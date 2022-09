Na sedmý pokus to vyšlo! Lehečka má první výhru v Davis Cupu, Češi v baráži s Izraelem vedou 1-0

DAVIS CUP - Až na sedmý pokus se Jiří Lehečka dočkal premiérového vítězství v Davis Cupu. Dvacetiletý Čech si v baráži v izraelském Tel Avivu bez ztráty podání poradil 6-0 6-4 s Danielem Cukiermanem a poslal Čechy do vedení 1-0. Náskok může navýšit Tomáš Macháč, který bude favoritem proti Edanovi Lešemovi.

Sobotní program začne čtyřhrou, do níž zatím Navrátil nahlásil dvojici Zdeněk Kolář, Dalibor Svrčina. Za Izrael by měli při absenci zřejmě zdravotně indisponované jedničky Jišaje Oliela nastoupit Cukierman s Lešemem. Ve dvouhrách by se pak podle vývoje měli střetnout Lehečka s Lešemem a Macháč s Cukiermanem.

Všechny zápasy se hrají na dva vítězné sety. Vítěz postoupí do kvalifikace o finálový turnaj Davis Cupu v příštím roce. Poraženého čeká pád do nižšího patra soutěže.

Dvacetiletý Lehečka splnil v úvodu baráže roli favorita a na sedmý pokus si připsal první výhru v Davis Cupu. Třiašedesátý hráč světa nedovolil Cukiermanovi v prvním setu ani jeden brejkbol a nadělil o sedm let staršímu protivníkovi za 39 minut kanára.

Jediný účastník zápasu v Tel Avivu z první stovky žebříčku ATP získal brejk také ve třetí hře druhé sady. Za stavu 5-4 Cukierman duel zdramatizoval. Za podpory více než tří tisíc fanoušků měl při vedení 40-0 tři brejkboly, Lehečka je ale odvrátil a pěti míčky za sebou dopodával duel k vítězství.