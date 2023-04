Nadal ještě není připraven na návrat, na Masters v Monte Carlu hrát nebude. Odhlásil se i Alcaraz

Rafael Nadal si ve druhém kole Australian Open, kde obhajoval titul, přivodil zranění druhého stupně v kyčelním svalu a bylo jasné, že na okruhu bude chybět šest až osm týdnů. Zdravotní pauza 36letého Španěla se však neustále protahuje. Bývalý první hráč světa nestihl březnová Masters v Indian Wells a Miami, poprvé od dubna 2005 vypadl z Top 10 žebříčku a návrat nepodnikne ani na Masters v Monte Carlu.

"Ahoj všichni, stále nejsem připraven soutěžit na nejvyšší úrovni. Nebudu tak moct hrát na jednom z nejdůležitějších turnajů své kariéry, v Monte Carlu. Ještě nejsem ve stavu, kdy bych mohl předvést stoprocentní výkon. Budu pokračovat v přípravě s nadějí, že se brzy vrátím," napsal na sociální sítě.

Nadal se v Monte Carlu naposledy představil předloni, kdy prohrál ve čtvrtfinále s Andrejem Rubljovem. S 11 tituly je jasně nejúspěšnějším hráčem turnaje, naposledy triumfoval v roce 2018. Před obhajobou na French Open by mohl účinkovat v Barceloně (týden po Monte Carlu), Madridu a Římě.

Chvíli po rekordmanovi v počtu grandslamových trofejí poslal pořadatelům omluvenku i další bývalý lídr žebříčku a jeho krajan Carlos Alcaraz. Devatenáctiletý Španěl dohrával semifinále v Miami v bolestech a dnes navštívil svého lékaře, jenž mu start v Monaku nedoporučil.

Úřadujícího vítěze US Open a Masters v Indian Wells, který přišel po neúspěšné obhajobě v Miami o tenisový trůn, trápí posttraumatická artritida ruky a také bolesti zad. Za posledních šest měsíců musel vynechat Turnaj mistrů a také celé australské léto, do probíhající sezony vstoupil až v polovině února.

After two months abroad, I am happy to return home but sad because I finished my last match in Miami with physical discomfort. After visiting my doctor @drlopezmartinez in Murcia today and being evaluated, I will not be able to go to Monte Carlo to start the clay court tour. pic.twitter.com/UsJzejm1WC