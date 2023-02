Murrayho další velký obrat. Sonegovi v Dauhá utekl ze tří mečbolů

Andy Murray na Australian Open udolal Itala Mattea Berrettiniho, přestože ztratil vedení 2-0 na sety a čelil mečbolu. Následně ve svém nejdelším zápase kariéry udolal po 5 hodinách a 45 minutách boje domácího Thanasiho Kokkinakise, byť byl za stavu 4-6 6-7 a 3-5 dva míčky od porážky.



Už potřetí v sezoně prezentoval svou nezlomnost dnes v Dauhá. 35letý Brit, který v roce 2019 kvůli nesnesitelným bolestem kyčle málem ukončil kariéru a nyní už čtvrtým rokem hraje s kovovou kyčelní náhradou, v 1. kole odvrátil tři mečboly proti Lorenzu Sonegovi.



Murray vstoupil do prvního vzájemného střetnutí ztraceným servisem čistou hrou, ale o další podání už nepřišel. Další brejkboly Italovi nabídl až ve třetím setu za stavu 4-5, kdy se celkem třikrát ocitl míček od porážky.



Všechny situace ale ustál, v rozhodujícím tie-breaku otočil vývoj z 0-3 na 6-3 a svůj druhý mečbol proměnil po 2 hodinách a 30 minutách boje připraveným náběhem na síť.

WHAT A MATCH @andy_murray saves 3 match points en route to a 4-6 6-1 7-6 victory over Sonego #qemo2023



"Byla to opravdu dřina. Nikdy jsme spolu nehráli ani netrénovali, takže jsem nevěděl, co od zápasu očekávat a chvíli mi trvalo, než jsem se přizpůsobil," komentoval Murray. Sonego ho na vítězné údery přestřílel výrazným rozdílem 34-20, ale také udělal více nevynucených chyb (26-14).



"On (Sonego) je velmi agresivní tenista. Vypracuje si spoustu šancí, ale je to hra na velké riziko. Na konci mě válcoval a vypadalo to, že je v laufu. Naštěstí tram udělal pár chyb a mně se to podařilo otočit," dodal trojnásobný grandslamový šampion, který popatnácté v kariéře vyhrál zápas po odvrácení alespoň jednoho mečbolu.







O postup do čtvrtfinále si šampion z let 2008 a 2009 Murray zahraje se čtvrtým nasazeným Alexanderem Zverevem (h2h 3-1), který je po loňském zranění kotníku a dalších zdravotních problémech bez formy. Německý tenista po půlroční pauze prohrál 5 z 8 zápasů.



"Je to jeden z nejlepších hráčů na světě. Minulý rok se vážně zranil a není teď na úrovni, na které byl v polovině loňské sezony. Takový proces návratu nějakou dobu trvá, ale každý týden se bude zlepšovat. Bude to další skvělý zápas a doufám, že na něm budu moct stavět," těší se bývalý první hráč světa Murray.



Na štědře dotovaném turnaji ATP 250 se pokusí prodat skvělou formu z úvodu sezony Jiří Lehečka, jenž se v prvním kole utká s kvalifikantem Damirem Džumhurem (h2h 1-1).



Nejvýše nasazenými jsou šampion z roku 2020 Andrej Rubljov, Félix Auger-Aliassime a čerstvý šampion z haly v Rotterdamu Daniil Medveděv. Z bývalých šampionů startují ještě Roberto Bautista (2019 a 2022) a Nikoloz Basilašvili (2021), jenž startuje jako lucky loser po nezdaru v kvalifikaci.