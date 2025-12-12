Musetti jako sportovec roku? Zešíleli jste? Italští fanoušci zuří nad nečekaným verdiktem
Debata se rychle přesunula na sociální sítě, kde se řada příznivců ptá, jak mohl být oceněn hráč, jehož výsledky jsou v ostrém kontrastu s dominantním rokem současné italské jedničky.
Gazzetta dello Sport označila Musettiho za sportovce roku navzdory tomu, že Sinner v sezoně 2025 získal šest titulů, včetně dvou grandslamových na Australian Open a Wimbledonu, a také prestižní finále ATP. Vítězství na pařížském Masters, ve Vídni či Pekingu jen podtrhla jeho stabilitu na různých površích.
Sinner zakončil rok s bilancí 58 výher a 6 porážek a s úspěšností zhruba 91 procent. Jeho dominance se nejvýrazněji projevila na halových tvrdých kurtech, kde natáhl sérii 31 vítězství – jednu z nejdelších v historii okruhu. Většinu sezony tak strávil jako světová jednička, byť se v jejím závěru propadl za Carlose Alcaraze.
Musetti oproti tomu nasbíral 45 výher a 22 porážek, přičemž v roce 2025 nezískal žádný titul ATP. Nejblíže k trofeji byl v Monte Carlu, kde prohrál s Alcarazem, a na French Open se dostal do semifinále, než odstoupil kvůli zranění. K přímé kvalifikaci na Turnaj mistrů mu chybělo jediné vítězství; nakonec se do startovní listiny dostal po odhlášení Novaka Djokoviče, ale po jediné výhře nad Alexem de Miniaurem skončil už ve skupině.
Kritici připomínají, že i další Italové měli úspěšnější sezonu než Musetti. Flavio Cobolli získal dva tituly ATP a posunul se na 17. místo žebříčku, Luciano Darderi vybojoval tři tituly a vyšplhal na 26. příčku. Oba zároveň pomohli k třetímu triumfu Itálie v Davis Cupu v řadě, přičemž Cobolli zastával roli týmové jedničky po Sinnerově odstoupení.
Není tak překvapením, že rozhodnutí vyvolalo okamžité reakce tenisové komunity. "To je vtip, že ano?" "Zešíleli jste?" "To je pomsta za Davis Cup?" Zhruba v takovém duchu se nesly názory fanoušků na nečekané rozhodnutí. Právě to, že se Sinner omluvil z týmové soutěže, podle mnohých stojí nad tímto rozhodnutím.
Fanoušci upozorňují na zásadní rozdíl mezi hráčem, který dominoval grandslamům i Masters, a tenistou, jenž letos nedosáhl ani na jeden titul a pouze jednou se probojoval do finále turnaje série Masters 1000.
Pro zajímavost. Musetti se se Sinnerem utkal na okruhu třikrát, všechny tři duely prohrál bez zisku jediného setu. Jediný letošní vzájemný duel se uskutečnil ve čtvrtfinále US Open, kde ve třech setech zvítězila světová dvojka.
Sinner? Hrál jsem dobrý tenis a uhrál jeden game, říká argentinská jednička
Sinnerovi určite nepomohla ani kauza Mastičkár, ani neúčasť na DC 2026. Na DC sa síce nezúčastnil ani Musetti, ale všetci vieme prečo a bolo to všeobecne akceptované: hral turnaj v Grécku až do finále a hneď na to Turnaj majstrov.