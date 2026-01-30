Naprostá senzace! Djokovič skolil po neskutečném zápase Sinnera a je ve finále

DNES, 11:15
Aktuality 258
AUSTRALIAN OPEN - Obrovské překvapení na Australian Open. Novak Djokovič (38) si v semifinále poradil s obhájcem titulu Jannikem Sinnerem (24) po setech 3:6, 6:3, 4:6, 6:4, 6:4 a dál tak může snít o rekordním 25. grandslamovém titulu. O něj se utká v nedělním finále s Carlosem Alcarazem (22), který si rovněž v pěti setech poradil s Alexanderem Zverevem (28).
Profily hráčů
Djokovič Novak
Sinner Jannik
Novak Djokovič se raduje z postupu do finále Australian Open (@ DAVID GRAY / AFP / AFP / Profimedia)

Djokovič – Sinner 3:6, 6:3, 4:6, 6:4, 6:4

Djokovič nevstoupil do zápasu se Sinnerem vůbec dobře. Hned při svém úvodním gamu na podání se trápil především na forhendu a o game přišel. Ital následně brejk potvrdil a šel do vedení 3:0. Do dalších velkých problémů se srbský šampion dostal i ve čtvrté hře, kdy čelil další hrozbě ztráty podání. Nejhoršímu však zabránil a získal svůj první game v utkání.

Se stejnou situací se o chvíli později poprvé musel vypořádat i Sinner, také on si ale s brejkovou možností soupeře poradil a držel vedení. V dalším průběhu úvodního setu už italský favorit žádné problémy nepřipustil a první sadu získal za 39 minut hry s přehledem 6:3.

Do druhého setu ale vstoupil daleko sebevědoměji Djokovič. Podstatně zpřesnil hru a ve čtvrtém gamu poprvé v zápase prolomil Sinnerův servis. Vzápětí se dostal do velkých problémů i on, když prohrával už 0:40, brejk ale nakonec potvrdit dokázal a šel do vedení 4:1.

Bělehradský rodák se musel ve zbytku setu vypořádat ještě s jednou hrozbou ztráty podání, situaci však ustál s přehledem a druhé dějství dovedl k vítěznému konci 6:3.

V počátku druhého setu oba tenisté nabídli fanouškům dlouhé výměny. Srbský tenista dokázal s o čtrnáct let mladším soupeřem držet krok a v páté hře si také vypracoval brejkovou možnost. Tu však Sinner po parádní výměně dokázal odvrátit a šel do vedení 3:2.

Náročné a dlouhé výměny se na Djokovičovi postupně začaly podepisovat. Kritická situace na bývalou světovou jedničku dolehla v desáté hře, když Srb poprvé v sadě přišel o podání, a tím i o třetí set v poměru 4:6.

Do čtvrté sady však vstoupila tenisová legenda s novou energií a hned první game na příjmu šel na její stranu. Brejk Djokovič následně bez problémů potvrdil a vedl už 2:0. Srb se mohl v dalším průběhu opřít o výborný servis, kterým si získával převahu ve výměnách a bez problémů udržoval náskok z úvodu setu.

Djokovič už výborně rozjetý set nepustil. Za stavu 5:4 nejdříve první dva setboly i díky výborné hře Sinnera neproměnil, třetí ale už ano a srovnal na 2:2 na sety.

Statistiky zápasu.Statistiky zápasu. (@ Livesport / Enetpulse)

S velmi složitou situací se Djokovič musel vypořádat hned v úvodu rozhodující sady. Ve druhém gamu prohrával při svém podání už 15:40, čtyřmi body v řadě se ale dokázal z kritického stavu dostat a srovnal na 1:1. Do ještě složitější situace se dostal hned vzápětí, kdy odvracel dokonce tři brejkboly, i tentokrát si ale dokázal srbský tenista poradit a vyrovnal skóre na 2:2.

Sinner za neproměněných pět brejkbolových možností zaplatil v sedmé hře, kdy to byl právě on, kdo jako první v páté sadě přišel o servis a prohrával 3:4. Ital vzápětí mohl srovnat, když na příjmu vedl už 40:0, znovu ale neuspěl. Djokovič už si obrovskou šanci ujít nenechal, proměnil třetí mečbol a po více než čtyřech hodinách boje se mohl radovat ze senzačního postupu do finále.

"Já mám pocit, jako bych už celý turnaj vyhrál dneska. Ale samozřejmě vím, že se za dva dny musím ještě jednou vrátit a porazit světovou jedničku. Snad na to budu mít dost paliva," řekl Djokovič na kurtu. "Intenzita a kvalita zápasu byla dneska extrémně vysoká. A já věděl, že to je moje jediná šance, že mohu uspět, jedině když budu hrát takhle dobře," řekl Djokovič, který má ve finálových zápasech Australian Open bilanci 10:0.

Výsledky mužské dvouhry na Australian Open

Pavel Novotný, TenisPortal.cz
Všechny články v sekci - Aktuality

Komentáře

258
Přidat komentář
com
30.01.2026 16:54


Vámos Carlítos
Reagovat
Liverpool22
30.01.2026 16:59
Proč blinkáš? Pro Karolínu je tohle inspirace, že i v 38 letech může postoupit do finále GS - takže žádné ale smile
Reagovat
misa
30.01.2026 17:49
V ženském tenisu těžko. Djokovič je výjimečný tím, že je nejlepším tenistou v historii a navíc má skvělou životosprávu.
Reagovat
manager1
30.01.2026 16:42
Hrozne neco. Djokovič byl ve vsem horší a stejne vyhral, podobne jako s Fedexem ve Wimblu. Nesnasim takove vyhry
Reagovat
ChybelJsemVam
30.01.2026 16:46
Použil bys meme, kdyby Djokovic dneska za stavu v posledním gamu 40:15 zahodil dva matchbally? :))

Já nevsázím, ale tady bych se vsadil, že kdyby tam dneska stál Federer a měl dva matchbally proti Sinnerovi za stavu 40:15, tak je nepromění. Resp. já si nemyslím, že by se Federer 2017, 2018 nebo 2019 vůbec k matchballům proti tomuhle Sinnerovi dostal.
Reagovat
Tenis_Mafiansky_Sport
30.01.2026 16:22
Tenis zažívá nejslabší éru v historii. Hrají ho dneska žoldáci, kteří umí jen běhat, ale neumí ho hrát. Tenis se stal přehlídkou labilů, kteří se složí pod sebemenším tlakem. Je to nejslabší éra v historii. Sledují to a podporují jen hlupáci, kteří neví, co se životem. Tenis zažil nejlepší éru v historii, když hrál Federer, Nadal, Djokovic a Murray, teď je to nejslabší éra v historii, která si nezaslouží pozornost. Tenis se hraje pro hlupáky, kteří nezažili předchozí nejslavnější éru. Teď je to přehlídka atletů, kteří tenis hrát neumí. Navíc tento prachsprostý sport je v područí dopingu, jako Sinner a Swiatek. A oba dva okruhy tyhle feťáky chrání. Tenis je špinavý byznys pro hlupáky. Současný tenis si nezaslouží ani špetku pozornosti, protože ho hrají feťáci a labilové, kteří umí jen běhat. Páni hráči hráli dřív. Tenis je mafianský sport plný dopingu a mafie. Tenis zažívá nejslabší éru v historii. A sledují ho jen hlupáci.
Reagovat
JLi
30.01.2026 16:24
Lukášku, už se stýskalo, což.
Reagovat
dejwo
30.01.2026 16:26
Prášky ti vysadili?
Reagovat
dorsch2
30.01.2026 16:28
tak to jo, ked si ho sledoval ty bola to zlata era, kto ho sleduje teraz je hlupak, uz len ty si tu chybal
Reagovat
ChybelJsemVam
30.01.2026 16:28
Lol, člověk se sem vrátí po roce a půl a hned Pergolek tady. :DDDDDDD :)
Reagovat
Krisboy
30.01.2026 16:31

Kolik asi prohrál tentokrát?
Reagovat
Mony
30.01.2026 16:31
To muselo být vsazeno dost hodně!
Reagovat
frenkie57
30.01.2026 16:34
Tohle tady psal v nedávné minulosti pořád. Já myslím, že jen trollí, žádný sázky za tím nebudou.
Reagovat
Mony
30.01.2026 16:35
Objeví se tu si ulevit po prohraných sázkách
Reagovat
Krisboy
30.01.2026 16:52
Kdepak, on tenkrát vsadil na Alcaraze proti Macháčovi, tuším v Šanghaji snad to bylo. Po téhle sázce se zbláznil, změnil si nick a od té doby brečí a brečí.
A brečí.
Reagovat
Georgino
30.01.2026 16:33
Chudák tu ubohost sledoval aještě mu to stálo za to sem psát (repetitivní postřehy) a varovat ostatní. Super. Určitě to zopakuj. Těšíme se. Všichni tvou jasnozřivost musej milovat.
Reagovat
Alexandris
30.01.2026 17:48
Komentáře zažívají nejslabší éru v historii
Píšou i ti, co si nezaslouží špetku pozornosti
Ještě že máme juniorku Žoldakovou
Reagovat
dorsch2
30.01.2026 16:16
som bol zvedavy co sa po tych bombastickych titulkoch vymysli, "naprosta senzace" je slabe, cakal som nieco kreativnejsie, asi dosli napady, to je tak ked sa kazdej chujovine priklada neprimerany vyznam, len aby sa klikalo, konkretne v tomto pripade stacil vykricnik, slova neboli potrebne aj tak by kazdy klikol
Reagovat
ChybelJsemVam
30.01.2026 16:16
Prosím minutu ticha ze nebohého losera Forehanda a jeho další vyvrácenou hypotézu. :))))

Nadal ve věku Djokovice neporážel budoucí All Time Greats.... Inkontinentní Nadal je rád, že se zvedne z postele. :))

Zase se potvrzuje fakt, že Prime Djokovic 2023 by rozthal na kusy tyto Sinnery a Carlitose. :)) A co víc. Djokovic 2023 byl perfektním mixem mezi obranou a útokem, skvělá hra na síti... tenhle Djokovic by roztrhal i Prime Federera a Nadala. Byl to totiž vždycky Djokovic, který neustále rozšiřoval svůj arsenal skillu a schopností s přibývajícícím věkem.

Začít Djokovic free glutein diet v roce 2005 a ne až 2011, tak má už teď 30 GS. :))
Reagovat
laver.the.goat
30.01.2026 16:34
pan Australan se vrátil z banového exilu
Reagovat
ChybelJsemVam
30.01.2026 16:48
Australan už není přesné označení. :-/ Vrátil jsem se zpět domu, do ČR . :))

Mimochodem Laver. The Goat éry dřevěných raket. Naprosto uznávám. Lavera mám výše než Borga, Rogiho a Rafaela.
Reagovat
Martan1
30.01.2026 16:45
Australane jsi to ty? Známý taky jako Ludwig, Giwdul, Diskuze aj.? Nenávist k Nadalovi že prozradila. Anebo jsi někdo jiný podobný jisté osobě , která nemohla vystát právě Nadala ?
Reagovat
Mira17
30.01.2026 16:15
Za mě si ten zápas Sinner prohrál ve čtvrtým setu první gem tam měl bych nahoře a Djoker mohl pomalu odcházet ale brejk a stal se právem opak.Jinak nechápu kde Djoker našel ten servis na téčko tím neskutečně deptal Sinnera jsem zvědav když budou hrát znovu spolu na grandslamu zda se na to Sinner lépe připraví protože tohle vůbec nečekal a celej zápas to nepřečetl.
Reagovat
morso
30.01.2026 17:39
A dá sa vôbec na téčko nejako pripraviť?
Reagovat
Marduch
30.01.2026 16:14
Tak, formální zápasy a povinné výhry máme za sebou, v neděli může začít turnaj
Reagovat
Krisboy
30.01.2026 16:23
Čumíš, viď?

Já taky.

Gratuluju, je to neuvěřitelnej borec!
Reagovat
gigin
30.01.2026 16:29
AJDE, IDEMOO, AJMO!!

Kdoví co turista...
Reagovat
Krisboy
30.01.2026 17:06
Možná někde chlastá s Kozorohem
Reagovat
Ereinion
30.01.2026 16:14
No, tenisový bůh je tento AO vyloženě na straně Djokoviče...nejdřív ty skreče, teď tohle. Čekal jsem, že vzhledem k okolnostem předvede skvělej tenis, ale tohle předčilo očekávání...Sinner byl navíc asi o něco lepším hráčem, ale když má využití BP 2/18, tak je to těžký.

Trochu to připomíná Federerův W19, takový poslední vzepětí v pozdním věku na jeho nejlepším turnaji. Moc nevím co čekat od finále, počasí má být chladný, větrný, uvidíme...hlavní otázka asi je, jak na tom budou fyzicky.
Reagovat
Liverpool22
30.01.2026 16:22
Nolemu určitě nahrálo, že se hrálo pozdě večer, kdy nesvítí sluníčko - prostě větší šance má za tmy, večer při svitu Měsíce
Reagovat
ChybelJsemVam
30.01.2026 16:32
Zdarec Live. Na druhou stranu byl to Sinner, který nezvládal vedro a měl křeče proti Amíkovi. Carlos miluje horko a co se mu stalo dneska?

Je to jenom spekulace, mohlo být Sinner win 3:1 přes den proti Nolemu, ale mohlo být i 3:0 pro Djokovic. Sinner měl možná štěstí, že se nehrálo přes den. Tyhle podmínky více sedí Carlosovi.

Víš, co mě štve? Že když jsem tam byl na stadionu v roce 2024, tak jsem viděla Sinnera vyhrát. Škoda, že jsem si nemohl prohodit rok 2024 za rok 2026. :)) Každopádně satisfakce. Jako OH 2024.
Reagovat
Liverpool22
30.01.2026 16:39
Jo, jo pro fans Noleho musí být zážitek vidět vše naživo - na stadiónu. Srbů a hlavně pěkných Srbek bylo dnes na stadiónu vidět dost smile
Reagovat
frenkie57
30.01.2026 16:44
jj, hlavně jak ta jedna hezká blonďatá Srbka, když zjistila, že jí kamera zabírá, tak začala škubat tou srbskou vlajkou do strany proti tomu displeji, protože jí v té eufórii vůbec nedošlo, že když je to záběr přesně v ose, takže kamera bude přímo proti ní.
Ale uznávám, byl to docela fofr.
Reagovat
Liverpool22
30.01.2026 16:52
smile
Reagovat
Georgino
30.01.2026 16:36
To jo.
Reagovat
Ereinion
30.01.2026 16:45
To stopro, však jsme viděli, co předváděl v denním zápase proti Musettimu...
Reagovat
GaelM
30.01.2026 16:12
Teď fakt mrzí že Zverev nedokázal doservírovat, to by bylo finále snů Alcaraz si to asi pohlídá. Djoker by ho musel vyřídit ve 3-4 setech a to asi není reálné. Ale po dnešku...
Reagovat
Liverpool22
30.01.2026 16:12
smile NOLE smile pokud v neděli vyhraje může uzavřít kruh. Jak všichni určitě vědí 1GS titul získal jako mladý jura v roce 2008 právě na AO. Navíc na další titul čekal dlouhé 3roky. A nyní opět už čeká 3sézony na titul, kdy poslední GS získal v roce 2023. Také si pamatuji jak někdy kolem roku 2008-2009 Ivan Lendl prorokoval, že Nole vyhraje mraky GS titulů - tehdy v éře Federera a Nadala byl za blázna. Navíc když Nole jako mladý nemohl na GS porazit Nadala - měl z něj mindrák. No a uplynulo pár let z Noleho se stal Ježíš a nejlepší tenista historie. smile
Reagovat
Meceon
30.01.2026 16:35
Kruh uzavřel vítězstvím na Olympiádě... Teď už to jsou jen bonusy v jeho neskutečné kariéře..KRÁL
Reagovat
Liverpool22
30.01.2026 16:43
Ano - zlato mu chybělo do skládačky a tím uzavřel jeden kruh. No a nyní má šanci na 25 GS v oblíbené Austrálii.
Reagovat
frenkie57
30.01.2026 17:04
Myslím, že ještě zkusí obhájit zlato na LOH, protože na rozdíl od jiných tenistů je to pro něj jako pro Srba-nacionalistu vysoce prestižní a srdeční záležitost, a pak šmytec.
Reagovat
JLi
30.01.2026 17:08
Však o tom mluvil už, carevič
Reagovat
Liverpool22
30.01.2026 17:11
V singlu na LOH už zlato asi neobhájí, ale v deblu či mixu např. s Danilovič bych mu věřil.
Reagovat
Krisboy
30.01.2026 17:11
To je pravda, Murray má zlata dvě, to takhle nemůže nechat. To je mezera v rekordech
Reagovat
89mao
30.01.2026 16:04
Na GOATA 9.38 prematch, ani Jannik neodolal
Reagovat
stefankelner
30.01.2026 16:11
Asi tak, ešte Zverev...
Reagovat
stefankelner
30.01.2026 16:14
Dal som po 2 sete na Zvreva 17,34 a Djokoviča 8,16...
Reagovat
Georgino
30.01.2026 16:03
Neuvěřitelné, smekám.
Reagovat
dappe
30.01.2026 16:01
Sinner byl celý turnaj na své poměry slabý, bez důrazu, přesto jsme asi většina věřili, že finále udělá.

Djokovič se na zápas dokázal skvěle připravit (jaký rozdíl proti všem těm Sheltonum apod.) a dokázal zdánlivě nemožné.

Alcaraz, není-li vážněji zraněn, se na neděli dobře připraví, má to krásně nachystané na přepsání historie.
Reagovat
Tomas_Smid_fan
30.01.2026 16:04
historie se bude přepisovat tak jako tak, tedy super! Já si hlavně přeju, aby oba dohráli ve zdraví.
Reagovat
ChybelJsemVam
30.01.2026 16:12
Sinner měl skvělá čísla. GOATkovic dokázal to, o čem by se Roger CHOKErerovi a Rafu Dopalovi v jeho věku mohlo jenom zdát. 15 let rozdíl, Sinner všechny drtí ....... Djokovic téměř 39 let ...... Djokovic win v nádherném zápase. Djokovic je absolutně nejlepší nejenom tenista, ale sportovec všech dob. :))
Reagovat
dappe
30.01.2026 16:14
Tenista určitě ano, sportovec určitě ne.
Reagovat
ChybelJsemVam
30.01.2026 16:19
Není co k debatě. Jediný kdo se Djokovicovi blíží je Usyk a Karelin. Jenže Usyk má tu smůlu, že není z éry Aliho a ani částečně v ní nefiguroval, na straně Djokovice stojí zlatá éra.

Týmové sportovce nepočítám.
Reagovat
dappe
30.01.2026 16:28
K tenisu se odjakživa dostává jen omezené procento dětí, nikdy v něm logicky nemůže být stejná konkurence jako ve fotbale, basketbale či atletice.
Reagovat
Martan1
30.01.2026 17:16
Myslím, ze Lance Armstrong a Tour de France je taky velký výkon od sportovce
Reagovat
dorsch2
30.01.2026 16:21
tenista jeden z najlepsich, ale najuspesnejsi, sportovec jeden z najlepsich a najuspesnejsich
Reagovat
dejwo
30.01.2026 16:29
Usyk, který se stal šampionem v každé váze, ve které figuroval, je rozhodně lepším sportovcem jak Djokovic. Dále Bolt, Phelps, Messi, Jordan a mohl bych dále pokračovat v dlouhém seznamu. Zvládl bys to taky, ale musel bys taky někdy přepnout televizi na jiné sporty.
Reagovat
ChybelJsemVam
30.01.2026 16:40
O Usykovi jsem nahoře psal, že jako jediný se blíží Djokovicovi, ale bohužel pro něj Usyk nedominoval zlaté generaci a to ani část své kariéry. Nešel proti Alimu, Foremanovi, Lewisovi, Klitschkum, Holmesovi, Tysonovi atd. Ale rozhodně může s Djokovicem sedět u stejného stolu. Djokovic porazil extrémní množství All Time Greats a HoFamers, to se o Usykovi říct nedá.

Bolt nemá dostatek zápasů a turnajů a navíc menší konkurence. Phelps - plavání je nicotný sport oproti tenisu. Jordan - týmový sport, méně hodnotný a hlavně populární a profesionalizovaný pouze v USA v jeho časech... Jordan je možná GOAT týmových sportů, ale ne celkově. Messi selhal s repre příliš často a to samé v LM s Barcelonou, i když kolem sebe měl nejlepší tým všech dob - ten nemá nárok. Messi selhal rovněž v PSG, týmové sporty nejsou tak náročné jako individuální.

A mimochodem, nejvíce trofejí Laureus Oscar Trophy pro nejlepšího sportovce má Djokovic. Bolt i Phelps jsou za ním. Případ uzavřen. :))
Reagovat
dejwo
30.01.2026 16:44
Jestli je případ uzavřen vítězstvím absolutně bezcenné Laureus Oscar Trophy, tak tím pádem se ti celkem vyvrácí tvůj argument, když Federer a Djok to oba vyhráli 5x. Uvidíme, s čím přijdeš zachvíli, očekávám nějakou uměle vytvořenou Arabskou trofej, kterou zavedli minulý rok a jediný vítěz tam bude Djok.
Reagovat
ChybelJsemVam
30.01.2026 16:58
Oba vyhráli 5x a Djokovic drží všechny důležité rekordy v tenisu. Tím pádem se nic nevyvrací. Federer zaostává ve všech ukazatelích a ani nezkompletoval všechny trofeje v tenise. Takže další díra v brnění švýcarského maestra. :))

Messi selhal několikrát, když měl být korunován. MS 2010, MS 2014, MS 2018 a samozřejmě MS 2023 bylo hrubě ovlivněno korupcí ve prospěch Argentiny. Jeho selhání v PSG bylo kolosální. A v Barceloně za sebou měl nejlepší generační super hráče a i tak udělal za 20 let jenom 4x LM. :)) Messi kdyby byl v éře Peleho, tak nedostal speciální hormonální léčbu a ani zdaleka by se neprosadil, jelikož by nevyrostl do svých 160 cm :)) . Djokovic nepotřeboval laboratoř, aby se stal tím nejlepším. Djokovic vyšel z popelu jugoslávské války, ne jako chráněný Messi, který nikdy neopustil komfortní zonu v Barce. Mimochodem Messi hrál v éře, kde jsou hráčí chránění proti agresivním zákrokům... Leoš má moc red flags. :))

PS arabskou trofej nechme CR7, ubohé kopii Ronalda Fenoména. :))
Reagovat
dejwo
30.01.2026 16:45
A vůbec jsem si nevšiml toho neskutečného nesmyslu, že Messi hodněkrát selhal.. To je zajímavé, když je to fotbalista s největším počtem týmových trofejí. Bože, zůstaň u tenisu chlape..
Reagovat
Meceon
30.01.2026 16:39
Nejlepší sportovec všech dob je Jarmila Kratochvílová...A hned za ní lokomotiva Emil
Reagovat
Krisboy
30.01.2026 16:54
Zapomínáš na Frištenského!
Reagovat
Walda58
30.01.2026 15:59
smile + smile + smile srdce, potl. smile 4lístek
Reagovat
Liverpool22
30.01.2026 16:01
smile NOLE smile
Reagovat
mahycek
30.01.2026 15:57
Od pondělí ale měl volno, hrál jen 3 zépasy do dneška. Sinner 5.
Reagovat
Walda58
30.01.2026 15:59
Reagovat
farr
30.01.2026 15:53
9 mega naložili chytráci na Sinnera v kurzu 1.09. Jako dobře jim tak Tipsport easy zarobený money . Ale jako co ti ma za value sázet proti Djokovičovi takhle stupidne nízký kurz? aneb NIKDY NEODEPISUJ NOVAKA DJOKOVIČE
Reagovat
Tomas_Smid_fan
30.01.2026 16:07
to jich ale asi moc nebylo, ne? Kdo by na takový kurz sázel malý částky...
Reagovat
farr
30.01.2026 16:33
Škoda zer nepostoupil nakonec i Zverev na Sincaraz bylo naloženo pres 90% predzapaso sazek v nesmyslnejch kurzech pod 1.10. Já chápu, že podle loňský sezóny to vypada loženě. Ale nezapočíst do toho faktory, že se Nole zblázní a Karlos se rozsype fyzicky( Zverev je kůň kdyby se s těma setama tak necrcal a nedovolil aby ty křeče Alkace zavčas pustili měl to takřka zadarmo). Hrát si s maníkem další hodiny a TB atd. No tak strašně se bál až mu došli úplně síly a nechal nepochopitelně Španěla povstat z mrtvých. Víra hory přenáší- Karlos teda klobouček vůbec mu to neulehčil.
Reagovat
Liverpool22
30.01.2026 16:50
Taky jsem to nechápal - kurz na Nole 9,5 a na Zvíře byl taky slušnej kurz. Hlavně nechápu jak někdo může dát v kurzu cca 1,08 na Sinnera - to se vůbec nevyplatí a hlavně úplná tutovka to není - v tenise se vždy může stát, že se hráč blbě vyspí a vyhází se. Zkrátka ve fotbale může trenér hráče vystřídat, ale v tenise to nejde.
Reagovat
Krisboy
30.01.2026 16:56
Přesně, já jsem sice Sinnerovi bezmezně věřil, ale v tomhle kurzu jsem o sázce ani neuvažoval. Přemyšlel jsem o 3:0, tam bylo nějak kolem 1,8
Reagovat
Liverpool22
30.01.2026 17:04
3:0 v kurzu 1,8 to už stálo za úvahu, ale sázet v kurzu cca 1,08 je úlet
Reagovat
stefankelner
30.01.2026 16:19
A za stavu 2:1 bolo 1,02... no to sa oplatí za 1oooo
Reagovat
Martinice
30.01.2026 15:53
Když Novak vyhraje...snad už nebude nikdo pochybovat o tom, kdo je nejlepší v historii...moc mu to přeju!!!
Reagovat
jackiec
30.01.2026 15:54
Nejlepší je už dávno dle všech statistik.
Reagovat
ipko
30.01.2026 15:49
teraz už len chýba, aby Alcaraz nenastúpil na finále a bude hotovo
Reagovat
frenkie57
30.01.2026 15:58
Takto získaný titul by Noleho netěšil. Nikoho by netěšil.
Reagovat
pantera1
30.01.2026 16:02
Přesně, bude to opět bitva a věřím, že pro starého pána vítězná. Největší překážku má za sebou. Včera jsem říkala synovi, ať na něj vsadí, škoda že neposlechl. Prý jsem se zbláznila .
Reagovat
JLi
30.01.2026 16:12
Škoda sázky , kdyby děcka poslouchaly
Reagovat
frenkie57
30.01.2026 16:23
Já jsem vůbec nevěřil , že by mohl Sypače udolat, i když jsem mu to fakt moc přál. A ejhle, občas se skoro zázraky udějí a to je dobře. Po očku mrknu, budu-li moci. A na Rybku také.

Noční manažer zatím dost fajný.
Reagovat
pantera1
30.01.2026 16:38
Super stáhnu si . Na Rybku taky mrknu snad to zvládne a v neděli srbské monstrum a můžem bouchnutí šáňo . Teď jedu domů a pustím si konec zápasu a zamáčknu slzu .
Reagovat
PTP
30.01.2026 16:52
Já si otevřu okno a pivo.
Reagovat
Liverpool22
30.01.2026 16:55
smile
Reagovat
Sinuhet1
30.01.2026 16:01
Reagovat
Patt
30.01.2026 15:47
Ještě že vyhrál Alcaraz, jinak by to měl Djokovič jasný. Finále bude velmi emotivní. Djokovič odvrátil 16 BB z 18. To se doufám ve finále nestane.
Reagovat
Mayo
30.01.2026 15:51
Djokovic výborne podáva a vie tie dôležité momenty. Myslím, že v 4 setoch zvíťazí. V Melbourne vo finále neprehráva.
Reagovat
farr
30.01.2026 15:56
Doufejme že bude úplně na šrot a Novakovi to trochu ulehčí. 3 WO k titulu by už asi Novak chtěl moc. Ale Alkáče bude hrát první finále a tlak na něj bude enormní Novak už má vlastně vyhráno. Nemesis ještě aspon jednou padla.
Reagovat
farr
30.01.2026 15:47
Chtěl jsem skoro ráno kdy to vypadalo na skreč Carlita napsat, že se tohle AO zapíše do dějin jako jedno z nejnudnějších a nejdivnějších, ale tenhle pátek to celé překopal a opravdu tyhle dva zápasy ukázali jak je důležité hrát na 5 setů.
Reagovat
Tomas_Smid_fan
30.01.2026 15:47
ve statistikách Joker vyhrál jen na využívání bb, jinak Janek o par ík lepší, ale na to se historie moc ptát nebude...
Reagovat
farr
30.01.2026 15:49
No vidíš a právě že vyhrál tu nejdůležitější statistiku v tenisu.
Reagovat
NOLE_unvaccinated_GOAT
30.01.2026 15:53
Skóre!
Reagovat
JLi
30.01.2026 16:13
Reagovat
Mayo
30.01.2026 15:45
Deda vyhra aj finále, na Alcaraza vie zahrat a navyše CA bude vyflusnutý.
Reagovat
JLi
30.01.2026 15:49
Alkáč byl na kurtu o dost hodin více
Reagovat
JLi
30.01.2026 15:50
Alkáč byl na kurtu o dost hodin více
Reagovat
George_Renel
30.01.2026 15:45
Dvojnásobná škoda, že nepostoupil i Zverev. Mohlo být megapřekvapení.
Reagovat
HankMoody
30.01.2026 15:41
Nejaky kecy, ze Sinner nehral dobre, jsou nepodstatny. Novak vydrzel pet setu v neskutecny intenzite v 38 letech. Ten chlap je proste neskutecnej, at uz mu fandite nebo ne.
Reagovat
Liverpool22
30.01.2026 15:48
smile
Reagovat
JLi
30.01.2026 15:52
Reagovat
frenkie57
30.01.2026 16:00
Reagovat
Nenela
30.01.2026 15:41
Tohle finale jsem si prala, ale vubec jsem tomu neverila. Ted si jeste preju zlatou tresnicku na dortu v podobe Djokova vitezstvi
Reagovat
Liverpool22
30.01.2026 15:46
Přiznám se, že jsem taky nevěřil, že vydrží hrát na podobné úrovni. Klobouk dolů co dnes Nole předvedl - po zásluze postupuje
Reagovat
ipko
30.01.2026 15:40
ach jaj Musetti, vidíš čo si spôsobil?
Reagovat
farr
30.01.2026 15:44
Teď už to musí Novak vyhrát. A ty dva defakto walkovery, které mu nahrály pokad získá titul přes Sincaraze tak to bude víc než zasloužené. Novak si jen může postěžovat, že je Zverev takový kopyto a nebyl schopnej porazit ani Alkáče co skákal po jedný noze. (Jelikož Zverev ve finále to by byl třetí walkover)
Reagovat
QacO
30.01.2026 15:39
Takto hraje KRÁL.....!!!!!
a všetci posmievacikovia vylizte si prdel..
Reagovat
Liverpool22
30.01.2026 15:44
Přesně tak. Dnes hrál Nole neskutečně - hlavně na servisu, odvrátil mraky brejků, více riskoval.....
Reagovat
JLi
30.01.2026 15:53
smilesmilesmilesmile
Reagovat
rili
30.01.2026 15:49
Reagovat
Random33
30.01.2026 15:37
Djokovic jednoznacne nejlepsi tenista historie. A potvrzuje to kazdou sezonu. I ve 38 letech. Kde bude soucasna generace v tomto veku? Leda na vozicku.
Reagovat
Marduch
30.01.2026 16:03
myslim, že ten věk se obecně postupně posouvá. Systematičtější trénování, speciální přístroje, kvalitnější výživa. Djokovič ale ten vývoj ještě o trochu předběhl díky své desetibojařské genové výbavě v kombinaci s perfekcionistickou až asketickou péčí o své tělo a kondici.
Reagovat
farr
30.01.2026 16:12
Djokovič je asi prototyp člověka 21. století. Je neskutečný v jedné věci a to přizpůsobit se. Vyhrával tituly stylem djokomúrarna. Vyhrával v hluchý éře kde posunul hru na všechny ty Thiemy, Tsitsipase, Medvěděvy. I kdyby v neděli nevyhrál už je vítěz tím, že Sincarazovi jako jediný v 38 letech dokáže konkurovat. Noobové Sheltoni, skleněnky Musetti, dřeváci Fritzové a spol by se měli stydět Jedinej chudák Saša ten kluk má všechno aby to konečně dokázal ale má rozbitou hlavu znova se to dnes ukázalo. Stačilo dopodávat jeden game...
Reagovat
Liverpool22
30.01.2026 16:15
Přesně tak. Shelton, Fritz, Musetti, Felix...se můžou od Noleho učit, ale oni jen "žvaní"
Reagovat
Meceon
30.01.2026 15:37
To není možný...Snad ještě nějaké síly na finále budou...KRÁL
Reagovat
Liverpool22
30.01.2026 15:42
No uvidíme co finále - může to být zase 5. setů
Reagovat
Meceon
30.01.2026 15:45
Pokud ano,bude ho muset trenér odnést do šaten na zádech
Reagovat
PTP
30.01.2026 15:36
Takže se v šatně nakonec domluvili...
Reagovat
Tomas_Smid_fan
30.01.2026 15:40
v 5ti
Reagovat
PTP
30.01.2026 15:43
Aby to nebylo blbý, bylo mi to jasný hned jak si Novak převlík tričko před posledním gamem.
Reagovat
Mantra
30.01.2026 15:36
Zverev by si to měl pouštět na videu, jak se drží zápas hlavou! Ten gem na srovnání z 0-40 podržel Djokovič náramně.
Reagovat
Pe3k
30.01.2026 15:36
Gratulace Djokovicovi a jeho fans.
Reagovat
Dovodo6
30.01.2026 15:35
Tak tohle byl jeden z největších tenisových výkonů všech dob
Reagovat
honza.khp
30.01.2026 15:35
dvě semifinále a skoro 10 hodin, to je masakr ... a vyhraje kdo přežije
Reagovat
Liverpool22
30.01.2026 15:37
oba zápasy super smile
Reagovat
honza.khp
30.01.2026 15:40
to jo, od Carlita jsem odešel ve chvíli kdy už jsem to bral jako jasňačku pro Sašu, teď už jsem to teda radši dokoukal
Reagovat
aligo
30.01.2026 15:35
Sinner opravdu ostuda
Reagovat
RFanousek
30.01.2026 15:35
Jsem naprosto znechucený tímto výsledkem. Sinner milion breakbollů a nedal nic, ten měl jeden a ten stačil. Hnus.
Reagovat
Mayo
30.01.2026 15:34
Gratulujem Djokimu, tipujem, že na tlačovke povie, že to bol najlepsi zápas aký kedy hral ale iba na chvilu pokým nevyhrá titul v nedeľu.

Sinner vostuda.
Reagovat
Martan1
30.01.2026 17:37
Nejlepší bylo Australian Open 2012 proti Rafaelovi 6 a 1/2 hodiny, kde vedl Nadal v pátým setu s breakem, myslím že to bylo 4:3 a stejně to vyhrál Djok.
Reagovat
Liverpool22
30.01.2026 17:44
To byl masakr
Reagovat
pantera1
30.01.2026 15:33
Dal to ,dál to. Miluju tě. Konečně jsi toho neduživca znovu zařízl
Reagovat
pantera1
30.01.2026 15:35
Kdo na tebe vsadil, tak se napakoval
Reagovat
JLi
30.01.2026 15:37
smilesmilesmilesmilesmilesmilesmile
Reagovat
Liverpool22
30.01.2026 15:38
smile NOLE smile
Reagovat
frenkie57
30.01.2026 16:04
Mrkev (se) ostrouhala.
Reagovat
Tomas_Smid_fan
30.01.2026 15:33
neskutečnej Joker!
Carlitos asi nebude mít kurz 1,01
Reagovat
Liverpool22
30.01.2026 15:33
smile NOLE smile PARÁDA smile smile
Reagovat
morso
30.01.2026 15:34
Neskutočná!
Reagovat
JLi
30.01.2026 15:32
Carevič vyučil
Reagovat
Liverpool22
30.01.2026 15:37
Reagovat
Serpens
30.01.2026 15:30
Hmmm, tak to byl slušně pohnojený mečbol, pane Novák
Reagovat
Tomas_Smid_fan
30.01.2026 15:31
tvl, co víc chtěl?
Reagovat
PTP
30.01.2026 15:26
Novak nový triko, aby moh říct, že vyhrál v suchým.
Reagovat
kolapse
30.01.2026 15:26
5-4 pojd prosím bože dopřej mu to
Reagovat
vojta912
30.01.2026 15:25
Dělej ty antivaxere, doraz toho podvodníka!
Reagovat
Mantra
30.01.2026 15:24
důchodce bez zápasu se tam dostavil od televize a vymete s ním podlahu (v 5 setech)
Reagovat
Matmaty
30.01.2026 15:25
Tak to má bejt, i když Djoka ze srdce nesnáším, tak dnes mu to přeju, přišel připravenej a zaslouží si to. Jen doufám, že DJoko bude ready na finále a bude to dobrý finále.
Reagovat
Mantra
30.01.2026 15:33
Reagovat
Patt
30.01.2026 15:23
Sinner v 5 setu už neproměnil 9 bb. Neskutečný.
Reagovat
Matmaty
30.01.2026 15:24
šílená statistika
Reagovat
Patt
30.01.2026 15:26
Djokovič si kromě jednoho podání Sinnera, který vyhrál, tak v ostatních gamech si udělal jediný míč. Sport není spravedlivý.
Reagovat
Tomas_Smid_fan
30.01.2026 15:34
jak se mu to povedlo? neviděl jsem...
Reagovat
Matmaty
30.01.2026 15:22
Bože, ten Sinner je marnej, ale úplně zkaděnej, úplně. Dnes to prostě nevyjde.
Reagovat
Mayo
30.01.2026 15:19
Sinner neschopný na BB
Reagovat
Alien
30.01.2026 15:16
Nováku, do toho! Noule, do toho!
Reagovat
Liverpool22
30.01.2026 15:23
5:3 smile je to blízko smile
Reagovat
pantera1
30.01.2026 15:26
Teď to musí uhrát. nejlépe odservírovat.
Reagovat
aligo
30.01.2026 15:16
Kdo by podle vás byl pro Alkáče lehčí soupeř a proč?
Reagovat
Tomas_Smid_fan
30.01.2026 15:13
musel jsem pracovat a teď jen koukám, že to Joker dotáhl na 2:2 a teď má dokonce break
Je to frajer, nechápu. Ale Janek teda vyměknul ve výměnách, servis mu Joker returnuje, to chápu...
Ovšem případná regenerace na finále, no nevím...
Reagovat
PTP
30.01.2026 15:15
Z kurtu rovnou do mrazáku a vyndat v neděli ráno.
Reagovat
pantera1
30.01.2026 15:20
podle mě se už odpoutal od těla a hraje hlava.
Reagovat
aligo
30.01.2026 15:13
Božínku
Reagovat
Mayo
30.01.2026 15:12
Typicky GOAT, súper veľa BB nevyužitých a on prvá príležitosť a je to tam.
Reagovat
Matmaty
30.01.2026 15:12
To je vůl
Reagovat
Mantra
30.01.2026 15:12
dědek na lovu
Reagovat
Tomas_Smid_fan
30.01.2026 15:14
Reagovat
StestiJeKrasnaVec11
30.01.2026 15:10
Ani nedutám... šílený spektákl... WOW
Reagovat
Liverpool22
30.01.2026 15:13
Reagovat
kolapse
30.01.2026 15:05
3-3 masakr, nervy mi tečou jak vodopády
Reagovat
Krisboy
30.01.2026 15:02
Kousnul se mi stream. To je znamení, ale nevím čeho...
Reagovat
PTP
30.01.2026 15:09
Punku
Reagovat
Martan1
30.01.2026 17:44
Podával zásadně rukou levou
Čáry nepřekračoval
Láhve stavěl jednu za druhou
Na antuce exceloval

Mysleli si, že je to známka tenisu..

Ale lidi říkali!
Že Novak je jinde
Reagovat
Tomas_Smid_fan
30.01.2026 15:15
možná bude rebreak.
zkus tennisonline. me
Reagovat
vojta912
30.01.2026 14:47
Hezky pěkně ať se podvodníci unaví. Pravda a láska ve finále musí vyhrát
Reagovat
JLi
30.01.2026 14:49
Můžeš to nějak slušně vysvětlit jak a co má vyhrát?
Reagovat
Matmaty
30.01.2026 15:10
Co to tu meleš za blbosti??
Reagovat
PTP
30.01.2026 14:36
Janku, začni trhat nebo to špatně dopadne!
Reagovat
annah
30.01.2026 14:36
Klobouk dolů před starým pánem. Hraje jak zamlada. Dva dva na sety.
Už na to skoro nemám nervy. Asi se přestanu dívat. Třeba to Jankovi pomůže.
Reagovat
Tomas_Smid_fan
30.01.2026 15:17
mně už je jedno, kdo vyhraje
Reagovat
annah
30.01.2026 16:31
No nepomohlo. Vypnula jsem to, a Janek to stejně nedal. Tak gratulace Noldovi, je fakt neskutečnej..
Reagovat
Krisboy
30.01.2026 14:35
Djokovič už vyhrál, bez ohledu na to, jak zápas dopadne. Je neuvěřitelné, co předvádí.
Reagovat
Tomas_Smid_fan
30.01.2026 15:17
Reagovat
Walda58
30.01.2026 15:58
smile + smile + smile srdce, potl. smile 4lístek
Reagovat
Matmaty
30.01.2026 14:34
Jako nic na tom, že Djoko má excelentní servis dneska a hraje dobře, ale Sinner je fakt tužka, nehraje dobře a Djokovic toho umí hezky využít. Jestli vyhraje Djokovic, tak zaslouženě.
Reagovat
Tennisfan77
30.01.2026 14:37
U Djokoviče jde krásně vidět, že síla není všechno. On tak brutálně umisťuje každý úder, že i kdyby to letělo 20 km/h, tak s tím má Sinner problém. Krátké míče, dlouhé míče, více spinu, méně spinu, cross, čára. Ital nemá z čeho útočit, jenom se drží ve výměně, nic nediktuje jak je zvyklý
Reagovat
Liverpool22
30.01.2026 14:39
smile
Reagovat
Liverpool22
30.01.2026 14:38
Nejvíc se směje Carlitos. Nole bude unavený a Tyrolák vypadá hratelně.
Reagovat
Tennisfan77
30.01.2026 14:41
Carlita tam naložím hned jak vyletí kurzy. Snad tam dají něco přes 2,1 alespoň.
Reagovat
Liverpool22
30.01.2026 14:55
Reagovat
Mayo
30.01.2026 14:43
Carlito bude polomrtvy, nevieš o svete.
Reagovat
farr
30.01.2026 15:02
Je mu 22 let. Se zotaví. Chce to hodně ledové vany.
Reagovat
Tennisfan77
30.01.2026 14:28
Jannik čekal unaveného dědečka a místo toho tam stojí obrozený serve bot co běhá s puchýřema jako srnka :D
Reagovat
Krisboy
30.01.2026 14:24
Djokovič dneska excelentně servíruje.
Reagovat
panzer.dragon
30.01.2026 14:16
odkaz na stream?
Reagovat
Liverpool22
30.01.2026 14:18
https://tennistream.online/

Pokud se Ti to hned nespustí, tak znova naťukat - kanál č. 1 a zkusit oba streamy 1 + 2
Reagovat
panzer.dragon
30.01.2026 14:20
díky, jede
Reagovat
QacO
30.01.2026 14:09
Djoko poooooóód !!!!!!!!!
Reagovat
Liverpool22
30.01.2026 14:34
6:4 smile
Reagovat
pantera1
30.01.2026 14:49
Jupiii, je fakt borec. Musí, musí o adonaj
Reagovat
pantera1
30.01.2026 13:56
Nole zaber koukám jen po očku na skóre, aspoň trochu šetřím nervy. Ve finále unavenej Vámosák. To tě musí popohnat.
Reagovat
JLi
30.01.2026 13:57
Reagovat
Liverpool22
30.01.2026 13:58
Vše směřuje do 5. setu, ale raději nic nezakřiknout smile
Reagovat
pantera1
30.01.2026 14:13
Jj, pořád si říkám, když to nevidím,tak by to mohlo vyjít, jako už mnohokrát. Nole a Rybka
Reagovat
Liverpool22
30.01.2026 14:23
5:3 smile 5. set je blízko smile
Reagovat
pantera1
30.01.2026 14:31
Reagovat
PTP
30.01.2026 14:26
Co oči nevidí, to srdce nebolí.
Reagovat
pantera1
30.01.2026 14:28
Jsem jak na jehlách
Reagovat
PTP
30.01.2026 14:35
V minisukni?
Reagovat
pantera1
30.01.2026 14:48
V uniformě .
Reagovat
PTP
30.01.2026 14:51
Cosplay?
Reagovat
Tomas_Smid_fan
30.01.2026 15:20
Reagovat
JLi
30.01.2026 14:50
S rákoskou v kabinetu.
Reagovat
peek
30.01.2026 13:53
Janek chce taky pětiseťák, aby to ve finále bylo fér
Reagovat
Tomas_Smid_fan
30.01.2026 13:55
titulky tu zaostávají za dějem Joker opět pookřál a Janek polevil... Povolit, přitáhnout, povolit...
Reagovat
Tomas_Smid_fan
30.01.2026 13:42
je zpět a už zase out...
Reagovat
Krisboy
30.01.2026 13:32
Jannik by měl trochu přitvrdit, pinká to moc na jistotu.
Reagovat
PTP
30.01.2026 13:35
Udeří až v závěru, aby ho nevyplašil.
Reagovat
RFanousek
30.01.2026 13:19
Opět herecký výkon stejně výborný jako tenisový.
Reagovat
PTP
30.01.2026 13:23
Dobří holubi se vracejí aneb Starého psa novým kouskům nenaučíš.
Reagovat
Mantra
30.01.2026 13:17
už se zase Djokovic chová jako ... Herečka, kecy, chytá se za srdíčko, nemůže, nejde to atd... jenže je v jiné situaci než před 5-10lety, kdy to na tu bandu lůzrů stačilo. Zahrát divadlo, když to trochu nešlo a oni mu to baštili. Tohle už mu nežerou ani sázkaři, co dříve při těhle extrádách hned hráli proti a pak taky plakali.
Reagovat
Krisboy
30.01.2026 13:16
Zdá se, že dnes hráč musí být aspoň trochu zraněný, aby vyhrál.
Reagovat
kolapse
30.01.2026 13:03
Idemooooooo kámo to dáš dneska
Reagovat
JLi
30.01.2026 13:09
Jooooo
Reagovat
Liverpool22
30.01.2026 13:17
Reagovat
Patik
30.01.2026 12:58
Škoda že Djokovič odpasol ten prvý set behom 10 minút mohol to byť zase o trošku iný zápas..ale nevadí..zdvihol varovný prst v druhom.
Reagovat
Liverpool22
30.01.2026 13:05
Jo, jo - je to klišé, ale začátek zápasu je hrozně důležitý. Pokud by neprospal začátek mohl např. urvat set v TB a nyní to mohlo být 2:0 na sety, ale to je kdyby
Reagovat
Mayo
30.01.2026 12:53
Jirka hra ako diabol, nečudujem sa ked vo finále čaká polomŕtvy Karol.
Reagovat
Tomas_Smid_fan
30.01.2026 13:27
Veselka v SF?
Reagovat
PTP
30.01.2026 13:28
Kdysi v juniorce
Reagovat
Marduch
30.01.2026 14:34
Jirka nehraje.
Reagovat
Krisboy
30.01.2026 14:35
Naštěstí pro Djokoviče.
Reagovat
Liverpool22
30.01.2026 12:51
smile NOLE smile fantazie co nyní předvádí smile Takže srovnáno a uvidíme co bude dál. Pokud udrží tuto vysokou úroveň, tak šanci má. smile
Reagovat
JLi
30.01.2026 12:57
smilesmilesmilesmile
Reagovat
Matmaty
30.01.2026 12:38
Sinner hraje opatrně jak kdyby chtěl, aby si Djoko pinknul trochu. :D
Reagovat
Tennisfan77
30.01.2026 12:40
Djokovič má naprosto precizní umisťování těch míčů, tam nemáš co vymýšlet moc, nějak to vrátí, ale silou to nejde
Reagovat
Matmaty
30.01.2026 12:42
Jako jo, ale myslím hlavně v mezihře, že ho nechává hodně hrát Sinner, první set byl hodně razantní, jak kdyby mu došla síla.
Každopádně jsem rád za průběh, budu rád i za pětiseťák
Reagovat
Tennisfan77
30.01.2026 12:34
Djokovič tradičně s puchýřem skoro umíral a teď omládl o 20 let a vyučuje tam jak za dob své největší slávy. Pokud mu tento vibe vydrží, Sinner končí. Ale spíše mu to nevydrží
Reagovat
Krisboy
30.01.2026 12:42
Podle toho, jak se tváří a vzteká, vypadá to spíš na taktickej MTO.
Reagovat
Tomas_Smid_fan
30.01.2026 13:34
Janka může vyřadit jedině zranění. Jen je otázka jestli vlastní nebo Jokerovo
Reagovat
Tomas_Smid_fan
30.01.2026 12:30
na chvíli jsem koukl vedle a on má Joker break!?
Reagovat
Krisboy
30.01.2026 12:30
Už i potvzrzenej.
Reagovat
Tomas_Smid_fan
30.01.2026 12:26
Nádherný pasy na čáry z obou stran. Údery vybroušené k dokonalosti...
Reagovat
Krisboy
30.01.2026 12:25
Hm, ještě to bude zajímavé. Ty první tři gemy jsem neviděl,ale Djok se zřejmě pomalu rozjížděl a teď už je to naprosto vyrovnané.
Reagovat
Davor1
30.01.2026 11:56
Ten kurz na Jannika je ako keby proti nemu hral Pere Riba. Fakt by to už mal Djoko zabaliť, keď je v priebehu prvého setu na neho kurz 20 a na súpera 1,01
Reagovat
Krisboy
30.01.2026 11:59
To asi v životě ještě nebylo. Možná když Djokovi bylo 16 a hrál první turnaj proti třeba Agassimu, Safinovi nebo Roddickovi.
Reagovat
Davor1
30.01.2026 12:18
Také kurzy na neho boli proti Federerovi a Nadalovi ešte niekedy v roku 2006, kedy oni už vyhrávali GS a Djoko ešte len išiel hore.
Reagovat
Krisboy
30.01.2026 12:28
Jj, tak nějak jsem to myslel. S Agassim ani nikdy nehrál.
Reagovat
JLi
30.01.2026 11:40
Čáry máry do kočáry, nechť se mrkev vykvasí
Reagovat
Krisboy
30.01.2026 11:41
Děláš kimči?
Reagovat
JLi
30.01.2026 11:43
Asi půjdu do sprchy a uvidíme....
Reagovat
Krisboy
30.01.2026 11:49
Doporučuji, je to příjemné osvěžení
Reagovat
PTP
30.01.2026 11:59
Bude něco k vidění? Pochlub se.
Reagovat
JLi
30.01.2026 12:18
Čekej
Reagovat
JLi
30.01.2026 15:46
Tak si to viděl
Reagovat
PTP
30.01.2026 15:52
Reagovat
Krisboy
30.01.2026 11:36
Hm, jsem si dal sprchu a hned 3:0
Reagovat
Krisboy
30.01.2026 11:21
Mazejte na kurt!!!
Reagovat
JLi
30.01.2026 15:46
Neřvi, mamka ti to pofouká.
Reagovat

Nový komentář

Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.

Registrace nového uživatele

Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce.

Registrace nového uživatele
TOPlist