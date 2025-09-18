Nadšený Zverev o Menšíkovi a spol.: Chci jim vysvětlit, co Laver Cup znamená
"Jsem tam od prvního ročníku a už tehdy v Praze byla atmosféra turnaje naprosto vynikající. Všichni byli nadšení a hlavně naprosto v pohodě," připomněl Zverev své začátky v soutěži.
Zároveň se vrátil i k loňsku v Berlíně, kde jeho výhra nad Francesem Tiafoem sehrála klíčovou roli. "Byl to pro mě skvělý okamžik, něco, na co budu vzpomínat celý život. Atmosféra na Laver Cupu je vždycky elektrizující. Fanoušci jsou z tohoto konceptu nadšení a letos to v San Franciscu nebude jiné."
Podle německého tenisty bude letošní ročník výjimečný také díky novým tvářím v evropském týmu. "Máme spoustu nových kluků, spoustu nových tváří. Doufám, že jim budu moci trochu vysvětlit, co Laver Cup skutečně znamená a jaké emoce budou na kurtu cítit," říká Zverev.
A pokračuje: "Myslím, že s Yannickem to bude úplně jiné. Úspěch je klíčový, zejména ve čtyřhře. S Casperem a Carlosem jsme už trochu diskutovali o tom, jak to bude. V našem týmu Evropy je řada výborných kluků a já se na to moc těším."
Zverev vyzdvihl také unikátní atmosféru turnaje, která se liší od klasického okruhu. "Kdy máte příležitost mít u sebe světovou trojku, dvojku nebo jedničku a dostávat od nich rady? To se obvykle nestává, protože na turnajích jsou vaši soupeři. Tady jsou to spoluhráči."
"Jak jsem řekl, je to velmi speciální, je tam úplně jiná atmosféra než na jiných turnajích. Je to jeden z nejpříjemnějších týdnů a myslím, že si ho všichni užijí," dodal rodák z Hamburku.
Turnaje se zúčastní i Jakub Menšík, který se představí hned v úvodní den turnaje v duelu proti americkému soupeři Alexovi Michelsenovi. Náhradníkem v týmu Evropy je i další český reprezentant Tomáš Macháč.
V pátek startuje Laver Cup v San Franciscu. Poprvé jsou v týmu dva čeští tenisté
Nový komentář
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.Registrace nového uživatele
Komentáře