Nadal po prohře se Schwartzmanem: Podmínky byly těžké a soupeř skvělý

"Byl to náročný večer z hlediska vlhkosti. Míčky odskakovaly jinak než v předchozích dnech. Nemohl jsem ho zatlačit, on odvedl skvělou práci. Nechci ale hledat výmluvy, odehrál skvělý zápas, já ne. Po tak dlouhé době jsem předvedl dva dobré zápasy a pak proti dobrému soupeři špatný," pochválil Nadal svého přemožitele Schwartzmana po nečekané prohře 2-6 5-7.

Zápas skončil až těsně před půlnocí, trval přes dvě hodiny. "Ve druhém setu se zdálo, že bych to mohl zlomit. Ale prohrál jsem tři servisy za sebou a pak už jen mohl doufat v zázrak," přiznal Nadal.

Turnaj Masters ve Foro Italico byl jeho teprve čtvrtou letošní akcí. Do února odehrál jen ATP Cup, Australian Open a Acapulco, pak svět zastavila pandemie koronaviru. Během ní prý dva měsíce vůbec nevzal raketu do ruky. Po restartu sezony neodletěl do New Yorku kvůli obavě z Covidu-19 a na kurty se vrátil až na milované antuce.

"Je to zcela zvláštní rok. A nepředvídatelný. Aspoň jsem si zahrál tři zápasy," řekl čtyřiatřicetiletý Španěl. V sobotu se dopustil 30 chyb oproti sedmnácti Schwartzmanovým a zahrál jen 21 vítězných úderů, zatímco Argentinec o deset více. Nepodrželo ho podání.

"Když jich ztratíte tolik, nemůžete čekat, že vyhrajete," komentoval pět brejkbolů, které Argentinec z devíti nabídnutých využil.

Zato Schwartzman si užíval slastný pocit, že vůbec poprvé zdolal někoho z nejlepších tří tenistů posledních let. S Nadalem zlomil bilanci 0-9, s Rogerem Federerem i Novakem Djokovičem to má 0-4. Na Djokoviče případně může v Římě narazit v pondělním finále. Předtím ale Schwartzmana čeká duel s Denisem Shapovalovem z Kanady, srbského lídra žebříčku vyzve Nor Casper Ruud.

Pokud Djokovič v Římě nezaváhá, oslaví již 36. titul z turnajů Masters a o jeden překoná právě Nadala. Zatím se o rekord dělí.