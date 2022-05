Nadal i Djokovič se mohou stát nejstaršími šampiony Roland Garros aneb French Open optikou rekordů

Sbírku 13 titulů z French Open, která je už tak dost možná nedostižná, může Rafael Nadal ještě rozšířit. Triumfem č. 14 by zároveň dosáhl na další rekord, stal by se historicky nejstarším šampionem Roland Garros. Totéž platí i o Novaku Djokovičovi. Oba by co do věku překonali primát, který od června 1972 drží Španěl Andrés Gimeno. Tehdy mu bylo přesně 34 let a 301 dnů, “Djoker” by jej překonal o dva a půl měsíce, “Rafa” dokonce o více než rok. Web TenisPortál.cz se při té příležitosti podíval na francouzský grandslam optikou dalších NEJ.

NEJzvláštnější antuka

Povrch na kurtech Roland Garros vlastně není v pravém slova smyslu antukový. Na turnajovém webu stojí, že se skládá z kamenného podloží a vrstev štěrku (nejméně 30 cm), slínku (cca 7 cm), což je materiál vznikající při výrobě cementu, a bílého vápence (cca 7 cm). Až nahoře se nachází tenká, jen dvoumilimetrová vrstva drcených cihel dodávající typický sytě oranžový tón.

"Antuka v Paříži je jiná než jinde, taková trochu mouka, poprašek," líčila pro web Českého rozhlasu loňská šampionka Barbora Krejčíková. Vítěz smíšené čtyřhry z roku 1991 Cyril Suk pak pro TenisPortál.cz popsal tamní povrch takto: "Vlastně je to tvrdý beton a na něm jen poprašek antuky. Oproti té, na kterou jsme zvyklí z našich podmínek, míče rychleji létají a více odskakují." Zástupci Roland Garros uvádějí, že na přípravu jednoho kurtu se použije v průměru 1,1 tuny drcených cihel.



NEJstarší vítěz/ka

Když Djokovič v loňském finále Roland Garros po famózním obratu zdolal Stefanose Tsitsipase 6-7(6) 2-6 6-3 6-2 a 6-4, bylo mu 34 let a 22 dnů. Letos by bělehradský rodák triumfoval ve věku 35 let a 14 dnů stal by se rekordmanem. Nadal, který se s ním utká už v úterním čtvrtfinále, by laťku pro své následovníky posunul ještě výš. Už v sobotu 3. června totiž oslaví 36. narozeniny.

Co se ženské dvouhry na French Open týče, nejstarší vítězkou je Serena Williamsová, která v roce 2015 převzala pohár Suzanne Lenglenové ve věku 33 let a 258 dnů. A vůbec nejstarším zdejším šampionem, tedy šampionkou, je dodnes Američanka Elizabeth Ryanová. Ta v roce 1934, tedy v době, kdy ještě turnaj pod tehdejším názvem French Championships nebyl otevřen profesionálům, ovládla s Francouzkou Simone Mathieuovou čtyřhru ve věku 42 let a 88 dnů.



NEJmladší vítěz/ka

Na opačném pólu mužského singlu najdeme Michaela Changa, kterému bylo v době jeho triumfu v roce 1989 17 let, 3 měsíce a 20 dnů. Za sebou měl působivou pouť turnajem, během něhož zdolal mimo jiné Peta Samprase či tehdejší jedničku Ivana Lendla, ve finále pak přetlačil Stefana Edberga 6-1 3-6 4-6 6-4 6-2. Chang se tehdy stal i nejmladším mužským šampionem v rámci všech grandslamů, což platí dodnes. Kupodivu však šlo o jeho jediný titul na turnajích velké čtyřky.

Absolutní rekordmankou bez rozdílu pohlaví je Monika Selešová. Když ve finále French Open 1990 zdolala tehdejší hráčku č. 1 Steffi Grafovou 7-6(8) 6-4, bylo jí pouhých 16 let a 190 dnů. To z ní učinilo nejmladšího šampiona dvouhry napříč grandslamy. Tento rekord ještě posunula a dosud drží Martina Hingisová. Rodačce z Košic bylo 26. ledna 1997, když ovládla Australian Open, 16 let a 117 dnů.



NEJvíc titulů

Král antuky, fenomén French Open. Těžko říct, zda se najde někdo, kdo by byl schopen zopakovat či dokonce překonat Nadalovu dominanci na Roland Garros: Neprohrál tu ani jedno ze 13 finále, do nichž se dostal. Čtyřikrát, v letech 2008, 2010, 2017 a 2020 navíc prošel turnajem bez ztráty jediného setu a před pěti lety prohrál během celého šampionátu pouhých 35 gamů.

Pokud jde o ženskou dvouhru, rekord French Open drží Chris Evertová. Rodačka z Floridy byla ve své době na antuce podobně dominantní jako později Nadal, sedm ze svých 18 grandslamů získala právě v Paříži (1974, 1975, 1979, 1980, 1983, 1985 a 1986). Je to o to obdivuhodnější počin, vezmeme-li v potaz, že ročníků 1976, 1977 a 1978 se neúčastnila. Drtivou většinu tohoto období přitom Evertová byla světovou jedničkou.



NEJdelší zápas

Tenisový maraton roztažený do dvou dnů. To byl 24. a 25. května 2004 duel prvního kola dvouhry, v němž Francouz Fabrice Santoro po šesti hodinách a 33 minutách porazil krajana Arnauda Clémenta. Santoro vyhrál první dva sety 6-4 a 6-3, další dvě sady ale získal Clément 7-6(5) a 6-3. V pátém setu podával za stavu 5-4 na vítězství, jenže Santoro mečbol odvrátil a srovnal na 5-5. V tu chvíli byl zápas přerušen kvůli tmě a pokračoval až druhý den.

“Vzal jsem si jen litr vody, čekal jsem, že budeme hrát tak patnáct minut,” vyprávěl pak Santoro. Mýlil se. S Clémentem se přetahovali ještě dvě hodiny, pátý set nakonec trval bez osmi minut tři hodiny. Šťastnější byl Santoro, který jej vyhrál 16-14. Šest let šlo o nejdelší grandslamové utkání vůbec, v roce 2010 ho překonal wimbledonský duel Mahuta s Isnerem. Americký dlouhán triumfoval po 11 hodinách a pěti minutách 6-4 3-6 6-7(7) 7-6(3) 70-68.



NEJdelší tiebreak

Předloni se do dějin French Open zapsal třetí set zápasu třetího kola mužské dvouhry, Ital Lorenzo Sonego a Američan Taylor Fritz v něm totiž předvedli nejdelší tiebreak. Zkrácená hra v jejich podání trvala jako mnohdy celý set, přes půl hodiny. Oba hráči během ní měli několik příležitostí ji ukončit, Fritz si vypracoval hned šest setbolů. Ty ale Sonego odvrátil a sám si vytvořil stejný počet mečbolů. Ve vítězství však přetavil až ten sedmý za stavu 18-17, celkově zvítězil 7-6(5) 6-3 7-6(17).

Co se nejdelšího ženského tiebreaků týče, najdeme českou stopu. Denisa Allertová (dnes Šátralová) se v prvním utkání úvodního kola French Open 2015 přetahovala o první set s Britkou Johannou Kontaovou, odvrátila v něm osm setbolů a nakonec ho získala pro sebe v poměru 19-17. Utkání vyhrála 7-6(17) 4-6 6-2, ve druhém kole ale nestačila na Bulharku Cvetanu Pironkovovou.



NEJúspěšnější Češi

Před Barborou Krejčíkovou dokráčely do finále dvouhry v historii samostatné republiky dvě její krajanky. Markéta Vondroušová v roce 2019 podlehla Ashleigh Bartyové 1-6 3-6 a Lucie Šafářová o čtyři roky dříve Sereně Williamsové 3-6 7-6(2) 2-6. Nepočítáme-li dva tituly Martiny Navrátilové, která jich dosáhla v barvách USA, týkalo se finále už jen dvou Češek. Renátu Tomanovou v roce 1976 porazila Britka Sue Barkerová, Hana Mandlíková v roce 1981 porazila Němku Sylvii Hanikovou a získala jeden ze svých čtyř grandslamových titulů.

U mužů sahají úspěchy až do dob Československa. Ivan Lendl ještě předtím, než získal americké občanství, French Open třikrát ovládl (1984, 1986 a 1987) a dvakrát postoupil do finále (1981 a 1985). Dvakrát po sobě v Paříži triumfoval Jan Kodeš (1970 a 1971). Ve čtyřhře mají z čistě českých dvojic tituly Krejčíková s Kateřinou Siniakovou (2018 a 2021), Andrea Hlaváčková s Lucií Hradeckou (2011) a Helena Suková s Janou Novotnou (1990). A Pavel Složil s Tomášem Šmídem padli v roce 1984 až ve finále.