murray zase trénuje, letos už ale hrát nebude

Andyho Murrayho od US Open trápil zánět velkého svalu bederního a trojnásobný grandslamový šampion kvůli němu přišel o poslední podniky letošní sezony. Bývalá světová jednička se sice již vrátila k tréninku, ovšem letos už hrát nebude, přestože sezona ještě neskončila.

Murray měl po US Open mírné zdravotní potíže, ale na antuce bez problémů trénoval a cítil se dobře. V prvním kole French Open však schytal výprask od Stana Wawrinky a v kolínské Lanxess Areně vypadl již v prvním kole po dvousetové porážce s trápícím se Fernandem Verdascem.

V Kolíně nad Rýnem měl v plánu odehrát i následující podnik a také se zúčastnit další halové akce ve Vídni a právě probíhajícího Masters v Paříži. Ještě před dvěma týdny doufal, že pro něj sezona neskončila, ovšem nyní oznámil, že letos už hrát nebude, přestože se vrátil k tréninku a v příštím týdnu je na programu menší halový turnaj v bulharské Sofii.

Trojnásobný grandslamový šampion a bývalý první hráč světa si nyní přeje jediné, aby se bez zdravotních problémů připravil na následující sezonu a pokud možno konečně odehrál kompletní program bez zdravotních pauz. Letos do akce kvůli zranění a více než pětiměsíční koronavirové pauze naskočil až v srpnu a zvládl odehrát pouhé čtyři turnaje s bilancí 3-4.

Do Austrálie, kde by měla sezona 2021 odstartovat, se s největší pravděpodobností kvůli 14denní povinné karanténě vydá nejpozději v polovině prosince. Jeho aktuální žebříčkové postavení, 118. místo, možná nebude stačit na účast v hlavní soutěži úvodního grandslamu sezony Australian Open, určitě by tak žádal o divokou kartu.