Na Roland Garros skončili v 1. kole Džabúrová, Muguruzaová či Thiem

Šampionka z Madridu a finalistka z Říma Ons Džabúrová dorazila do Paříže s bilancí 11-1 z posledních 12 zápasů, na Roland Garros ale nezvládla hned své úvodní vystoupení. Polce Magdě Linetteové podlehla i kvůli 47 nevynuceným chybám 6-3 6-7 5-7.

Džabúrová uspěla na centrkurtu v úvodní sadě a ve druhé vedla 4-3 a 40-0 při podání soupeřky. Jenže začala čím dál častěji chybovat a často se zlobila sama na sebe a v tie-breaku set ztratila.

V rozhodujícím setu se ještě dostala ze stavu 2-4, ale v gamu za stavu 5-6 korunovala svůj zmar. Sice vedla 40-0, přesto hru, třeba po smeči do sítě, a tím i zápas ztratila.

"Bylo to dnes těžké. Dělala jsem, co jsem mohla, ale ona zahrála výborně důležité míče a měla jsem pocit, že našla odpověď na všechny moje údery," řekla Džabúrová.

Třicetiletá Linetteová si připsala třetí výhru nad hráčkou elitní světové desítky a všechny slavila na grandslamech. Loni nyní 52. hráčce světa vzdala ve druhém kole v Paříži Ashleigh Bartyová z Austrálie a Polka poté ve Wimbledonu vyřadila rovněž ve druhém kole turnajovou trojku Elinu Svitolinovou z Ukrajiny. "Těší mě, že jsem vydržela klidná v hlavě," řekla Linetteová.

Garbiñe Muguruzaová znovu po roce v Paříži nezvládla první kolo. Letos španělská šampionka z roku 2016 podlehla 6-2 3-6 4-6 estonské veteránce Kaie Kanepiové.

Dominic Thiem, finalista French Open z let 2018 a 2019 a vítěz předloňského US Open, podlehl 3-6 2-6 4-6 Hugu Dellienovi z Bolívie.

Rakouský tenista se vrátil na kurty po devítiměsíční pauze po zranění zápěstí koncem března a od té doby ještě nevyhrál zápas. Někdejší třetí hráč světa, který je aktuálně až 194. v žebříčku ATP, si letos připsal sedmou porážku v řadě.

"Nebyl to dobrý zápas," řekl osmadvacetiletý Rakušan. "Věděl jsem, že to nebude lehké, protože úroveň tenistů je tady vysoká a já tam ještě nejsem. Musím to přijmout. Je to sice bolestivá prohra, jsem zklamaný, ale jde se dál a musím věřit v obrat," dodal Thiem.

Jiní papíroví favorité nezaváhali. Carlos Alcaraz zahájil své druhé French Open hladkou výhrou. 19letý Španěl ve své premiéře na centrálním kurtu Philippa Chatriera přehrál 6-4 6-2 6-0 argentinského lucky losera Juana Ignacia Londeru a připsal si 11. výhru v řadě. O obhájení loňského výsledku si jeden z favoritů celého turnaje zahraje s krajanem Albertem Ramosem (h2h 2-0).

Alexander Zverev vykročil za obhajobou semifinále očekávanou výhrou nad Rakušanem Sebastianem Ofnerem, kterého přehrál 6-2 6-4 6-4. Ve druhém kole se německý tenista střetne s Dušanem Lajovičem, nebo Sebastiánem Baezem.