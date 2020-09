Na třetí pokus to vyšlo! Muchová po třech odvrácených mečbolech zdolala Cirsteaovou a poprvé si zahraje osmifinále US Open

Karolína Muchová (© US Open)

US OPEN - Karolína Muchová se na US Open i při své třetí účasti v hlavní soutěži dostala do třetího kola a konečně se jí podařilo projít do druhého týdne. Nasazená Češka zdolala Soranu Cirsteaovou z Rumunska, přestože v rozhodující sadě prohrávala 3-5 a v tie-breaku čelila třem mečbolům v řadě. O vyrovnání svého grandslamového maxima, kterým je čtvrtfinále loňského Wimbledonu, bude bojovat s Viktorií Azarenkovou, nebo Igou Šwiatekovou.

Karolína Muchová má za sebou nejlepší sezonu kariéry, ale ta letošní je pro ni zatím trápením. Talentovaná Češka teprve až na právě probíhajícím US Open a svém šestém letošním turnaji dokázala vyhrát dva zápasy v řadě.

Čtyřiadvacetiletá Češka tak potvrdila zlepšenou formu po koronavirové pauze. Před týdnem právě ve Flushing Meadows ve druhém kole statečně vzdorovala člence elitní desítky a pozdější finalistce Naomi Ósakaové a na grandslamu si bez ztráty setu poradila s domácí veteránkou Venus Williamsovou a Annou Kalinskou.

Muchová se do třetího kola US Open probojovala i při své třetí účasti v hlavní soutěži. Až na třetí pokus se jí však povedlo postoupit do druhého týdne. Předloni nestačila na aktuální světovou jedničku Ashleigh Bartyovou a loni byla nad její síly Serena Williamsová. Proti Soraně Cirsteaové, papírově nejlehčí soupeřce ze všech tří, měla obrovské potíže a zvítězila až po třech odvrácených mečbolech a téměř dvouapůlhodinovém boji 6-3 2-6 7-6(7).

Muchová nemůže být se svým dnešním výkonem, který se ani zdaleka neblížil tomu z předchozích dvou zápasů, spokojená. V úvodní sadě sice ani jednou neztratila podání a od stavu 3-3 i díky chybám soupeřky dominovala, nicméně ve druhém setu svými vlastními chybami soupeřku posadila na koně, pustila ji do vedení 4-0 a nakonec uhrála jen dvě hry.

V úvodním gamu rozhodujícího dějství úspěšně odvrátila dva brejkboly a poté na returnu vedla 40-0, o náskok se však připravila a čistou hrou si prohrála podání. Povedl se jí sice rebrejk, nicméně následovala další ztráta servisu a Rumunka poté náskok dlouho držela. Cirsteaová ovšem utkání dopodávat nezvládla a rozhodnout musel tie-break.

V něm Muchová prohrávala už 3-6 a čelila třem mečbolům. Při prvním z nich chybovala Cirsteaová, další dva už Muchová odvrátila svou aktivní hrou, první po vítězném bekhendu, jejž posadila přímo na čáru, a druhý volejem na síti. Svůj první mečbol sice česká favoritka nevyužila, avšak ten druhý už parádním podáním, které soupeřka jen tečovala, proměnila.

"Nehrála jsem nejlepší tenis, prala jsem se sama se sebou a nejsem z toho unešená, ale jsem ráda, jak jsem se s tím poprala. Bylo to na krajíčku, ale vybojovala jsem to. Podařilo se mi otočit důležité balony," řekla.

Muchová ve svém premiérovém newyorském osmifinále narazí na ve Flushing Meadows letos neporaženou bývalou světovou jedničku Viktorii Azarenkovou, nebo Igu Šwiatekovou. "Obě jsou strašně kvalitní hráčky. Už je to přeci jen čtvrté kolo, takže se nedá čekat, že by to bylo lehké," řekla Muchová. Proti vítězce tohoto souboje zabojuje o vyrovnaní svého grandslamového maxima, kterým je čtvrtfinále loňského Wimbledonu.

Osmifinále letošního US Open, které se hraje poprvé v historii bez diváků a za velmi přísných hygienických podmínek, tak bude s dvojím českým zastoupením. Včera večer slavila postup Petra Kvitová, nasazenou šestku v neděli čeká domácí Shelby Rogersová.