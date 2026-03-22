Na oslavy není čas! Český talent vydřel titul a za dvě hodiny hraje na jiném turnaji
Maratonské finále
V poslední době působí Hynek Bartoň hlavně o úroveň výš na challengerech. Jenže na turnaji nejnižší možné kategorie M15 v italské Foggii nejspíše startoval i z toho důvodu, že se k němu přidal jeho o šest let starší bratr Dominik, který zhruba sedm let na profesionální tour vůbec nepůsobil.
Zatímco ve čtyřhře společně došli do semifinále, v singlové soutěži si mladší Hynek došel pro svůj teprve druhý kariérní titul. Na něj čekal skoro čtyři roky, konkrétně od prvenství v létě 2022 na domácí akci M25 v Pardubicích.
Ačkoli je zvyklý na těžší soupeře, nedostal trofej pro šampiona ve Foggii zadarmo. Po cestě do finále vyhrál šest zápasů a z kvalifikace se do závěrečného kola probil docela suverénně se ztrátou jen jednoho setu. Finále však stálo za to a trvalo skoro tři hodiny. Domácí nasazenou čtyřku Francesca Fortiho udolal 6:7, 6:4, 6:4.
Triumf bez oslav
Na oslavy ale není vůbec čas a naopak to vypadá na velmi rychlý nástup do auta směr Neapol. Tam totiž dnes odstartovala kvalifikace challengeru a Bartoň má v 16:00 nastoupit proti německému tenistovi Nielsovi McDonaldovi, který obdržel divokou kartu.
Paradoxně absolvuje stejně šílený dvojboj a nedělní maraton i jeho protivník Forti. Rovněž on zamíří do zhruba 200 kilometrů vzdálené italské metropole a má být v 16:00 připraven odehrát první kolo kvalifikace.
Pokud oba svůj zápas stihnou a zvládnou dohrát, nejspíše na tento den nikdy nezapomenou. Taková situace se totiž v tenisovém světě vidí málokdy. Bartoň určitě vyráží do Neapole v mnohem lepším rozpoložení než Forti, jelikož napínavé finále ve Foggii nakonec urval na svou stranu.
