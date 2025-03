Na 12. pokus to Tsitsipasovi vyšlo. V Dubaji získal premiérový titul z podniků ATP 500

ATP DUBAJ - Stefanos Tsitsipas (26) prohrál všech úvodních 11 finálových duelů na úrovni ATP 500 a premiérovou trofej pro šampiona z akcí této kategorie vybojoval až nyní v Dubaji. Ve finále ve Spojených arabských emirátech přehrál 6:3, 6:3 Félixe Augera-Aliassimeho (24), který v letošní sezoně už dvakrát triumfoval. Řecký tenista získal svůj první titul od loňského jara a v pondělí se vrátí do TOP 10 žebříčku.

Tsitsipas – Auger-Aliassime 6:3, 6:3

Stefanos Tsitsipas v letošní sezoně prohrál s Alexanderem Ševčenkem, Alexem Michelsenem a Mattiou Belluccim a před týdnem v prvním kole v Dauhá nedokázal dorazit vážně zraněného Hamada Medjedoviče. Asi téměř nikdo tak neočekával, že by mohl v Dubaji získat svůj premiérový titul z podniků kategorie ATP 500.

Dvojnásobný grandslamový finalista a někdejší třetí hráč světa ovšem ve Spojených arabských emirátech, kde testoval novou raketu, porazil všech pět protivníků a ve finále upravil vzájemnou bilanci s Félixem Augerem-Aliassimem na 7:3.

V jubilejním 10. souboji s Kanaďanem odvrátil všech sedm brejkbolových hrozeb a sám využil polovinu ze šesti nabídnutých šancí. Zápas zlomil na svou stranu v sedmé hře, když sebral Augerovi-Aliassimemu podání, přestože jeho soupeř vedl už 40:0. Rovněž ve druhém dějství vyhrál všechny gamy od stavu 3:3.

Tsitsipas odehrál své celkově 12. finále na akcích ATP 500 a teprve až teď v Dubaji si poprvé v kariéře odveze trofej pro šampiona. Celkově svou bilanci ve finálových duelech na nejvyšším okruhu upravil na 12:18.

Jedná se o jeho premiérový triumf od loňského jara, kdy už potřetí ovládl svůj oblíbený antukový turnaj Masters v Monte Carlu. Na venkovním tvrdém povrchu se raduje teprve podruhé, předloni kraloval na menší akci v mexickém Los Cabos.

Díky prvenství v Dubaji se v pondělí vrátí do elitní desítky světového pořadí. Triumf ve Spojených arabských emirátech znamená posun na deváté místo před Alexe de Minaura. Finále v tomto dějišti si zahrál již potřetí, v letech 2019 a 2020 prohrál s Rogerem Federerem a Novakem Djokovičem.

Statistiky zápasu. (@ Livesport / Enetpulse)

Auger-Aliassime by možná ve finále vzdoroval mnohem více. Do Dubaje ale dorazil po náročném tažení v Dauhá a po cestě do finále, kterým si zajistil návrat do TOP 20 hodnocení, musel ve všech čtyřech zápasech do rozhodujícího setu.

V letošní sezoně mohl triumfovat už potřetí, na rozdíl od lednového Adelaide a únorového Montpellieru se však musí spokojit s trofejí pro poraženého finalistu. Bilanci ve finále si zhoršil na 7:11. Všech sedm titulů posbíral na betonech, šest z nich slavil v hale.

Výsledky turnaje ATP 500 v Dubaji

Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.