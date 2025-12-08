Šest proher, tři přemožitelé. Před kým se letos Sinner musel sklonit?

DNES, 08:00
Téma 2
Tři měsíce musel v letošní sezoně kvůli dopingovému trestu vynechat Jannik Sinner (24). Přesto stihl odehrát 64 zápasů, během kterých získal šest titulů, z toho dva grandslamové. Jen šestkrát odešel z kurtu poražen, o což se postarali tři soupeři. Asi nepřekvapí, že hned o čtyři nezdary se postaral jeho úhlavní rival Carlos Alcaraz (22).
Jannik Sinner si v letošní sezoně připsal jen šest porážek (@ Marco Canoniero / Alamy / Profimedia)

Lépe začít letošní sezonu Sinner nemohl. Na Australian Open řádil jako Rafael Nadal během svých nejlepších času na Roland Garros. V sedmi zápasech přišel o pouhé dva sety a připsal si v té době svůj třetí grandslamový titul.

Poté si odpykával zmiňovaný dopingový trest, na kurty se vrátil až v květnu na domácím Masters v Římě. Tam ho poprvé v sezoně zastavil Alcaraz, když vyhrál  v boji o titul ve dvou setech 7:6, 6:1. Daleko více však Itala bolela porážka ve finále French Open, kde Španěl otočil epickou bitvu z tří mečbolů.

Třetí porážka přišla ve finále Masters v Cincinnati, kdy Sinner za stavu 0:5 kvůli žaludečním problémům utkání skrečoval. Naposledy na světovou jedničku nestačil ve finále Flushing Meadows, kde si Alcaraz připsal po výhře 3:1 na sety šestý grandslamový titul. V šesti letošních vzájemných soubojích se španělskou superstar uspěl Sinner dvakrát – ve finále Wimbledonu a v boji o titul na Turnaji mistrů.

Nečekanou porážku, si Sinner připsal na svém prvním turnaji po z jeho pohledu nešťastném French Open. Ve svém druhém zápase na trávě v Halle prohrál s Alexanderem Bublikem. "Čeká mě velmi těžký zápas. Bublik je velmi nebezpečný soupeř, bude to velmi složité," říkal už před utkáním v předtuše problémů Sinner.

Třetím a posledním soupeřem, před kterým se čtyřnásobný grandslamový šampion musel sklonit, byl překvapivě na Masters v Šanghaji Nizozemec Tallon Griekspoor. I tady ale Sinner bojoval se zdravotními problémy. Utkání musel nakonec ve třetím setu za stavu 2:3 vzdát.

Sinner tak i přes tříměsíční distanc zakončil sezonu na druhém místě, na prvního Alcaraze ztrácí 450 bodů.

Lehečka, Djokovič i belgický veterán. Kdo letos dokázal porazit Alcaraze?

Pavel Novotný, TenisPortal.cz
Komentáře

2
Přidat komentář
Sincaraz
08.12.2025 09:44
Do zoznamu hráčov, ktorí tento rok porazili Alcaraza (ak sa rátajú všetky exhibície, nielen Laver cup), môžeme pripočítať Tiafoa.
Reagovat
Sincaraz
08.12.2025 08:13
Škoda Dimitrovho skreču na Wimbledone, mohol byť štvrtým premožiteľom
Reagovat

