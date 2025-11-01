Naprostá demolice. Sinner povolil zraněné světové trojce a obhájci titulu jediný game

ATP PAŘÍŽ - Jannik Sinner (24) v semifinále na Masters v Paříži nedal absolutně žádnou šanci světové trojce a obhájci titulu Alexanderu Zverevovi (28). S Němcem, s kterým v nedávném finále ve Vídni uspěl až po třísetové bitvě, ztratil pouze jediný game a prodloužil neporazitelnost v halách. Ve finále bude hrát také o návrat na tenisový trůn. Jeho soupeřem bude Félix Auger-Aliassime (25), který se po výhře nad Alexanderem Bublikem posunul na poslední postupovou příčku pro Turnaj mistrů v Turíně.
Sinner naprosto přejel Zvereva (@ ČTK / AP / Christophe Ena)

Sinner – Zverev 6:0, 6:1

Už od samého začátku utkání druhý hráč světa Sinner jasně dominoval. Zverev na kurtu naprosto nestíhal a bylo jasné, že není ve své nejlepší kondici. Pravděpodobně to bylo způsobeno zraněním zadního stehenního svalu, který si poranil v koncovce předchozího zápasu s Daniilem Medveděvem.

Ital v prvním setu třikrát získal podání soupeře a sám na servisu dominoval, když při něm ztratil pouhé čtyři body. Za půl hodiny tak světové trojce uštědřil potupného kanára. Trefil tři esa a na prvním podání ztratil jediný míček.

Premiérový game vybojoval Zverev hned v úvodu druhého setu, když po odvrácení brejkbolu na čtvrtý pokus udržel servis. Tam však skončil a Sinner nadále naprosto dominoval. Němec si za stavu 1:2 nechal zavolat fyzioterapeuta, přesto přes viditelné problémy chtěl zápas dohrát. Uhrál však jediný game a za 61 minut bylo hotovo.

Sinner, který Zvereva v nedávném finále ve Vídni udolal až po třísetové bitvě, tak prodloužil svou neporazitelnost v halách na 25 utkání a v Paříži znovu vylepšil své maximum. Ve zdejším premiérovém finále mu půjde o hodně. Mimo zisku titulu bude bojovat také o návrat na tenisový trůn.

V případě zítřejší výhry nad Augerem-Aliassimem se posune na pozici světové jedničky před největšího rivala Carlose Alcaraze. Vydrží tam však pouze týden, než se mu odečtou body za loňský Turnaj mistrů. Stále ale bude mít šanci druhý rok přezimovat v čele žebříčku, potřebuje ale aby Španěl v Turíně nevyhrál tři zápasy.

Jakub Hájek, TenisPortal.cz
Komentáře

9
Přidat komentář
Mantra
01.11.2025 19:31
Kdo psal že to bylo těsně a dnes to vyjde?
Reagovat
com
01.11.2025 19:41
ja ne
Reagovat
PTP
01.11.2025 19:26
Saša mlží před turnajem mistrů.
Reagovat
muster
01.11.2025 19:33
kalí vodu předsedo
Reagovat
Kandinsky1
01.11.2025 19:24
To muselo bolet
Reagovat
hanz
01.11.2025 18:59
Saša, Saša jede.... ale dom
Reagovat
com
01.11.2025 18:43
ja si to zapl, ze se juknu od druhyho setu a on je uz konec
Reagovat
com
01.11.2025 18:43
teda Sašeno
Reagovat
HankMoody
01.11.2025 18:35
To není moc 1 game podle mě. Ale zase víc, než 0.
Reagovat

