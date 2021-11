Nadal pracuje na návratu. V polovině prosince chce hrát v Abú Zabí

Rafael Nadal se chce vrátit na kurty po zranění nohy na prosincovém exhibičním turnaji v Abú Zabí. Majitel dvaceti grandslamových titulů, jenž od semifinálové prohry na Roland Garros odehrál jen dva zápasy, by rád akci ve Spojených arabských emirátech využil jako odrazový můstek před Australian Open.

"Mám v plánu hrát v prosinci v Abú Zabí, pak v lednu jeden turnaj před Austrálií a poté Australian Open. To je můj cíl. Tvrdě pracujeme na tom, aby to tak dopadlo," řekl aktuálně pátý hráč světového žebříčku při sponzorské akci v Paříži.

Pětatřicetiletý Španěl, kterého potíže s nohou trápily celou sezonu, si po semifinálové prohře s Novakem Djokovičem na Roland Garros udělal menší pauzu. Na začátku srpna pak odehrál dva zápasy ve Washingtonu a poté se ze zdravotních důvodů rozhodl předčasně ukončit sezonu.

Abú Zabí je Nadalova oblíbená generálka na novou sezonu. V minulosti se ve Spojených arabských emirátech představil na deseti ročnících a pět z nich vyhrál, naposledy před dvěma lety.

Exhibiční turnaj v Abú Zabí pro šest pozvaných hráčů je na programu od 16. do 18. prosince a pozvánku už dostali Nor Casper Ruud a Kanaďan Denis Shapovalov. Na akci žen si zahrají olympijská vítězka Belinda Bencicová ze Švýcarska a britská vítězka letošního US Open Emma Raducanuová.

Úvodní grandslam příští sezony se v Melbourne uskuteční od 17. ledna.