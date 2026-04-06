Myslím si, že jsem na tom lépe než hůř, říká šampionka z Bogoty Bouzková
Bouzková v Bogotě ve finále porazila Maďarku Pannu Udvardyovou 6:7, 6:2, 6:2. Vybojovala třetí titul na okruhu WTA. "Jsem hrozně ráda, že se to tam povedlo. Byl to těžký týden. I kvůli vysoké nadmořské výšce to bylo fyzicky hrozně intenzivní. Jsem ráda, že jsem to zvládla a i finále otočila," uvedla v online rozhovoru s novináři.
Spolu s trofejí dostala od organizátorů plyšového medvěda. Toho však do Bielu nepřivezla. "Už ho nemám. Dala jsem ho jedné holčičce, která se po něm ptala," řekla s úsměvem.
Po skončení finále absolvovala Bouzková hektický program. "Sešla jsem z kurtu, pak bylo hodně podpisů, asi hodinu se všemi dětmi. Pak jsme jeli na hotel, zabalili, dala jsem si pizzu s nutellou, pak na letiště, odlet do Madridu, do Curychu a autem do Bielu. Včera večer jsem měla masáž a dnes jsem se v deset ráno probudila," líčila.
Netradiční večeři vysvětlila tím, že chtěla po týdnu podobného jídelníčku změnu. "Já během turnaje žádné sladké nejím, ale po tom, co jsem měla k večeři šestkrát rizoto s rybou, tak jsme si řekli, že ať se děje, co se děje, tak si po finále dám něco jiného. A byla to pizza s nutellou," řekla.
Čtvrtfinalistka Wimbledonu z roku 2022 zvládla přesun do Bielu dobře. Dnes už v dějišti absolvovala první trénink. "Myslím si, že jsem na tom lépe než hůř, ale uvidíme. Vybavují se mi vzpomínky, když jsem tu byla naposledy před devíti lety," řekla Bouzková.
V roce 2017 tam pražská rodačka hrála hlavní soutěž turnaje WTA a v prvním kole ji vyřadila současná reprezentační kapitánka Barbora Strýcová. Turnaj navíc vyhrála Markéta Vondroušová, i ona je nyní také součástí týmu.
"Když jsme se viděly s Bárou v Miami, říkala jsem, že jsme tady spolu hrály. A bylo to 11. dubna, tedy stejně jako teď budeme hrát Billie Jean King Cup. Bára mě tehdy porazila na tři sety. Já šla z kvaldy a ona tu byla první nasazená," vzpomínala Bouzková. "Vybavuje se mi toho hodně. Jeli jsme sem autem a pak jsme na cestě domů zapadli sněhem."
Titul v Bogotě ji povzbudil do další fáze sezony, stejně jako posun na životní 24. místo světového žebříčku. "Top 30 byl takový cíl, který jsme si přesně před rokem dali. Jsem ráda, že se nám to povedlo. Když to vezmu zpětně, těch věcí, které se staly během tří let, bylo hodně. Jsem ráda, že se to takhle povedlo a jsme v takovéto pozici. Těším se, že to ještě vylepšíme," doplnila Bouzková.
Švýcarsko – Česko (pátek 13:00)
Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.
