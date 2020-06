Muži protestující proti rovným odměnám jsou slaboši, říká Plíšková. Česká jednička je pro spojení WTA a ATP

O spojení ženského a mužského tenisu se mluví od dubna, kdy po něm na sociálních sítích volal Roger Federer. Jeho návrh měl jen hrstku kritiků, většina osobností v tenisovém světě s ním souhlasila. Vzápětí se ukázalo, že se o případném spojení jedná už od začátku roku.

Spojení by uvítala i Plíšková. "Ženské tour to může jedině pomoct. Nevím, v jaké fázi jsou teď jednání, ale pokud se pak budou ptát tenistů, rozhodně řeknu ano. Samozřejmě to musí být přínosné i pro mužskou tour. Musí to být krok kupředu pro obě strany. Může to klidně trvat několik let, než ke spojení dojde. Bude to asi jiné, ale nemyslím si, že by to pro hráče byla nějaká zásadní změna," řekla česká jednička.

Finalistka US Open si ovšem nemyslí, že by spojení zajistilo rovné odměny pro obě pohlaví. "Ty jsou zatím stejné pouze na grandslamech. Chápu, že muži hrají na tři vítězné sety, tedy delší zápasy, ale jsou to muži, jsou silnější než my. Nevidím jediný důvod, proč nás pořád porovnávají. Já osobně nemusím mít stejné odměny jako muži, raději bych uvítala více hrát na centrálním dvorci nebo mít stejnou šanci, že se bude moje utkání vysílat v televizi, což by právě spojení mohlo zajistit."

Sama prize money neřeší, což je evidentní z předchozího odstavce, nicméně vadí jí muži, kteří otevřeně hovoří o tom, že by ženy neměly mít stejné odměny. "Nemám ráda chlapy, kteří si stěžují, že bychom neměly mít stejné odměny jako oni. Z mého pohledu jsou to slaboši."

Plíšková se před týdnem nezúčastnila turnaje na pražské Spartě. Rodačka z Loun byla po zranění a ještě se necítila připravená. Na pražskou Štvanici, kde se bude hrát od středy do soboty, se ale chystá. "Moc se na to těším, už je to nějaká doba, co jsem hrála zápas. Obsazení bude kvalitní."