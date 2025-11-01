Naprostá demolice. Sinner povolil zraněné světové trojce a obhájci titulu jediný game
Sinner – Zverev 6:0, 6:1
Už od samého začátku utkání druhý hráč světa Sinner jasně dominoval. Zverev na kurtu naprosto nestíhal a bylo jasné, že není ve své nejlepší kondici. Pravděpodobně to bylo způsobeno zraněním zadního stehenního svalu, který si poranil v koncovce předchozího zápasu s Daniilem Medveděvem.
Ital v prvním setu třikrát získal podání soupeře a sám na servisu dominoval, když při něm ztratil pouhé čtyři body. Za půl hodiny tak světové trojce uštědřil potupného kanára. Trefil tři esa a na prvním podání ztratil jediný míček.
Premiérový game vybojoval Zverev hned v úvodu druhého setu, když po odvrácení brejkbolu na čtvrtý pokus udržel servis. Tam však skončil a Sinner nadále naprosto dominoval. Němec si za stavu 1:2 nechal zavolat fyzioterapeuta, přesto přes viditelné problémy chtěl zápas dohrát. Uhrál však jediný game a za 61 minut bylo hotovo.
Sinner, který Zvereva v nedávném finále ve Vídni udolal až po třísetové bitvě, tak prodloužil svou neporazitelnost v halách na 25 utkání a v Paříži znovu vylepšil své maximum. Ve zdejším premiérovém finále mu půjde o hodně. Mimo zisku titulu bude bojovat také o návrat na tenisový trůn.
V případě zítřejší výhry nad Augerem-Aliassimem se posune na pozici světové jedničky před největšího rivala Carlose Alcaraze. Vydrží tam však pouze týden, než se mu odečtou body za loňský Turnaj mistrů. Stále ale bude mít šanci druhý rok přezimovat v čele žebříčku, potřebuje ale aby Španěl v Turíně nevyhrál tři zápasy.
Výsledky turnaje ATP Masters 1000 v Paříži
