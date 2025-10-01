Na tyhle hry už jsem dost stará. Bencicovou štval tým Gauffové, Američance nakonec podlehla
Gauffová – Bencicová 4:6, 7:6, 6:2
Osmifinálový zápas v Pekingu mezi Bencicovou a obhájkyní titulu Gauffovou nabídl nejen třísetovou bitvu, ale také drama a hádku mezi hráčkami. Roztržku začala nečekaně jindy klidná Švýcarka, které se nelíbilo chování týmu Američanky, který svou hráčku hlasitě podporoval.
"Vždycky před mým servisem…No tak. Je jim 12?" Zlobila se Bencicová poté, co se snažila připravit na podání. "Vždyť na stadionu nikdo není, všichni se chovají s respektem," odpověděla na dálku Američanka, která ještě asi netušila, že si Švýcarka stěžuje na členy jejího boxu. "Vždycky když jsem na čáře připravená na servis, tak fandí," dodala vítězka olympiády v Tokiu.
Bencicová si začala stěžovat ve druhém setu za stavu 2:3, když odvracela brejkbol Američanky a konverzaci poté rozvedla i na lavičce, když vedla o brejk. "Když jdu k lajně a jsem připravená na servis, nemusí fandit," naštvaně křičela na hlavní rozhodčí.
V tu chvíli se do konverzace chtěla zapojit i Gauffová, Švýcarka ji však ihned okřikla. "S tebou nikdo nemluví, mluví semnou (rozhodčí). Jasný? Já si to nezačala. Tvůj tým skanduje. Na tyhle psycho hry už jsem dost stará," ukončila roztržku 16. hráčka světa.
Hádka ji ale zřejmě rozhodila. Následně si prohrála servis na 4:4 a nakonec sadu ztratila v tie-breaku. Ve třetím dějství už jasně tahala za kratší konec a zápas prohrála 6:4, 6:7, 2:6. Ze čtyř letošních vzájemných duelů Gauffová uspěla už potřetí a v celkové bilanci zvýšila vedení na 4:2. Další krok k obhajobě titulu se pokusí udělat ve čtvrtfinále proti Němce Evě Lysové.
Američanka se k situaci vyjádřila poté i na tiskové konferenci. "Věděla jsem, že něco řekla mému týmu, ale nevěděla jsem přesně co. Neslyšela jsem to, takže můžu soudit jen na základě toho, co mi řekli," vyjádřila se k poznámce, kterou naštvaná Bencicová pronesla směrem k jejímu boxu.
Výsledky turnaje WTA 1000 v Pekingu.
