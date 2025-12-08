Šest proher, tři přemožitelé. Před kým se letos Sinner musel sklonit?
Lépe začít letošní sezonu Sinner nemohl. Na Australian Open řádil jako Rafael Nadal během svých nejlepších času na Roland Garros. V sedmi zápasech přišel o pouhé dva sety a připsal si v té době svůj třetí grandslamový titul.
Poté si odpykával zmiňovaný dopingový trest, na kurty se vrátil až v květnu na domácím Masters v Římě. Tam ho poprvé v sezoně zastavil Alcaraz, když vyhrál v boji o titul ve dvou setech 7:6, 6:1. Daleko více však Itala bolela porážka ve finále French Open, kde Španěl otočil epickou bitvu z tří mečbolů.
Třetí porážka přišla ve finále Masters v Cincinnati, kdy Sinner za stavu 0:5 kvůli žaludečním problémům utkání skrečoval. Naposledy na světovou jedničku nestačil ve finále Flushing Meadows, kde si Alcaraz připsal po výhře 3:1 na sety šestý grandslamový titul. V šesti letošních vzájemných soubojích se španělskou superstar uspěl Sinner dvakrát – ve finále Wimbledonu a v boji o titul na Turnaji mistrů.
Nečekanou porážku, si Sinner připsal na svém prvním turnaji po z jeho pohledu nešťastném French Open. Ve svém druhém zápase na trávě v Halle prohrál s Alexanderem Bublikem. "Čeká mě velmi těžký zápas. Bublik je velmi nebezpečný soupeř, bude to velmi složité," říkal už před utkáním v předtuše problémů Sinner.
Třetím a posledním soupeřem, před kterým se čtyřnásobný grandslamový šampion musel sklonit, byl překvapivě na Masters v Šanghaji Nizozemec Tallon Griekspoor. I tady ale Sinner bojoval se zdravotními problémy. Utkání musel nakonec ve třetím setu za stavu 2:3 vzdát.
Sinner tak i přes tříměsíční distanc zakončil sezonu na druhém místě, na prvního Alcaraze ztrácí 450 bodů.
