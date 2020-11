Nadal porazil obhájce titulu Tsitsipase a po pěti letech je v semifinále Turnaje mistrů

TURNAJ MISTRŮ - Rafael Nadal v Londýně porazil v přímém souboji o 2. místo ve skupině řeckého obhájce titulu Stefanose Tsitsipase a po pěti letech postoupil do semifinále Turnaje mistrů. O finále, kterým by vyrovnal své maximum, se 34letý Španěl utká s Rusem Daniilem Medveděvem.

Rafael Nadal i Stefanos Tsitsipas v Londýně porazili ruského debutanta Andreje Rubljova, ale prohráli s Dominicem Thiemem. A tak si to dnes rozdali ve vzájemném duelu o 2. místo ve skupině 'Londýn 2020'.



A podobně jako loni i letos uspěl v třísetovém duelu o dvanáct let starší Španěl. 34letý Nadal zdolal řeckého obhájce titulu 6-4 4-6 6-2 a vedení ve vzájemné bilanci zvýšil na 7-1.



Trofej z Turnaje mistrů je poslední z velkých, která Nadalovi v úctyhodné sbírce chybí. Při svém jubilejním 10. startu postoupil ze skupiny popáté v kariéře a poprvé od roku 2015. Maximem dvacetinásobného grandslamového šampiona a majitele zlaté olympijské medaile ze dvouhry i ze čtyřhry jsou finále z let 2010 a 2013.



O zopakování svého nejlepšího výsledku na akci pro osm nejúspěšnějších tenistů sezony si v sobotu zahraje s Daniilem Medveděvem (h2h 3-0), kterého loni porazil ve finále Masters v Montrealu (2-0), ve finále US Open (3-2) i na Turnaji mistrů (2-1). Loni v Londýně zvítězil po velkém obratu, když za stavu 1-5 ve třetím setu utekl z mečbolu.



24letý Rus Medveděv má jisté 1. místo ve skupině Tokio 1970 po dvou dvousetových výhrách nad Alexanderem Zverevem a Novakem Djokovičem. Zítra ho ještě čeká duel proti Schwartzmanovi, který už je bez šance na postup.