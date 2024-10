Na lukrativní exhibici v Rijádu se v závěru nabité sezony představí Sinner, Alcaraz, Djokovič i Nadal

Šest tenisových hvězd bude tento týden na exhibici v Rijádu hrát o rekordní vítěznou prémii šest milionů dolarů (asi 138,8 milionu korun). Na turnaji v Rijádu se představí aktuální světová jednička Jannik Sinner, dvojka Carlos Alcaraz či vítěz rekordních 24 grandslamů Novak Djokovič. Jeden z posledních startů čeká Rafaela Nadala, jenž po sezoně ukončí kariéru. Představí se i Daniil Medveděv a Holger Rune, který bude jediným účastníkem bez grandslamové trofeje. Podle médií dostane každý za start 1,5 milionu dolarů (34,7 milionu korun).

Premiéra Six Kings Slamu se uskuteční od 16. do 19. října. V úvodních duelech se utkají Sinner s Medveděvem a Alcaraz se Sinnerem. Veteráni Djokovič a Nadal jsou nasazeni přímo do semifinále. Na gradslamech si mohli tenisté letos nejvíce vydělat 3,6 milionu dolarů (asi 82 milionů korun) za triumf na US Open.

Uspořádání mimořádně lukrativní exhibice v době vrcholící sezony ATP Tour ale vyvolává i kritiku. Podle šéfa německého svazu Dietloffa von Arnima je start hvězd, které si stěžují na nabitý kalendář a přetěžování hráčů, přinejmenším pochybný. "Pokud si někdo stěžuje na velkou zátěž a pak hraje exhibiční turnaj, je to trochu komické," prohlásil.

لكثرة الاسئلة هذا جدول مباريات بطولة six kings slam للتنس فالرياض pic.twitter.com/nrCgYu24qg — K تذاكر (@KMm88d11) October 8, 2024

"Je to jen tenisová show, která nikoho nezajímá," napsal na sociální síti X Andy Murray. Jen o necelé čtyři týdny poté vyvrcholí sezona Turnajem mistrů pro osmičku nejlepších hráčů roku.

Řada kritiků akci vnímá jen jako další snahu bohaté země z Perského zálivu posílit svůj vliv ve sportu. Džidda od loňska hostí Turnaj mistrů tenistů do 21 let, od února je Saúdskoarabský investiční fond (PIF) titulárním partnerem světového žebříčku ATP a některých prestižních turnajů. V listopadu se v Rijádu poprvé odehraje i Turnaj mistryň, proti čemuž se ostře stavěly některé osobnosti včetně tenisových legend Martiny Navrátilové a Chris Evertové.