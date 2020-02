Nadal si už potřinácté poradil s Dimitrovem, o titul z Acapulka se utká s Fritzem

ATP ACAPULCO - Rafael Nadal v Acapulku v souboji dvou bývalých šampionů porazil Bulhara Grigora Dimitrova a bez ztráty setu postoupil do finále. O svůj 85. titul se dvojnásobný španělský šampion utká v prvním vzájemném střetnutí s Američanem Taylorem Fritzem, který předvedl parádní obrat proti Johnu Isnerovi a postoupil do svého největšího finále.

Rafael Nadal hraje v Acapulku poprvé od Australian Open, na kterém před měsícem vypadl ve čtvrtfinále s Dominicem Thiemem. A zatím v Mexiku potvrzuje roli favorita, když ve čtyřech zápasech neztratil ani set.



A to i přesto, že už čelil celkem 21 brejkbolům a celkem šestkrát přišel o podání. Po krajanu Andújarovi, Srbu Kecmanovičovi a Korejci Soon Woo Kwonovi si však bez větších problémů poradil i s Grigorem Dimitrovem.



Třiatřicetiletý Španěl sice v úvodu prvního i druhého setu přišel o podání, ale pokaždé se mu povedl okamžitý rebrejk. Zápas protkaný spoustou krásných vítězných úderů ukončil ziskem šesti gamů v řadě a po hodině a půl zvítězil 6-3 6-2.



"Mám radost, porazil jsem jednoho z nejlepších hráčů světa a dobrého kamaráda. Během zápasu jsem zyvšoval úroveň své hry, což je pro mě pozitivní," komentoval Nadal, jenž zvýšil vedení ve vzájemné bilanci už na 13-1.







Nadal v Acapulku útočí na třetí triumf. Poprvé zvítězil už v roce 2005, kdy se hrálo ještě na antuce, druhou trofej přidal v sezoně 2013. Celkově může získat 85. titul.



Ve finále se třiatřicetiletý Španěl utká v prvním vzájemném duelu s Taylorem Fritzem. "Je ve formě, má dobrý servis a skvělé rány od základní čáry. Bude to těžký zápas," řekl devatenáctinásobný grandslamový vítěz Nadal.



Dvaadvacetiletý Američan Fritz ve svém prvním semifinále na turnaji ATP 500 zdolal 2-6 7-5 6-3 o dvanáct let staršího krajana Johna Isnera, byť prohrával 2-6 a 2-4 a 0-40.



Fritze čeká páté a dosud největší finále, jediný titul slavil loni na trávě v Eastbourne. Neuspěl na hardu v Memphisu 2016 a loni v Atlantě a Los Cabos.



"Je to paráda. Jedním z mých největších cílů v této sezoně bylo uspět na větších turnajích. Doufám, že si tohle tempo udržím i v průběhu sezony," řekl Fritz.



S hráči Top 10 má bilanci 5-15, ovšem z posledních šesti duelů 3-3. Jeho nejcennějším skalpem je výhra nad světovou šestkou, když loni v Basileji porazil Alexandera Zvereva.