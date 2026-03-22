Narazil jsem na své limity. Hledám cestu, jak se posunout dál, přiznává Rubljov
Rubljov otevřeně popsal, že jeho dosavadní hra, založená především na forhendu, už nepřináší další progres. "Mám pocit, že se svým základním stylem, kdy se spoléhám téměř výhradně na forhend a nemám plán B, jsem už dosáhl svého limitu," uvedl.
Zároveň zdůraznil, že právě tento přístup ho dovedl mezi nejlepší hráče světa. "Věřím, že jsem ze sebe vytáhl všechno, co jsem mohl, abych se dostal do první pětky. Teď je čas zkusit věci změnit a uvidíme, jestli mi to dá další impuls," dodal. Současnou fázi své kariéry vnímá jako proces postupného skládání nových herních prvků. Podle svých slov zatím nedokáže všechny změny ideálně propojit. "Mám pocit, že mi uniká dokončení skládačky," přiblížil.
Problém přitom nevidí pouze v samotném provedení úderů, ale především v rozhodování během výměn. "Dělám věci dobře, ale ne ve správný okamžik. Dostávám se k síti, když bych neměl, nebo nevím, kdy změnit směr," vysvětlil s tím, že tyto situace zatím nemá dostatečně zautomatizované. "Trvá to nějakou dobu, než to opravdu pochopíte," doplnil.
Změna herního stylu pro něj zároveň představuje i mentální posun. Rubljov přiznal, že dříve se jakýmkoli úpravám bránil. "Dříve to pro mě bylo velmi těžké, nechtěl jsem se měnit," uvedl. Postupně si ale uvědomil limity své hry. "Myslel jsem si, že jen s forhendem nikdy neselžu. Ale když jsem si uvědomil, že to neexistuje, rozhodl jsem se zkusit něco jiného," řekl. Aktuálně už změny vnímá pozitivněji. "Začínám si užívat změnu," dodal.
Významnou roli v tomto procesu hraje také spolupráce s Maratem Safinem. Bývalá světová jednička podle Rubljova přináší do týmu klid a zkušenosti. "Spolupráce se Safinem hodně pomáhá. Přináší klid a zralost," uvedl. Zároveň ocenil i jeho osobní vývoj mimo aktivní kariéru. "Je velmi odlišný od toho, jaký byl, když hrál; hodně se změnil," doplnil.
