Naprostá demolice. Sinner nechal Ruudovi jediný game!

ATP MASTERS ŘÍM - Očekávaný vítěz, ale šokující výsledek. Tak lze označit čtvrtfinálový duel turnaje Masters v Římě mezi úřadujícím tenisovým králem Jannikem Sinnerem (23) a světovou sedmičkou Casperem Ruudem (26). Italský tenista smetl svého soupeře v naprosto jednoznačném utkání 6:0, 6:1 a v boji o finále se utká s Američanem Tommym Paulem (27), který si poradil s Hubertem Hurkaczem (28) ve dvou setech 7:6, 6:3.

Sinner - Ruud 6:0, 6:1

Čekala se urputná a dlouhá bitva. To, co se však k nadšení drtivé většiny fanoušků na dvorci mezi Jannikem Sinnerem a Casperem Ruudem v úvodní sadě odehrávalo, muselo překvapit úplně všechny – a nejvíce asi samotného norského hráče, který do souboje se světovou jedničkou nastupoval s parádní šňůrou devíti vyhraných duelů v řadě. Za necelou půlhodinu však bylo po všem – 6:0.



Pokud by se někdo šampiona z Madridu zeptal, kdy a zda vůbec někdy zažil podobný vstup do zápasu, Ruud by asi jen těžko hledal odpověď. Během svých prvních dvou her na servisu nezískal jediný míček, ve třetí pak jen dva. Za prvních pět gamů mu Sinner dovolil pouhé čtyři body.



Až za stavu 0:5 při podání domácí hvězdy připomněl rodák z Osla, proč si zahrál tři grandslamová finále. Vypracoval si tři brejkboly, ale ani jeden z nich nevyužil a potupnému "kanáru" nezabránil.

Statistiky zápasu. (@ Livesport / Enetpulse)

Pohled do statistik po první sadě byl naprosto výmluvný. Sinner dominoval na vítězné míče poměrem 8:0, zatímco v nevynucených chybách "vedl" Ruud 11:5. Po svém podání získal italský favorit 72 % výměn, Nor uspěl pouze ve 2 ze 14 případů. Celkově Sinner vyhrál v první sadě 25 výměn, Ruud jen 7.

A tenisové peklo pro Nora pokračovalo i nadále. Ruud prohrál i svůj čtvrtý game na servisu a rychle nabral manko 0:2. Až poté se dočkal první hry, i o tu ale musel tvrdě bojovat. Po odvrácení dvou brejkbolů si poprvé udržel podání a snížil na 1:2.



Ti, kdo doufali v aspoň částečný návrat Seveřana do zápasu, však museli být zklamaní. Sinner dál drtil neškodného soupeře, za stavu 3:1 opět prolomil jeho servis a definitivně rozhodl o svém postupu.

Ruud už nedokázal přidat ani druhý game a za hodinu a pět minut schytal debakl 6:0, 6:1.

"Dnes jsem se cítil na kurtu skvěle. Myslím, že to všichni viděli. Úroveň mé hry se pořád zvyšuje, to je skvělé. Na výsledku tolik nezáleží, jde o výkon a ten byl velmi pozitivní. Všechno mi fungovalo. Servis, return, pohyb. Jsem vážně spokojený, teď uvidíme, jak to půjde v semifinále," zhodnotil svůj výkon Ital.

Sinner dominoval v zápase ve všech měřitelných statistikách. Na vítězné míče vládl 22:7, v počtu nevynucených chyb pak 10:17. Po svém servisu získal 76 % výměn, zatímco Nor jen 32 %. Ital celkově vyhrál 55 ze 77 bodů, což odpovídá úspěšnosti 71 %.

Výsledky turnaje ATP Masters v Římě