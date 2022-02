Musetti v Indii zdolal Vukice a má první letošní výhru

Lorenzo Musetti se loni dostal do semifinále turnajů v Acapulku a v Lyonu a v osmifinále French Open vedl 2-0 nad světovou jedničkou a pozdějším šampionem Novakem Djokovičem. Vedení ale neudržel a od té doby vyhrál jen šest zápasů a ani jednou nevyhrál dva duely po sobě.



19letý Ital pokračoval v trápení i v úvodu nové sezony, když první kolo nepřešel v Adelaide ani na Australian Open. První letošní výhru si připsal až dnes v indickém Púne, kde zdolal 7-6 3-6 6-3 Australana Aleksandara Vukice.



O postup do semifinále se 66. hráč světa Musetti, který v Indii plní roli nasazené dvojky, utká s v prvním vzájemném duelu s Polákem Kamilem Majchrzakem.



Zítra budou o postup do čtvrtfinále usilovat také čeští tenisté Jiří Veselý, který z pozice nasazené čtyřky obhajuje titul z roku 2020, a kvalifikant Vít Kopřiva.



Veselý dnes vstoupil vítězně do čtyřhry, v prvním společném zápase s Rakušanem Alexanderem Erlerem zdolali 7-6 6-4 francouzský pár Grenier/Halys.



Nasazenou jedničkou je Rus Aslan Karacev, kterého zítra čeká souboj se Švédem Eliasem Ymerem.

• ATP 250 PÚNE •

Indie, tv. povrch, 430.530 dolarů

středeční výsledky (02. 02. 2022) • Dvouhra - 2. kolo • Musetti (2-It.) - Vukic (Austr.) 7-6(3) 3-6 6-3 Altmaier (5-Něm.) - Albot (Mold.) 3-6 6-4 6-4 Majchrzak (Pol.) - Halys (Fr.) 6-3 7-6(7) J. Sousa (Portug.) - Mager (It.) 4-6 6-3 7-6(4) • Čtyřhra - 1. kolo • Veselý/Erler (ČR/Rak.) - Halys/Grenier (Fr.) 7-6(10) 6-4