Sinner? Hrál jsem dobrý tenis a uhrál jeden game, říká argentinská jednička
Když se Cerúndolo a Sinner potkali na okruhu poprvé, psal se rok 2022 a ve čtvrtfinále Masters v Miami se radoval Argentinec, když soupeř za stavu 1:4 utkání vzdal.
Podruhé hvězdného Itala zdolal o rok později na dalším Masters, tentokrát v Římě, kde zvítězil ve třetím kole po třech setech. Letošní oba duely ale se světovou dvojkou prohrál – nestačil na něj znovu v Římě a naposledy v Paříži. V obou případech padl ve dvou setech.
V rozhovoru pro Tennis365 současný 21. hráč světa popsal, jak náročné je postavit se na druhé straně kurtu proti čtyřnásobnému grandslamovému vítězi, a otevřeně přiznal, že na letošní Sinnerovu formu nenašel odpověď.
"V roce 2023 byl někde kolem pátého nebo šestého místa, teď je jednička nebo dvojka. Je to úplně jiné, je to naprosto jiný hráč. Nemá slabiny, žádné mezery," uvedl Cerúndolo. Připomněl i jejich letošní utkání v Římě. "Byl to jeho první turnaj po dopingovém trestu. V tom zápase jsem měl alespoň nějakou šanci něco uhrát," vzpomíná Argentinec na porážku 6:7, 3:6.
V hale v Paříži už to podle jeho slov bylo prakticky neřešitelné. "Nehrál jsem vůbec špatně, první set jsem prohrál 5:7 a pak 1:6. I ve druhém setu mi přišlo, že můj tenis má dobrou úroveň, přesto jsem uhrál jeden game," dodal Cerúndolo.
"Jeho servis je úžasný, return neuvěřitelný a ze základní čáry pálí tak tvrdě, že nemáte na nic čas. V Paříži jsem nevěděl, co dělat," doplnil. Podle Cerúndola Ital zapracoval hlavně na fyzičce. "Před dvěma lety na tom nebyl fyzicky tak dobře. Dlouhé výměny mu dělaly problémy. Teď už ne."
Na otázku, jakou strategii by mohl proti Sinnerovi zvolit, byl upřímný. "Letos jsem ho neporazil, takže netuším. Musím trénovat na další sezonu a být připravený. Abych porazil jeho i Carlose Alcaraze, musím hrát perfektně a oni musejí mít horší den," uzavřel Cerúndolo.
