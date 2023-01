Nadal bude mimo hru šest až osm týdnů, potvrdilo další vyšetření v Barceloně

"Dnes jsem podstoupil vyšetření na klinice v Barceloně. Potvrdilo nález z Melbourne i dobu léčení. Další kontrola mě čeká za tři týdny,” uvedl šestatřicetiletý rodák z Mallorky na twitteru. Se zdravotními problémy se Nadal potýká od druhé poloviny loňského roku a prohrál sedm z posledních deseti zápasů.

Vítěz rekordních 22 grandslamových turnajů tak nebude v únoru obhajovat titul na 'pětistovce' v Acapulcu a vrátit na kurty by se měl nejdříve v březnu, kdy jsou na programu podniky Masters 1000 v Indian Wells a Miami. Turnaje na jeho oblíbené antuce pak začnou v dubnu.

Nadala každopádně čeká pokles v žebříčku ATP. V pondělí spadne z druhého na šesté místo a pokud by v březnu neobhajoval finále v Indian Wells, s největší pravděpodobností by vypadl z Top 10. V té nechybí od dubna 2005 rekordních více než 900 týdnů.

Na letošním Australian Open zaznamenal Nadal druhý nejhorší výsledek v kariéře. Hůř skončil jen v roce 2016, kdy vypadl v prvním kole s krajanem Fernandem Verdascem.

Hoy he estado en la Clínica Tenis Tecknon de Barcelona dónde me han realizado unas pruebas. Se confirman los resultados de Melbourne y los plazos siguen siendo los mismos. Establecido los tratamientos a seguir y en 3 semanas me realizarán nuevas pruebas para ver la evolución