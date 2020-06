Náhradnice Martincová je první finalistkou LiveScore Cupu na Štvanici

LIVESCORE CUP - Narychlo povolaná náhradnice Tereza Martincová se stala první finalistkou LiveScore Cupu 2020. Aktuálně 133. hráčka světa dostala na Štvanici šanci za zraněnou Markétu Vondroušovou, dnes nejdříve zvládla dohrávku s Kristýnou Plíškovou, kterou porazila 4-6 6-1 6-4, a poté zdolala i favorizovanou Karolínu Muchovou 5-7 6-4 6-3. Vyhrála tak skupinu B a postoupila do sobotního boje o titul, v kterém by se mohla utkat se světovou trojkou Karolínou Plíškovou.

V "áčku" si Barbora Strýcová hladce poradila s Kateřinou Siniakovou. Strýcová, světová dvojka ve čtyřhře a 31. hráčka singlového pořadí, vyhrála za hodinu a čtvrt 6:2, 6:1 a po středeční prohře s Plíškovou má vyrovnanou bilanci. Siniaková nakupila 14 dvojchyb.

Pětadvacetiletá Martincová se dozvěděla o své účasti ve středu dvě hodiny po obědě a v šest večer nastoupila proti Kristýně Plíškové. Po prohraném prvním setu se zvedla, ale za stavu 4-1 ve třetí sadě byl zápas kvůli dešti přeložen na dnešek.

Do dohrávky vstoupila Martincová ztrátou tří her a prohospodařila tak náskok dvou brejků, ale koncovku zvládla a připsala si první výhru.

Po několika minutách pak pokračovala v souboji s Muchovou. Proti 26. hráčce světového žebříčku rychle vedla 5-1, ale o první sadu ztrátou šesti her za sebou přišla. Už se zdálo, že unavená Martincová nebude mít šanci, ale bojovností zápas otočila.

"Jsem úplně vyčerpaná psychicky i fyzicky. Třesu se, bolí mě rameno, protože mám hodně naservírováno i z tréninku. Jsem celkově namožená, ale snažila jsem se nemyslet na to, kolik toho mám za sebou. Hrála jsem míč po míči a ani jsem pomalu nevěděla, kolik to je," řekla Martincová cestou do šaten. "Už k dohrávce jsem nastoupila kožená, takže jsem byla ráda, že jsem to dohrála."

Karolína Plíšková páteční program zahájí, zápas se Siniakovou je na programu od 15:30. Očekává se, že nezaváhá a do finále postoupí. "Kdyby to tak skutečně bylo, tak se těším. Zápas s Kájou není každý den, ale tam by to bylo každý míček dobrý," řekla Martincová.

Turnaj živě vysílá stanice O2 TV Tenis. LiveScore Cup je druhou domácí akcí po koronavirové pauze. Minulý týden zvítězila v turnaji osmi hráček na tvrdém povrchu na pražské Spartě Petra Kvitová, ve finále porazila Muchovou. Mezinárodní sezona je zatím přerušena do konce července.