Nastupující Strýcová: Byly to nervy až do posledního balonku, mám nesmírnou radost

"Radost mám nesmírnou. Bylo to emočně velmi vyčerpávající. Byly to nervy až do posledního balonku," řekla Strýcová.
Češky vstoupily do baráže v pátek jasným vítězstvím nad Kolumbií 3:0. V nedělním přímém souboji o jediné postupové místo nezačaly proti Chorvatsku dobře a po porážce Nikoly Bartůňkové s Petrou Marčinkovou prohrávaly. Obrat ale zařídila Linda Nosková, která nejprve zdolala Antonii Ružičovou a poté ve čtyřhře spolu s Lucií Havlíčkovou porazily dvojici Marčinková, Jana Fettová 6:2, 3:6, 6:3.
"V tom deblu se to přelévalo z jedné strany na druhou. Bylo to vypjaté. Holky tu koncovku ale zvládly neskutečně. Jsem nesmírně ráda, že se to povedlo a že zase můžeme hrát světovou skupinu," uvedla Strýcová.
Češky se vypořádaly v baráži i s řadou absencí. Kvůli zdravotním potížím chyběly Karolína Muchová, Barbora Krejčíková či Markéta Vondroušová. Z důvodu zranění vypadly z nominace na poslední chvíli také Sára Bejlek a Tereza Valentová. Věkový průměr týmu, v němž byla vedle Noskové, Havlíčkové a Bartůňkové také Dominika Šalková a Vendula Valdmannová, byl pouhých 19,4 roku.
"Byl to nejmladší tým v historii a holky to zvládly skvěle. Celý týden se doplňovaly, pilně trénovaly a na to, že tu byly tři nové holky, byly skvělé. Jsem za to ráda. Viděla jsem, že všechny chtějí. Byl to moc fajn týden a skončil takhle dobře," řekla Strýcová.
Několikanásobná vítězka dřívějšího Fed Cupu nastupuje k týmu po Pálovi, který byl kapitánem od roku 2008. Padesátiletý kouč vybojoval s Českem v týmové soutěži rekordních šest titulů. "Kapitánovi z celého srdce děkuji, co s námi dokázal a co s námi prožil. Za to mu gratuluji. Bylo to dlouhých 17 let, kdy získal šest trofejí, a bylo to výjimečné. Holkám vzkazuji, že se na ně těším, že ten potenciál je ohromný a že tu trofej můžeme zase vyhrát," prohlásila Strýcová.
