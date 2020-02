Murrayho stále trápí zranění. Na kurty se možná vrátí až na trávě

Murray měl původně v plánu po loňském Australian Open ukončit kariéru, ale druhá operace kyčle, při níž dostal kovovou náhradu, mu umožnila pokračovat. Na kurty se vrátil v srpnu a na konci října v hale v Antverpách vybojoval titul. Poté ještě reprezentoval Velkou Británii na finálovém turnaji Davisova poháru, kvůli zranění třísla však nastoupil k jedinému zápasu.

Od té doby se na turnajích neukázal. Důvodem jsou problémy s kyčlí, kvůli nimž musel vynechat úvodní grandslam sezony Australian Open a halové podniky v Montpellieru a Rotterdamu.

Není jisté, kdy se bývalá světová jednička a v současnosti až 128. hráč světa na kurty vrátí. Nejprve se spekulovalo, že by se trojnásobný grandslamový šampion mohl představit na březnovém Masters v Miami, jenže tam by se svým žebříčkem musel do kvalifikace. Pořadatelé zatím nezveřejnili žádnou zprávu, že by Britovi udělili divokou kartu do hlavní soutěže.

Antukové jaro 32letý rodák z Dunblane nejspíše vynechá, jelikož zápasy na nejpomalejším povrchu bývají často velmi náročné.

Podle britských médií Murray směřuje svůj návrat na trávu. Pokud je tomu skutečně tak, uvidíme Brita na kurtech nejspíše až v červnu, předtím by se možná mohl objevit na některém z challengerů.