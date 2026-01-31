Nadal: Výhra Djokoviče ve finále by nebyla tragédie, ale budu fandit Alcarazovi
Majitel 22 grandslamových trofejí Nadal, který v závěru sezony 2024 ukončil kariéru, dorazil do Melbourne poprvé od roku 2023. Právě tehdy si na Australian Open přivodil velmi vážné zranění. A když už do australské metropole přijel, tak si jistě nenechá ujít očekávané nedělní finále mužské dvouhry.
V něm svedou souboj o velmi důležitý titul jeho krajan Alcaraz a bývalý rival Djokovič. Nadal má jasno v tom, komu bude fandit. "Mám s Carlosem dobrý vztah. Hráli jsme spolu na olympiádě a byli jsme v jednom týmu v Davis Cupu. Pokud si musím vybrat, komu budu fandit, tak mám pocit, že musím zvolit Carlose," řekl antukový král v rozhovoru pro španělskou tiskovou agenturu EFE.
Zároveň by ale zatleskal, i kdyby titul urval veterán Djokovič. "Pokud vyhraje Novak, tak mi to taky udělá radost, protože to, jakým způsobem stále hraje, je úžasné. Jeho triumf by pro mě nebyl žádnou tragédií," uvedl Nadal, který se právě s Djokovičem dlouho rval o ty nejcennější trofeje.
Oba finalisté absolvovali v pátek velmi náročné pětisetové semifinále. Alcaraz strávil na kurtu pět hodin a 26 minut a jeho protivník Alexander Zverev podával na vítězství. Djokovič bojoval se Sinnerem čtyři hodiny a 12 minut. Podle Nadala by mohl mít Alcaraz v neděli víc sil, i když ho trápily křeče.
"Bylo tam drama kvůli tomu, co se Carlosovi stalo ve třetím setu. Ale jestli to byly jen křeče, tak ty můžou zase zmizet, když to chvíli vydržíte. Někdy jsou způsobeny vypjatými momenty. Jsem si jistý, že se zotaví, i když to nebyl krátký zápas. Ani druhé semifinále však nebylo rychlé. A máme tu velký věkový rozdíl, takže Carlos má větší šanci se lépe zotavit než Novak."
