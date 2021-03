Nadal se odhlásil i z Miami. Záda šetří na oblíbenou antuku

Rafael Nadal začal mít problémy se zablokovanými zády začátkem února v Austrálii krátce před svým vstupem do sezony. Vůbec se nepředstavil na ATP Cupu, na následném Australian Open navzdory přetrvávajícím bolestem postoupil do čtvrtfinále, v němž po pětisetové bitvě vypadl s Řekem Stefanosem Tsitsipasem.



A záda trápí 34letého Španěla i po měsíci klidu. Připravila ho o start už na dalších třech turnajích: začátkem března se nezúčastnil plánované akce v Rotterdamu, tento týden neobhajuje titul v Acapulku a zároveň odmítl divokou kartu do Dubaje, a dnes poslal omluvenku také pořadatelům podniku Masters 1000 do Miami.



"Jsem smutný, že v Miami nebudu hrát. Ve městě, které tolik miluju. Potřebuju se zcela uzdravit a připravit se na antukovou část sezony v Evropě," napsal Nadal na sociální sítě.



Miami Open je jedním z turnajů, které Nadal nikdy nevyhrál, i když na něm byl mezi lety 2005 a 2017 pětkrát ve finále. Od té doby na Floridě nehrál.



Nadal se zřejmě rozhodl letos neodletět do Spojených států i s ohledem na odložené Masters 1000 v Indian Wells a svou původně plánovou neúčast v mexickém Acapulku. Do Miami by tak cestoval na 'otočku' kvůli jedné akci.



Dvacetinásobný grandslamový šampion se místo toho bude raději připravovat na své oblíbené turnaje na evropských antukách. Vrátit by se mohl v týdnu od 11. dubna na Monte Carlo Masters, jež v minulosti ovládl už jedenáctkrát. Týden předtím by se teoreticky mohl zúčastnit domácího podniku ATP 250 v Marbelle.

Sad to announce that I won’t be playing in Miami, a city that I love. I need to fully recover and get ready for the clay court season in Europe. Special message to my fans in the US and in particular to the great Spanish speaking community FL who always give me a great support!