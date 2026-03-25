Nadal se zastává Alcaraze: Obavy ze dvou porážek? Neblázněte! To nedává žádný smysl
Nadal se k situaci vyjádřil v den, kdy byl jmenován čestným doktorem Polytechnické univerzity v Madridu. Připomněl, že Alcaraz má za sebou velmi úspěšný vstup do sezony, během něhož zaznamenal 16 vítězství v řadě, triumf na Australian Open a titul z Dauhá. V americké části sezony na tvrdém povrchu sice jeho výkonnost mírně klesla, podle Nadala však nejde o nic zásadního. Světová jednička se nyní vrací do Španělska, kde se bude připravovat na antukovou část sezony, v níž bude obhajovat 4 300 bodů.
Nadal zároveň odmítl jakékoli pochybnosti o Alcarazově formě a připomněl jeho dosavadní úspěchy. "Nebudeme se bát dvou porážek; nedává to smysl. Myslím, že bychom všichni měli Carlosovi poblahopřát a poděkovat mu za všechno, čeho dosahuje. Přináší do španělského sportu úroveň úspěchu, kterou si před dvaceti nebo třiceti lety bylo těžké představit," uvedl.
Podle něj je třeba vnímat výkony mladého tenisty v širším kontextu. "Možná jsme si na to v poslední době zvykli, ale nikdy neztrácím ze zřetele obtížnost všeho, čeho Carlos dosáhne, stejně jako čeho dosáhnou jiní španělští sportovci nebo sportovci z jakékoli země. V tomto případě je Carlos Španěl, je jedním z nás. Ale obavy ze dvou porážek? Neblázněte! Nemůžeme od něj požadovat víc, dělá naprosté maximum," doplnil.
Nadal se vyjádřil také k průběhu zápasu v Miami a emocím, které Alcaraz na kurtu projevil. Podle něj je přirozené, že i vrcholoví sportovci mohou prožívat slabší momenty. "Myslím, že bez ohledu na to, jak úspěšný v dané chvíli jste, má každý právo mít den, kdy je frustrovaný nebo unavený. To je naprosto normální. Jsem si jistý, že nechce ukazovat svoje slabosti na kurtu, ale na druhou stranu je to naprosto pochopitelné," uvedl. "Všichni můžeme mít den, kdy se věci nevyvíjejí dobře nebo kdy jste unavenější než obvykle," dodal.
Na závěr zdůraznil, že ani hráč Alcarazových kvalit nemůže vyhrávat každý zápas. "Nakonec, když vyhrajete Australian Open, máte sedm grandslamů a jste světovou jedničkou, co můžete chtít víc? Nejde vyhrávat úplně všechno." Nadal tak opět podpořil svého krajana a vyzval k trpělivosti po jeho prvních zaváháních v letošní sezoně.
