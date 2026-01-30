Naprostá senzace! Djokovič skolil po neskutečném zápase Sinnera a je ve finále
Djokovič – Sinner 3:6, 6:3, 4:6, 6:4, 6:4
Djokovič nevstoupil do zápasu se Sinnerem vůbec dobře. Hned při svém úvodním gamu na podání se trápil především na forhendu a o game přišel. Ital následně brejk potvrdil a šel do vedení 3:0. Do dalších velkých problémů se srbský šampion dostal i ve čtvrté hře, kdy čelil další hrozbě ztráty podání. Nejhoršímu však zabránil a získal svůj první game v utkání.
Se stejnou situací se o chvíli později poprvé musel vypořádat i Sinner, také on si ale s brejkovou možností soupeře poradil a držel vedení. V dalším průběhu úvodního setu už italský favorit žádné problémy nepřipustil a první sadu získal za 39 minut hry s přehledem 6:3.
Do druhého setu ale vstoupil daleko sebevědoměji Djokovič. Podstatně zpřesnil hru a ve čtvrtém gamu poprvé v zápase prolomil Sinnerův servis. Vzápětí se dostal do velkých problémů i on, když prohrával už 0:40, brejk ale nakonec potvrdit dokázal a šel do vedení 4:1.
Bělehradský rodák se musel ve zbytku setu vypořádat ještě s jednou hrozbou ztráty podání, situaci však ustál s přehledem a druhé dějství dovedl k vítěznému konci 6:3.
V počátku druhého setu oba tenisté nabídli fanouškům dlouhé výměny. Srbský tenista dokázal s o čtrnáct let mladším soupeřem držet krok a v páté hře si také vypracoval brejkovou možnost. Tu však Sinner po parádní výměně dokázal odvrátit a šel do vedení 3:2.
Náročné a dlouhé výměny se na Djokovičovi postupně začaly podepisovat. Kritická situace na bývalou světovou jedničku dolehla v desáté hře, když Srb poprvé v sadě přišel o podání, a tím i o třetí set v poměru 4:6.
Do čtvrté sady však vstoupila tenisová legenda s novou energií a hned první game na příjmu šel na její stranu. Brejk Djokovič následně bez problémů potvrdil a vedl už 2:0. Srb se mohl v dalším průběhu opřít o výborný servis, kterým si získával převahu ve výměnách a bez problémů udržoval náskok z úvodu setu.
Djokovič už výborně rozjetý set nepustil. Za stavu 5:4 nejdříve první dva setboly i díky výborné hře Sinnera neproměnil, třetí ale už ano a srovnal na 2:2 na sety.
S velmi složitou situací se Djokovič musel vypořádat hned v úvodu rozhodující sady. Ve druhém gamu prohrával při svém podání už 15:40, čtyřmi body v řadě se ale dokázal z kritického stavu dostat a srovnal na 1:1. Do ještě složitější situace se dostal hned vzápětí, kdy odvracel dokonce tři brejkboly, i tentokrát si ale dokázal srbský tenista poradit a vyrovnal skóre na 2:2.
Sinner za neproměněných pět brejkbolových možností zaplatil v sedmé hře, kdy to byl právě on, kdo jako první v páté sadě přišel o servis a prohrával 3:4. Ital vzápětí mohl srovnat, když na příjmu vedl už 40:0, znovu ale neuspěl. Djokovič už si obrovskou šanci ujít nenechal, proměnil třetí mečbol a po více než čtyřech hodinách boje se mohl radovat ze senzačního postupu do finále.
"Já mám pocit, jako bych už celý turnaj vyhrál dneska. Ale samozřejmě vím, že se za dva dny musím ještě jednou vrátit a porazit světovou jedničku. Snad na to budu mít dost paliva," řekl Djokovič na kurtu. "Intenzita a kvalita zápasu byla dneska extrémně vysoká. A já věděl, že to je moje jediná šance, že mohu uspět, jedině když budu hrát takhle dobře," řekl Djokovič, který má ve finálových zápasech Australian Open bilanci 10:0.
Vámos Carlítos
Já nevsázím, ale tady bych se vsadil, že kdyby tam dneska stál Federer a měl dva matchbally proti Sinnerovi za stavu 40:15, tak je nepromění. Resp. já si nemyslím, že by se Federer 2017, 2018 nebo 2019 vůbec k matchballům proti tomuhle Sinnerovi dostal.
Kolik asi prohrál tentokrát?
A brečí.
Píšou i ti, co si nezaslouží špetku pozornosti
Ještě že máme juniorku Žoldakovou
Nadal ve věku Djokovice neporážel budoucí All Time Greats.... Inkontinentní Nadal je rád, že se zvedne z postele. :))
Zase se potvrzuje fakt, že Prime Djokovic 2023 by rozthal na kusy tyto Sinnery a Carlitose. :)) A co víc. Djokovic 2023 byl perfektním mixem mezi obranou a útokem, skvělá hra na síti... tenhle Djokovic by roztrhal i Prime Federera a Nadala. Byl to totiž vždycky Djokovic, který neustále rozšiřoval svůj arsenal skillu a schopností s přibývajícícím věkem.
Začít Djokovic free glutein diet v roce 2005 a ne až 2011, tak má už teď 30 GS. :))
Mimochodem Laver. The Goat éry dřevěných raket. Naprosto uznávám. Lavera mám výše než Borga, Rogiho a Rafaela.
Já taky.
Gratuluju, je to neuvěřitelnej borec!
Kdoví co turista...
Trochu to připomíná Federerův W19, takový poslední vzepětí v pozdním věku na jeho nejlepším turnaji. Moc nevím co čekat od finále, počasí má být chladný, větrný, uvidíme...hlavní otázka asi je, jak na tom budou fyzicky.
Je to jenom spekulace, mohlo být Sinner win 3:1 přes den proti Nolemu, ale mohlo být i 3:0 pro Djokovic. Sinner měl možná štěstí, že se nehrálo přes den. Tyhle podmínky více sedí Carlosovi.
Víš, co mě štve? Že když jsem tam byl na stadionu v roce 2024, tak jsem viděla Sinnera vyhrát. Škoda, že jsem si nemohl prohodit rok 2024 za rok 2026. :)) Každopádně satisfakce. Jako OH 2024.
Ale uznávám, byl to docela fofr.
Djokovič se na zápas dokázal skvěle připravit (jaký rozdíl proti všem těm Sheltonum apod.) a dokázal zdánlivě nemožné.
Alcaraz, není-li vážněji zraněn, se na neděli dobře připraví, má to krásně nachystané na přepsání historie.
Týmové sportovce nepočítám.
Bolt nemá dostatek zápasů a turnajů a navíc menší konkurence. Phelps - plavání je nicotný sport oproti tenisu. Jordan - týmový sport, méně hodnotný a hlavně populární a profesionalizovaný pouze v USA v jeho časech... Jordan je možná GOAT týmových sportů, ale ne celkově. Messi selhal s repre příliš často a to samé v LM s Barcelonou, i když kolem sebe měl nejlepší tým všech dob - ten nemá nárok. Messi selhal rovněž v PSG, týmové sporty nejsou tak náročné jako individuální.
A mimochodem, nejvíce trofejí Laureus Oscar Trophy pro nejlepšího sportovce má Djokovic. Bolt i Phelps jsou za ním. Případ uzavřen. :))
Messi selhal několikrát, když měl být korunován. MS 2010, MS 2014, MS 2018 a samozřejmě MS 2023 bylo hrubě ovlivněno korupcí ve prospěch Argentiny. Jeho selhání v PSG bylo kolosální. A v Barceloně za sebou měl nejlepší generační super hráče a i tak udělal za 20 let jenom 4x LM. :)) Messi kdyby byl v éře Peleho, tak nedostal speciální hormonální léčbu a ani zdaleka by se neprosadil, jelikož by nevyrostl do svých 160 cm :)) . Djokovic nepotřeboval laboratoř, aby se stal tím nejlepším. Djokovic vyšel z popelu jugoslávské války, ne jako chráněný Messi, který nikdy neopustil komfortní zonu v Barce. Mimochodem Messi hrál v éře, kde jsou hráčí chránění proti agresivním zákrokům... Leoš má moc red flags. :))
PS arabskou trofej nechme CR7, ubohé kopii Ronalda Fenoména. :))
Noční manažer zatím dost fajný.
a všetci posmievacikovia vylizte si prdel..
Sinner vostuda.
Carlitos asi nebude mít kurz 1,01
Je to frajer, nechápu. Ale Janek teda vyměknul ve výměnách, servis mu Joker returnuje, to chápu...
Ovšem případná regenerace na finále, no nevím...
Čáry nepřekračoval
Láhve stavěl jednu za druhou
Na antuce exceloval
Mysleli si, že je to známka tenisu..
Ale lidi říkali!
Že Novak je jinde
zkus tennisonline. me
Už na to skoro nemám nervy. Asi se přestanu dívat. Třeba to Jankovi pomůže.
Pokud se Ti to hned nespustí, tak znova naťukat - kanál č. 1 a zkusit oba streamy 1 + 2
Každopádně jsem rád za průběh, budu rád i za pětiseťák